Наибольшее внимание на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Мурманской области Андрей Чибис привлек к своему региону соглашением о строительстве «Нового Мурманска». Но и остальные проекты интересны, и даже более важны, так как относятся не к благоустройству, а к реальной экономике — газификации региона, использованию экологически чистой ветровой энергии и качеству дорог. Перспективные решения в ключевых отраслях экономики дают населению уверенность в будущем, повышают рождаемость и количество детей в семьях. Это важный критерий роста качества жизни.

Министерство информационной политики Мурманской области Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на ПМЭФ-2021

На вопросы ИА REGNUM ответил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Владимир Станулевич: По соглашению с Минвостокразвития РФ, корпорациями ВЭБ РФ и развития Дальнего Востока в портовой зоне Мурманска будет построен «Новый Мурманск» с набережной, Арктическим музеем, офисами, фуд-кортом и конгресс-холлом. Сколько стоит проект и на каких условиях участники соглашения включаются в него? Что берет на себя федеральный бюджет, что ВЭБ с корпорацией, что область, а что частные инвесторы?

Андрей Чибис: Соглашение по реализации масштабного проекта «Культурно-деловой центр «Новый Мурманск» на территории Арктической зоны заключили Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, правительство Мурманской области и ВЭБ. РФ на площадке Петербургского международного экономического форума.

Проектом предусмотрен комплексный редевелопмент бывшего судоремонтного завода Морского флота в городе Мурманске с созданием на реновируемой территории объектов туристической, деловой и культурной инфраструктуры. Планируется, что будет создано около 3000 рабочих мест.

Согласно предварительным проработкам, проект оценивается в 15,5 млрд руб. На данный момент оценена общая стоимость, а также оценочная стоимость объектов, которые будут создаваться в рамках реализации проекта. Хочу отметить, что планирование еще не завершено окончательно и сейчас мы оцениваем возможность распределения средств на реализацию проекта между сторонами соглашения, бюджетами разных уровней, а также частными инвесторами.

Стоит подчеркнуть, что Мурманск является территорией опережающего социально-экономического развития «Столица Арктики», став резидентами которой, инвесторы получают благоприятные условия для своего бизнеса в виде существенных налоговых и административных преференций.

Министерство информационной политики Мурманской области Андрей Чибис на ПМЭФ-2021

Владимир Станулевич: Разрабатывали «Новый Мурманск» мурманские архитекторы или московские? Применялись ли «модные» в Москве, но неуместные на Севере, где зимой хотят быстрее добежать до машины, сужения проезжей части? Не вырастет ли цена чашки кофе в «Новом Мурманске» до 500 рублей?

Андрей Чибис: Стратегию развития проекта «Новый Мурманск» (мастер-план) выполняет Конструкторское бюро «Стрелка» (г. Москва). Это ведущая российская компания, предоставляющая услуги по стратегическому консалтингу в области городского развития. С 2013 года КБ «Стрелка» помогает городам развивать пространство, экономику, управление и технологии, исходя из запросов горожан. Компания разрабатывает комплексные решения для повышения мобильности, экологичности, устойчивости городской среды, качества и доступности жилья. Деятельность КБ «Стрелка» получила международное признание и была отмечена рядом премий, среди которых Urban Land Institute Awards 2019, ISOCARP Awards 2018, Qatar Sustainability Awards 2018 и LILA Awards 2018.

В соответствии с мастер-планом сужение проезжей части не планируется, проект предусматривает систему теплых переходов между основными объектами культурно-делового центра и достаточный объем парковочных пространств.

Что касается стоимости питания, кофе, развлечений и других услуг, то хочу отметить, что ценовой диапазон регулируется рынком. Правительство Мурманской области не имеет полномочий и механизмов для регулирования цен в перечисленных отраслях.

Министерство информационной политики Мурманской области Беседа губернатора Мурманской области А. Чибиса и министра по развитию Дальнего Востока и Арктики С. Чекункова по проекту «Новый Мурманск» во время Гайдаровского форума — 2021

Владимир Станулевич: С «Роснано» Вы договорились о развитии водородной энергетики и углеродно-свободном районе Мурманской области. Что проект даст региону?

Андрей Чибис: Мурманская область стала одним из первых регионов по созданию Carbon Free Zone: здесь будет реализован пилотный проект РОСНАНО по производству, а также экспорту в страны ЕС «зеленого» водорода, вырабатываемого с использованием ветроэлектростанций. Такие проекты позволят снизить влияние трансграничного углеродного регулирования на издержки российских экспортеров, производство которых находится на этих территориях до 50%.

