«Износился и не олицетворяет ВСЕХ нас» — в США предложили сменить флаг
Хорошо известный во всем мире флаг Соединенных Штатов Америки более не является символом оппозиции рабству и вообще — он устарел. Так считает афроамериканская певица и обладательница музыкальной премии Грэмми Мэйси Грей.
Певица обратилась к президенту и вице-президенту США Джо Байдену и Камале Харрис, а также к членам Конгресса:
Американские пользователи Twitter бурно обсудили идею многими любимой певицы.
«Я уважаю мнение Мэйси Грей. На самом деле я даже понимаю его. Тем не менее смена флага не изменит расистские ценности республиканцев или антивыборное христианское мышление. В конечном счете это ничего не даст, нам нужны правительственные органы и руководство, которые смогут на что-то повлиять», — пишет Wasley Hickok.
«Ни за что!!! Это тот флаг, который мы чтим в Вашингтоне, и он потертый и рваный. В гимне написано про флаг. Можно добавить пару звезд в честь новых штатов, но это все, что нужно сделать. Нелепо даже предлагать это. Боже, благослови США и красный, белый и синий флаг», — указывает Matt H.
«Они зарабатывали на жизнь под этим флагом, а теперь хотят изменить его. Я бы предпочел, чтобы они просто сказали спасибо великой нации, которая дала им такую возможность, и уехали», — пишет Michael K. Barret.
«Его не нужно менять, но его нужно отвоевать у правых экстремистов. Те, кто действительно верит, что свобода и справедливость — для всех, должны носить его с гордостью. Он должен быть стойким символом идеалов открытой демократии и свободы», — верит Capitan America.
«Документы о моей семье хранятся в библиотеке Конгресса. Я — сын революции. Мои предки сражались в каждой войне с тех пор. Все пять моих братьев и сестер служили. Мой отец 2 раза воевал во Вьетнаме. Я — 5 раз, а мой старший и младший сыновья служат в Ираке. Флаг остается», — уверенно говорит RB Landry.
«Не поменяю флаг из-за мнения какой-то знаменитости. То, что обозначает флаг, никогда не менялось. Неспособность людей в этой стране жить в соответствии с его значением — вот что нужно поменять», — считает Richard the Beard.
«Абсолютно нет. Эта страна и ее народ должны противостоять деградации культуры. У нас есть история, как и у любой другой страны на планете, и она в прошлом. Давайте работать над завтрашним днем и не зацикливаться на прошлом. Не живите в сожалении», — подсказывает KANN.
«Нельзя позволять знаменитостям иметь свое мнение», — пишет @Lover_Of_Tums.
«Я люблю флаг и патриотизм, который он олицетворяет. Вы можете называть меня как угодно, если это вас оскорбляет. Мне все равно», — заявляет Prepper Nation.
Напомним, губернатор штата Миссисипи Тейт Ривз заявил, что готов подписать законопроект о новом флаге штата из-за присутствующей на нем символики Конфедерации южных штатов.
«Дискуссия о флаге 1894 года стала столь же спорной, как и сам флаг, и пришло время положить этому конец…» ― заявил Ривз.
Отметим, флаг американского штата Миссисипи является единственным в стране, на котором присутствует символика Конфедеративных Штатов Америки. Конфедерация южных штатов образовалась в результате выхода 13 южных рабовладельческих штатов из состава Соединённых Штатов Америки. Конфедеративные Штаты были противником Соединённых Штатов во время Гражданской войны в США.
Военный конфликт завершился победой Севера и восстановлением США в прежних границах. Условием возвращения южных штатов было принятие абсолютно новых конституций штатов, запрещающих рабство, и ратификация соответствующей поправки к Конституции США.
Как сообщало ИА REGNUM, массовый снос памятников южанам и уничтожение символов Гражданской войны наблюдается в США на фоне массовых протестов против расизма, вызванных убийством сотрудниками полиции в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.