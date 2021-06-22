Заявление исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна, чья партия «Гражданский договор» лидирует на парламентских выборах в стране, о том, что армянский народ провёл «стальную» революцию, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 22 июня в социальной сети Facebook.

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«После железного кулака — «стальная» революция. В конце себя Никол Воваевич Сталиным назовёт», — предрекает Nigar J.

Многие пользователи считают, что Пашинян добился победы на выборах далеко не честным путём. Граждане перечислили, что, по их мнению, может указывать на возможную фальсификацию результатов голосования.

«Мастер уличного популизма, обмана и манипуляций, за которым стоят «соросята», спецслужбы известных стран и несколько олигархов, в очередной раз сфальсифицировал выборы. В нескольких крупных городах Армении было отключено электричество, как раз в момент подсчёта голосов. В массовом порядке подвозили солдат, которым указывали голосовать за Пашика. В день выборов были проведены аресты оппозиционных лидеров. На избирательных участках были столкновения», — заметил Arthur I.

Некоторые комментаторы отметили трусость армянского народа перед Азербайджаном, что могло стать решающим фактором в голосовании. Выбери население другого кандидата, результаты карабахского конфликта могли бы быть пересмотрены.

Скриншот facebook @nikol.pashinyan Никол Пашинян на митинге своих сторонников

«Главная причина победы Пашиняна в том, что после разгрома армянской армии в 44-дневной войне люди стали другими. Они теперь как огня боятся возобновления военных действий, не хотят больше воевать с могущественным Азербайджаном из-за Карабаха и карабахцев. А раньше петушились, кичились», — считает Mahir H.

Часть людей указывают на то, что Армению теперь очень много чего роднит с Украиной. Люди предрекают этому государству и соответствующую судьбу, по типу той, которая теперь стала явью для киевской власти.

«Кандидата клоуна не нашлось. Выбрали кандидата мародера. Народу виднее. Пример Украины перед глазами. Чума на оба ваши дома, как говорится», — написала Iuri M.

Ряд пользователей убеждены, что победа Пашиняна на выборах стала победой Азербайджана, который, по мнению людей, «купил» премьер-министра Армении и тем самым заполучил себе желанный Нагорный Карабах.

«Ну, можно поздравить народ Армении с окончательной победой Азербайджана на выборах. Вы, когда придёт соответствующее время, крестики с колоколен аккуратно снимите и передайте их Российской Федерации, мы позаботимся. Ещё раз, мои поздравления!» — написал Евгений Ч.

President.az Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Нашлись и те, кому данная политическая история оказалась неинтересна. Люди больше не связывают свою родную страну со своим прошлым и, соответственно, будущим.

«Вот я — армянка и живу в Армении, но мне очень как-то всё безразлично. Ну, кроме погибших солдат, конечно, и вообще, пусть нигде не будет жертв. В общем, мне плевать, кто будет, как будет и так далее. Меня с детства достала вся это фигня, и моя страна ничего, кроме разбитых надежд, мне не дала», — поделилась своей историей пользователь под псевдонимом «Ин Ян».

Напомним, 21 июня исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, чья партия «Гражданский договор» лидирует на парламентских выборах в стране, заявил, что армянский народ провёл «стальную» революцию, а также поблагодарил за поддержку власти России.