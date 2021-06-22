Заявление главного тренера сборной РФ по футболу Станислава Черчесова после поражения от Дании (1:4) в матче группы «B» на Евро-2020 о том, что российские футболисты были готовы к игре, но она не сложилась в пользу России, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 22 июня в социальной сети Facebook.

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«Очередное позорище на большом турнире. Футбол в России всё ещё мёртв», — отметил Владислав М.

Многие пользователи оказались крайне разочарованы игрой российской сборной. Люди считают, что слова Черчесова о готовности игроков к матчу не отражают печальной действительности.

«Вот сейчас наши футболисты, по сути, продемонстрировали полную профессиональную некомпетентность, не выйдя из относительно слабой группы и заняв последнее место. Но при этом они вместе с тренером являются миллионерами, живут роскошной жизнью, имеют элитную недвижимость, крутые авто, качественную еду и медицину, а также обнимают фигуристых топ-моделей», — напомнил Леонид А.

Некоторые комментаторы отметили, что сборная Дании набирает футболистов лишь из шести миллионов своих граждан, когда в России в десятки раз больше возможностей найти талантливых спортсменов.

«Напоминаю, что население Дании — около шести миллионов человек, это меньше, чем население Ленинградской области. Но зарплаты футболистов России в несколько раз больше», — отметил Lucky S.

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Часть граждан пришли к выводу, что судьбу с российской сборной по футболу пора решать окончательно. Люди предполагают, что, несмотря на все попытки со стороны властей, данный вид спорта не становится для наших граждан источником радости, а скорее, наоборот, постоянным поводом для разочарования.

«Пожалуйста, распустите сборную по футболу, средства, которые выделяются непонятно на что, передайте в нуждающиеся сектора: здравоохранение, образование. Площади передайте городам, сделайте школы, больницы, приюты. Футбол, судя по всему, не наш вид спорта», — пишет Микола Б.

«Зачем России вообще футбол? Может, пора смириться, что это не наш вид спорта, и начать больше внимания уделять другим дисциплинам?!» — обращает внимание Мария М.

Ряд пользователей призвали граждан не сгущать краски и отметили, что ситуацию в сборной можно исправить, будь на месте тренера более опытный тренер.

«Состав менять особо не надо. Нужно-то только убрать с поля одно бревно и две замены под него. Тогда всё лучше станет. Сегодня первые полчаса были отличными. Всё, что могла сделать Дания, так это ударить метров с 30 на трибуны и катать мяч между защитниками и вратарём», — указал Виталий П.

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Отдельные комментаторы отметили, что граждане России очень остро реагируют на проигрыш своей сборной. Люди убеждены, что в других странах не возникает такой ненависти к проигрышам своих команд.

«Если бы проиграли датчане, сомневаюсь, что они бы поливали помоями свою сборную. Они бы поддерживали команду даже тогда, когда те не показали бы хорошую игру», — поделилась своим мнением Анастасия К.

Напомним, 22 июня главный тренер сборной РФ по футболу Станислав Черчесов после поражения от Дании (1:4) в матче группы «B» на Евро-2020 заявил, что российские футболисты были готовы к игре, но она не сложилась в пользу России.