В отопительный сезон 2020−2021 годов из-за аварий на Архангельской ТЭЦ несколько раз в городе снижали температуру энергоносителя, батареи в домах стояли холодными. К счастью, то морозы были несильные, то непродолжительные, то аварию устраняли быстро. Мало кто обратил внимание, что ТЭЦ в Архангельске единственная и что ей уже 50 лет. Основное время, судя по тематике совещаний и поездок, власти уделяют благоустройству.

Paramecium Архангельская ТЭЦ

На вопросы ИА REGNUM что будет, если на Архангельской ТЭЦ сойдутся сразу несколько роковых обстоятельств, ответил бывший генеральный директор «Архэнерго» Александр Телицын.

Владимир Станулевич: Что будет, если авария на Архангельской ТЭЦ произойдет зимой и будет крупной?

Александр Телицын: За свою 50-летнюю историю на Архангельской ТЭЦ зафиксировано несколько аварий с полным остановом ТЭЦ, в том числе в зимний период, но благодаря самоотверженным действиям эксплуатационного и ремонтного персонала больших последствий для города не было. Крупная авария была в 1994 году по причине засоления воды Северной Двины морской водой из-за нагонного ветра. Из речной воды готовится так называемая очищенная исходная вода, из которой производится пар. В результате засоления мы остались зимой на одном котле и одной турбине, были вынуждены снизить температуру теплоносителя и на неделю отключить Архангельск от тепла. К счастью, за неделю сменился ветер и засоление Северной Двины снизилось, мы смогли готовить воду для производства пара, запустили котлы. Если бы нагон воды продолжился еще одну неделю, то теплосети в городе замерзли бы. В 1990-е годы были проблемы с поставками мазута, когда мы вынуждены были снижать температуру теплосетей и проводить веерные отключения по электроэнергии. При неблагоприятном стечении обстоятельств возможна чрезвычайная ситуация с эвакуацией населения Архангельска в Северодвинск, близлежащие поселки и деревни. Куда эвакуировать — не ко мне вопрос.

Paramecium Архангельская ТЭЦ

Владимир Станулевич: Пользователи Архангельской ТЭЦ вовремя ее модернизировали или идет работа на износ?

Александр Телицын: В сентябре 2020 года Архангельская ТЭЦ отметила свое 50-летие, возраст достойный для любого механизма. За это время было немало вложено и сделано в части модернизации оборудования, однако этого недостаточно. Надежная работа ТЭЦ обеспечивается высокой квалификацией и отношением персонала, а не надежностью оборудования. В настоящее время степень износа Архангельской ТЭЦ следует оценивать как очень высокую.

Владимир Станулевич: Что Вы в 1990—2000-е годы делали, чтобы построить вторую ТЭЦ?

Александр Телицын: В эти годы я был главным инженером ОАО «Архэнерго», и по моей инициативе была сформирована целевая инвестиционная составляющая в тарифе, выполнен в РостовТЭПе рабочий проект, начато строительство.

Владимир Станулевич: Как Вы оцениваете отказ от строительства атомной станции теплоснабжения в Архангельской области в 1990 году?

Александр Телицын: Проект атомной станции теплоснабжения предусматривал строительство АСТ как второго источника энергии для Архангельска, чем решил бы проблему энергобезопасности и надежности теплоснабжения. Однако проект имел ряд технических замечаний, и на фоне аварии на Чернобыльской АЭС его реализация была остановлена. Аналогичные проекты были закрыты в Воронеже и Нижнем Новгороде.

Владимир Станулевич: Почему архангельские губернаторы не сделали строительство второй ТЭЦ своей первоочередной задачей?

Sasha Krotov Архангельская ТЭЦ

Александр Телицын: Основные страсти по вопросу строить или не строить Архангельскую ТЭЦ-2 разгорелись в 1990-е годы, когда страна «стояла на ушах», а энергетика считалась красной тряпкой. Тем не менее во времена губернатора Архангельской области Анатолия Ефремова решение о строительстве второй ТЭЦ было принято и стройка начата. Но в 1998 году, при том же А. Ефремове, придрались к инвестиционной составляющей в тарифе на электроэнергию, и стройку пришлось остановить.

Дальше чубайсовская реформа затруднила влияние на энергетику со стороны регионов. Губернаторы Архангельской области Николай Кисилев и Илья Михальчук не ставили вопрос о строительстве в Архангельске второй ТЭЦ. Осенью 2019 года при губернаторе Игоре Орлове мы смогли организовать совещание с участием заместителя федерального министра ТЭК и ЖКХ, где проблема второй ТЭЦ встала в центр внимания. Принятые по его итогам решения мне неизвестны.