В рамках соглашения по созданию углеродно-свободной зоны (УСЗ) на территории региона будет производиться 12 тыс. тонн водорода в год начиная с 2025 года. В пределах этой зоны будет реализован комплекс мероприятий по внедрению технологий с различным уровнем готовности, направленных на снижение выбросов парниковых газов в жизненном цикле производства промышленной продукции. Также в углеродно-свободной зоне будут внедряться технологии «зеленой» утилизации ТБО, ВИЭ, электротранспорт, технологии энергоэффективности и прочее.

По итогам «пилота» РОСНАНО планирует масштабировать такие проекты и сформировать экспортно ориентированный кластер по производству, хранению и транспортировке «зеленого» водорода в регионах, совмещающих высокий ветропотенциал и инфраструктуру для перевозки. Кроме того, внутреннее потребление водорода также позволит снизить углеродный след российской продукции.

Министерство информационной политики Мурманской области Подписание соглашения Мурманской области с РОСНАНО по сокращению выбросов парниковых газов и развитию экологически чистой энергетики

Владимир Станулевич: Насколько газифицирована Мурманская область и на какой уровень Вы планируете выйти? Газификацией займется «Новатэк» или Газпром и дойдет ли газ до отдаленных деревень области?

Андрей Чибис: На территории Мурманской области отсутствуют сетевой природный газ и соответствующая газотранспортная инфраструктура, газоснабжение региона осуществляется в основном сжиженным углеводородным газом (уровень газификации составляет 35%), поставляемым компаниями-производителями в Мурманскую область в железнодорожных цистернах и используемым преимущественно для бытовых нужд населения.

Перспективный объем газопотребления коммунально-бытовыми предприятиями составит около 1,6 млрд кубометров в год, а предварительная потребность крупнейших предприятий региона в природном газе составит порядка 4,5 млрд кубометров в год. Таким образом, по предварительным расчетам, внутренний объем потребления газа в стране мог бы вырасти не менее чем на 6,1 млрд кубометров в год.

В настоявшее время совместно с федеральными органами власти, а также представителями компаний «Новатэк» или Газпром рассматриваются несколько возможных вариантов реализации данного проекта, который в том числе предусматривает перевод теплогенерации региона на газ.

Владимир Станулевич: С «Газпром-нефтью» Вы договорились о применении битумов и новых технологий для повышения срока службы асфальта. Насколько он будет лучше нынешнего асфальта?

Андрей Чибис: Наше соглашение с «Газпром нефтью» — это хороший показатель высокого уровня развития промышленности в регионе. Мы договорились с «Газпром нефтью», что они обеспечат наших дорожников самыми современными и лучшими битумными укрепляющими материалами, что позволит существенно улучшить качество дорог и их срок службы после ремонта. Главная сложность дорог в Мурманской области — многочисленные температурные колебания, переходы через нулевую температуру, колейность. Компания произвела обширные исследования, итоги которых свидетельствуют, что их битумы подходят для разных климатических условий, в том числе для Крайнего Севера.

Министерство информационной политики Мурманской области Подписание соглашения Мурманской области с «Газпром-нефтью» о сотрудничестве в сфере импортозамещения моторных масел и обеспечении региона современными битумными материалами для повышения качества автомобильных дорог

Владимир Станулевич: Мурманчане чувствуют перемены к лучшему? Сократился отток населения, выросла средняя зарплата, увеличилась ли рождаемость?

Андрей Чибис: Согласно информации, размещенной на официальном сайте территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, среднемесячная заработная плата работников организаций региона за период январь — март 2021 года выросла на 107,3%, по сравнению с показателем аналогичного периода 2020 года, и на 116,3% выше среднемесячной заработной платы 1-го квартала 2019 года.

Так, в абсолютных величинах средняя заработная плата в январе — марте 2021 года составила 68 784,00 рубля, в аналогичном периоде 2020 года — 64 129,30 рубля, в 2019 году — 59 121,00 рубля.

Таким образом, в течение последних лет сохраняется положительная динамика в части роста размера средней заработной платы жителей Мурманской области.

В регионе выстроен комплекс поддержки семей с детьми. Сегодня он насчитывает 20 видов выплат, из них 13 предоставляются за счет регионального бюджета. Общие расходы составляют 6,5 млрд рублей, из них средства областного бюджета составляют 3,35 млрд рублей.

Порядка 64 000 семей являются получателями различных мер поддержки.

По итогам 2020 года значительно сократился темп снижения рождаемости (2020 год — минус 159 детей, 2019 год — минус 691 ребенок, 2018 год — минус 446 детей, 2017 — минус 756 детей). Кроме того, положительная динамика наблюдается при рождении третьих и последующих детей, что сказывается на количестве многодетных семей, за 2020 год их стало больше на 7,5%. (2020 год 8343 (+ 580) семьи, 2019 год — 7763 (+186) семьи).

Комплекс мер социальной поддержки семей с учетом конкретной жизненной ситуации имеет влияние на демографическую ситуацию в регионе.