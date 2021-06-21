Некоторые ведущие международные эксперты предупредили, что российско-американский саммит в Женеве может не только создать впечатление о победе президента России Владимира Путина, но и ободрить Китай. Белый дом пытается опровергнуть такую позицию, заявляя, что президент США Джо Байден выполнил во время саммита все запланированные задачи, в результате чего «Америка стала только лучше». Об этом заявил телеканалу CNN помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Иван Шилов ИА REGNUM Сша — Россия

Однако многие сотрудники департамента безопасности не согласились с ним, заверив, что саммит укрепил уверенность главного соперника США.

Бывший сотрудник Силового ведомства США (DIA) и автор готовящейся к изданию книги «Putin's Playbook: Секретный план России по поражению Америки» Ребекка Кофлер сказала, что Китай «в восторге» от того, как прошел саммит. «Позволить Путину ругать и дискредитировать нас на пресс-конференции — это большая ошибка администрации Байдена. Предоставляя им такую возможность, мы позволяем Китаю быть на высоте», — уверена Кофлер.Некоторые посчитали, что, несмотря на необходимость саммита, он помог Путину повысить свой имидж на родине и оставить без ответа обвинения в кибератаках, угрожающих национальной безопасности США. Вместе с тем эксперты выразили мнение, что фиксация США на России в конечном счете сыграет на руку Китаю.

Whitehouse.gov Владимир Путин и Джо Байден на встрече в Женеве

«Я думаю, что Китай доволен тем, что Россия играет для нас такое значение. Мы тратим столько времени, энергии и ресурсов на то, чтобы разобраться с Россией, что у нас остается меньше времени на то, чтобы разобраться с Китаем», — указал бывший начальник московского отделения ЦРУ Дэниел Хоффман в интервью Fox News.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Для Соединенных Штатов наиболее безопасно балансировать против альянса автократий. Сила, мнимая или реальная, — единственное качество, которое понимают Китай и Россия. Мы могли бы многое почерпнуть из собственной истории, когда президент Рейган проецировал силу на мировую арену», — пишет Wally16.

«Вы забываете о Трампе. Он продемонстрировал больше силы для США, чем кто-либо, кого я могу вспомнить, включая Рейгана. Плохие лидеры не только ненавидели его, они его боялись. Это еще лучше», — отвечает Margoo 1945.

«Я только что прочитал статью на другой новостной ленте о том, что Байден вернулся домой из этой поездки и обнаружил, что его общий рейтинг одобрения составляет 48% (впервые ниже 50%), а его одобрение со стороны демократов, которые считают, что «страна движется в правильном направлении», упало с 83% до 59%. Я думаю, это говорит о многом», — пишет megamind047.

«Судя по результатам деятельности Байдена на сегодняшний день, даже демократы начинают думать, что риск, на который они пошли, украв выборы для Байдена, не стоил тех сомнительных вознаграждений, которые они получили», — предполагает tuffnguf.

«Если быть предельно честным, я считаю, что обычный день в офисе чрезвычайно изматывает Джо физически и психически. А тут еще и путешествия по всему миру для встреч, фотосессий и т. д. Я действительно считаю, что Джо находится в крайне плохой ситуации. Я подозреваю, что у его кураторов уже есть план Б на случай, если ему неожиданно придется отойти от дел», — указывает bonedriver007.

«План Б — это женщина, которой поручили задание, но она даже не приходит на место проблемы, которую ей поручили решить», — отвечает sadmaninky имея в виду вице-президента США Камалу Харрис, которую парламентарии-республиканцы потребовали отстранить с поста ответственного за решение миграционных вопросов.

«США проголосовали за Байдена ПОСЛЕ того, как национальная пресса перекрыла им доступ к важной информации. Мы передали страну в руки тех, кто контролирует каждый бит информации, необходимой для принятия рациональных и разумных решений. Последствия будут ужасающими, разрушительными для этой страны, и потребуются десятилетия, годы, которых у меня нет, чтобы исправить ситуацию», — отмечает ConservativeAZ.

«Что именно выиграли от этого (саммита) Соединенные Штаты? Путин получил свой трубопровод. Байден перекрыл наш. Байден заморозил $100 миллионов помощи Украине. Это, безусловно, выгодно Путину и не помогает нашему предполагаемому союзнику, которому напрямую угрожает Россия. По какой-то причине мы дали Путину список 16 отраслей и сказали: «Пожалуйста, не надо кибератак в этих областях, спасибо», — пишет OuterLimitsFan.

geralt Кибербезопасность

Напомним, после саммита Салливан сообщил журналистам, что «в ближайший месяц» Байден планирует «каким-то образом» пообщаться с председателем КНР Си Цзиньпином, хотя он не уточнил, будет ли это встреча личного характера, подобная встрече с Путиным.

Как сообщало ИА REGNUM, реальные результаты российско-американского саммита можно будет увидеть уже в ближайшее время, уверены в Институте РУССТРАТ. Если анонимные чиновники в американских СМИ будут нейтрально оценивать деятельность Путина, это означает, что идущий переговорный процесс важен для Вашингтона и ему не желают навредить. Если же на страницах таблоидов будут появляться негативные утечки из дипломатических кругов, значит, дальнейшее будущее переговорного процесса будет означать саботаж с американской стороны.