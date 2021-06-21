В состав сборной Новой Зеландии на летние Олимпийские игры в Токио вошла штангистка-трансгендер Лорел Хаббард, в результате чего выбыла американская спортсменка Куинини Нини Манумума (Kuinini Nini' Manumua). Американские пользователи Twitter бурно обсудили данную новость.

Цитата из т/ф «Здравствуйте, я ваша тётя!». Реж. Виктор Титов. 1975. СССР Мужчина в женском обличии

Для 21-летней Манумумы это должны были быть первые Олимпийские игры. Многие пользователи посчитали несправедливым, что молодая девушка лишилась места в Токио, а вместо нее поедет 43-летняя Хаббарт. По мнению американцев, тот факт, что Хаббарт может соревноваться в столь позднем возрасте указывает на ее мужское преимущество и является несправедливым по отношению к остальным.

«Что касается возраста — я предполагаю, что участие в соревнованиях в возрасте 43 лет невероятно нетипично, и что остальные женщины обычно выходят на пенсию к этому времени?» — пишет Duncan и получает ответ от Emma Hilton: «Обычная возрастная категория: 24 года».

«И отец Лорел Хаббард является членом партии в Новой Зеландии…», — вспоминает Chuk.

«2021: женщин вытесняют мужчины в женском спорте во имя инклюзивности. Люди в 1960 году назвали бы это безумием. Это не прогресс. Это женоненавистничество, спонсируемое и поддерживаемое безумием, маскирующимся под науку», — считает @Isidore0001.

Цитата из к/ф «Тутси». Реж. Сидни Поллак. 1982. США Мужчина в женском обличии

«Мне так жаль ее. Для большинства спортсменов олимпийское время очень коротко. Знать, что она была достаточно хороша, но что ее буквально грабили — это очень горькая пилюля, которую приходится глотать», — сочувствует Marisa Chopino.

«И не иметь возможности выразить свое разочарование, не подвергаясь обвинениям. Ужасно», — отвечает Wild Hallion.

«Люди думают, что спортсмены, которых они видят на Олимпийских играх, добились своих мест, будучи лучшими. Но тут есть другие факторы, в том числе политика — и многие, многие сердца оказываются разбиты», — пишет Nicky.

«Это действительно позорно. Я не понимаю, каким образом права транссексуалов поддерживаются или укрепляются за счет такой дискриминации био-женщин. Если уж на то пошло, такое решение глубоко контрпродуктивно, потому что оно вопиюще несправедливо», — указывает Rustam Roy.

«Ну да, конечно, давайте убедимся, что 43-летняя чувствует себя включенной, потому что это важнее, чем будущие устремления многообещающей молодой женщины. SHM (Качаю своей головой)», — пишет Greg.

«Я думаю, что транс мужчины или женщины должны иметь свою собственную категорию, когда дело доходит до спорта, это просто слишком спорный вопрос. Если вы родились мужчиной и перешли в другую категорию, у вас «вероятно» есть несправедливое преимущество перед неперешедшими женщинами… просто так говорю», — размышляет Andrew Brown.

«Да, это конечно не беспокоит всех этих молодых спортсменок, которые с юных лет упорно тренировались, чтобы попасть на Олимпийские игры. Мы должны устроить бойкот», — предлагает @Worldwolfman.

«Так могут ли биологические женщины иметь такой же уровень тестостерона, как этот человек? Обычно мы называем это допингом. Не так просто выяснить, но у него должен быть уровень Т. 230−300? У женщин уровень 15−70. Как можно считать справедливым 3-кратное превышение уровня Т.?» — спрашивает Tim Bishop.

Напомним, за Новую Зеландию на Олимпиаде в Токио будут выступать Кана Эндрюс-Наху (женщины, весовая категория до 87 кг), Хаббард (женщины, свыше 87 кг),Меган Сигнал (женщины, до 76 кг), Дэвид Лити (мужчины, свыше 109 кг) и Кэмерон Мактаггарт (мужчины, до 81 кг). Все они впервые будут выступать на Олимпийских играх.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Штангист

Как сообщало ИА REGNUM, Лорел Хаббард до смены пола звали Гэвин Хаббард. Трансгендер является серебряным призером на чемпионате мира 2017 года и победительницей на Тихоокеанских играх 2019 года.

Также на сайте НОК Новой Зеландии отмечается, что штангистка-трансгендер смогла выполнить все условия допуска, которые разработаны Международным олимпийским комитетом (МОК) и Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF), включая критерии IWF для спортсменов-трансгендеров.