Владимир Станулевич: Еще можно обойтись модернизацией Архангельской ТЭЦ или необходимо строить новую?

Александр Телицын: Оптимальное энергообеспечение города должно осуществляться как минимум от двух источников, способных при необходимости поддержать друг друга. В этом ключе просматривается план действий: строительство Архангельской ТЭЦ-2 на современном паро-газовом цикле и последующая глубокая модернизация действующей Архангельской ТЭЦ. Это получится при наличии политической воли губернатора Архангельской области Александра Цыбульского и успешном взаимодействии власти и энергетиков.

Владимир Станулевич: Как Вы оцениваете состояние энергетики Архангельской области, Архангельска и Северодвинска в частности?

Александр Телицын: В целом состояние энергетики Архангельской области можно оценить как удовлетворительное: имеется достаточная сбалансированность установленной мощности энергоисточников и потребления энергии, на должном уровне находится квалификация обслуживающего персонала, особенно касательно большой энергетики.

Arhcity.ru Архангельск

Но больше внимания следует уделять обеспечению надежности энергоснабжения и энергобезопасности — чтобы развивалась область и ее населенные пункты. В первую очередь это относится к Архангельску, где давно не решается вопрос строительства второго источника теплоснабжения, что крайне важно для большого северного города.

Владимир Станулевич: Как изменил ситуацию перевод ТЭЦ на газ? Газ — панацея или нет?

Александр Телицын: Перевод на газ Архангельской ТЭЦ, Северодвинской ТЭЦ-2, котельной ПО «Звездочка», других отопительных котельных повысил надежность работы энергетического оборудования, существенно улучшил экологическую ситуацию и снизил влияние колебания цен на топливо на тарифы. В структуре топливного баланса региона на основе технико-экономических расчетов присутствие угля, мазута, газа имеет место быть, но газ предпочтительнее.

Владимир Станулевич: А что в Новодвинске? Почему переход на газ там затягивается?

Александр Телицын: Газообеспечение города Новодвинска, включая жилой фонд и промышленные предприятия, предусмотрено действующей Генеральной схемой газоснабжения Архангельской области. Конкретные сроки подключения к газу зависят от активности владельцев бизнеса, областной и муниципальной власти. Насколько я помню, дело с Газпромом уперлось в то, кто и в каком размере будет финансировать строительство подводящих газопроводов.

Владимир Станулевич: Что происходит в райцентрах с теплом и электроэнергией?

Александр Телицын: Во многом энергетика в районах жива потенциалом прошлых лет. Для повышения надежности энергоснабжения важно обеспечить достаточное и своевременное инвестирование в энергоисточники, сети, персонал. Если этого не делать, то можно дожить до разморозки котельных и сетей, как было в поселке Светлый Холмогорского района, в Няндоме и некоторых других поселениях. Персонал этих котельных был недоучен, а его ответственность недостаточна. К счастью, дома в поселках имели печи и до переселения людей дело не дошло.

Arhcity.ru Архангельск

Владимир Станулевич: Насколько экологичны действующие ТЭЦ? Когда станет реальностью альтернативная энергетика?

Александр Телицын: Действующие электростанции (ТЭЦ, ГРЭС, котельные и др.), сжигающие органическое топливо, существенно загрязняют окружающую среду: выбросы, парниковый эффект и т. д. Поэтому важно применение современных технологий сжигания, энергосбережение. Что касается альтернативной энергетики, то она не скоро будет играть существенную роль в производстве энергии.

Владимир Станулевич: ТЭК довольно криминальная сфера экономики. Какие громкие дела Вы помните и как их прокомментируете? Как снизить коррупционную составляющую отрасли?

Александр Телицын: Надо осуществлять разнообразный контроль и проверки, начиная от Москвы до самого низа.

Владимир Станулевич: Как Вы оцениваете реформу энергетики, проведенную Чубайсом? Зачем она делалась?

Александр Телицын: Проведенная реформа энергетики, где Чубайс был одним из исполнителей, имела своей целью приведение правил работы энергетики к рыночным условиям. Я считаю, не он инициировал эту реформу, он исполнял роль, заданную ему советниками из США. Похожие реформы проводились в Англии, в Дании и Польше, были неурядицы, но рыночное управление энергетикой в этих странах осталось. Россия — страна других размеров и природных условий, копирование вредно…