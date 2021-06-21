Украина не ведет борьбу за людей, которые проживают в Донецкой и Луганской Народных Республиках и в связи с этим страна «обречена на поражение». Об этом 20 июня в эфире телеканала «НАШ» заявил бывший депутат Верховной рады Украины Александр Кирш.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Центр. ВСУ. Украина. Донбасс

«Украина сама отдала эту часть (ДНР и ЛНР — О. П.), особенно в Крыму. За Крым вообще не боролись. За Донбасс — тоже сейчас. За мозги, за психологию, за души… борьбы нет… Украина обречена на поражение, потому, что ну получит она обратно территории… а люди? За людей нужно бороться. Для этого нужно вести борьбу за души, поменьше раздражительности, нужно иметь стратегию и вести переговоры со всеми сторонами…» — отметил политик.

Заявление бывшего депутата украинского парламента обсудили в видеохостинге YouTube в комментариях к видеозаписи фрагмента эфира на канале «НАШ». Многие раскритиковали политика за его высказывание, напомнив ему о государственном перевороте, необходимости выполнения Минских соглашений, о нацизме на Украине. Некоторые отметили, что люди Киеву как раз-таки неинтересны.

«Какая такая стратегия? Борьба за души? С 2014-го началась уже. С Бандеры», — написал Андрей М.

«За Крым надо было воевать в 1782 году с турками, а Украина (две области) лежала под Австро-Венгрией, Польшей, Россией. Учите историю. Республика Украина создана в 1922 году сегодняшним врагом Украины В. И. Лениным!» — отметил Геннадий К.

«Горящий корабль (эпизод русско-турецкой войны)», Иван Айвазовский

«Когда до Украины дойдет, что Запад для России не командир, да и для Украины не ориентир, то и жизнь наладится», — добавил Валерий Б.

«Вы ведете переговоры сами с собой в ресторане, до вас дела никому больше нет», — пишет Филин Таежный.

«Как это за Крым не боролись? А блокада, а перекрытие канала, а подрыв электроопор? Да и за Донбасс борются, — бомбят, обстреливают», — с сарказмом добавил Алексей Ф.

«Если бы Украина попыталась бы в 2014 году воевать за Крым, то, во-первых, всех ВСУшников там бы и сожгли. А во-вторых, такого государства под названием «Украина» уже бы и не было! Так что Турчинов и остальная шушера, которые незаконно с помощью госпереворота захватили власть в Киеве, поступили абсолютно правильно! Им из Москвы популярно всё объяснили, что будет в случае военного конфликта с Россией!» — отметил Владимир Ф.

«На Украине на людей плевать, кто такие люди?!» — спросил Артем K.

«Отдала… Чтобы отдать, нужно сначала взять. А Казань, Астрахань, Крым… Украина брала?» — поинтересовался читатель под псевдонимом «За Державу Обидно!»

«Бороться за Крым в 2014-м? Тогда бы вы потеряли всю Украину», — отметил Юрий Л.

«Какие могут быть переговоры??? Есть подписанные соглашения. Подтянуть шаровары и выполнять!» — пишет Люся Ш.

«Не Крым не надо было сдавать, а государственный переворот не надо было делать», — подчеркнул detectoristcrimea Crimea.

«Чёт позабыли, как в 2006 году ещё до переворота жители Феодосии митинговали против зашедшего корабля НАТО. Уже в те времена Киев хотел сдать Крым в аренду американцам», — добавил один из комментирующих.

«А вы думаете, что жители Крыма хотят вернуться в ваше дивное государство?» — поинтересовался Vadim S.

«Я вообще не понимаю, с кем они говорят. Сами с собой», — отреагировал Andrey G.

«ОРДЛО (на Украине ДНР и ЛНР называют отдельными районами Донецкой и Луганской областей — О. П.) никогда не вернётся к нацистской Украине. Забудьте о Крыме! Крым ушел от нацизма после расстрела антимайдана под Корсунью», — добавил Владимир Иванович.

Oleinik.win Солдаты ВСУ

«Как так нет борьбы за души?! Борьба идёт вовсю, но так, чтобы эти души отвернулись от Украины», — отметил Сергей П.

«Украина как цветное разношерстное одеяло. Это её проблема и боль людей. Лучший выход — федерализация по примеру ФРГ, РФ или США», — отметил Alex M.

«Вот из-за того, что вели борьбу за души на майдане в 2014 году Крым и Донбасс и ушли. Люди, что там живут, не захотели такой борьбы, когда по сути националисты Галичины пришли к власти тогда!» — добавил Дмитрий Б.

«Научитесь разговаривать с ЛДНР! А потом с Западом и Россией», — призвала Вера Р.

«Если бы Украина воевала бы за Крым, то она сейчас была уже в РФ. Ничего, подождем», — пишет Сергей У.

«Украина ведёт борьбу за мозги как в Крыму, так и в ДНР и ЛНР, принимая законы о языке, закон о т. н. национальных меньшинствах, о героизации нацизма. После такой битвы за мозги скоро вся правобережная Украина сбежит от киевского режима», — добавила Ольга Г.

«Даже детям в ЛДНР уже понятно, что народ (даже коренной) украинской власти не нужен. Нужна территория, которую в будущем можно будет продать, как и подконтрольную часть. Это требование Вашингтонского обкома, которое воспринимается нашей властью как приказ, который надо выполнить даже ценой жизни украинцев. К сожалению, те, кто мог бы вытащить страну из этого дерьма, не хотят идти в верховную власть. Их расстреляют в первый же месяц, когда начнут наводить порядок», — подытожил Влад К.

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