На прошлой неделе (14−20 июня) ФРС США оставила ставку неизменной. Однако центральный банк обновил свой прогноз, предсказав два повышения ставок к концу 2023 года по мере восстановления экономики. Федрезерв (FOMC) также начал постепенно сокращать программу количественного смягчения. «Показатели экономической активности и занятости улучшились», — заявили официальные лица регулятора. Они пообещали продолжать скупку активов на уровне $120 млрд в месяц до тех пор, пока не будет достигнут «существенный дальнейший прогресс» в отношении рабочих мест и инфляции, но глава ФРС Джером Пауэлл признал, что ведутся дебаты о том, когда это может быть начато.

Images Money Доллар

Медианный прогноз ВВП США в 2021 году был повышен с 6,5% до 7%. Прогноз ожидаемой инфляции (PCE) был повышен до 3,4% с ожидаемых ранее 2,4%. На этом фоне снизился индекс S&P 500, основное снижение было в циклических секторах: материалы (-6%), финансы (-6%), а также нефть и газ (-5%). Высокотехнологичный индекс NasdaqCompositeпоказал гораздо более скромные недельные потери.

U.S. Federalreserve Джером Пауэлл

В то же самое время в КитаеСи Цзиньпин поручил своему помощникуЛю Хэ возглавить усилияКНР по оказанию помощи производителям полупроводников в преодолении санкций США. Осведомленные лица сообщили,чтоЛювозглавит разработку микросхем третьего поколения и сформулирует ряд мер финансовой и политической поддержки этой технологии. На фоне ожиданий рынка по поводу роста процентных ставок, а также усилий КНР по снижению цен на металлыпроизошло снижение цен на промышленные металлы. Китай объявил, что будет продавать металлы (медь и алюминий) из госрезервов, исходя из рыночных условий. Этот шаг направлен на увеличение предложения на рынке и подталкивание цен к «нормальному» диапазону. Также будет усилен надзор за товарными спотовыми и фьючерсными рынками. За неделю цена на медь снизилась на 8%, на никель — на 7%, а на алюминий — на 4%.

По данным EIA(Управление энергетической безопасности США), НПЗстраныработают на 92,6% мощности, что является максимальным показателем с января 2020 года. Спрос на бензин подскочил на 900 000 баррелей в день — это связано с ростом спроса на авиационное топливо. За неделю запасы нефти снизились на 8 млн баррелей, а производство нефтепродуктов выросло на 3 млн баррелей.

Kremlin.ru Си Цзиньпин

Вместе с темвСША количество первичных обращений за пособием по безработице увеличилось до 412 тыс. за неделю, закончившуюся 12 июня. По мнению Bloomberg, при нынешних темпах восстановления рынка труда потребуется не менее года дляегонормализации. Пул доступных работников должен увеличиваться быстрее, когда к началу сентября истечет срок федерального пособия по безработице во всех штатах. При этом стоит отметить, что рост заявок может быть связан с тем, что рабочую силу пополнили выпускники, так как в США выпускники обычно перестают быть студентами/ учениками в конце мая — начале июня.

Доходность 10-летних гособлигаций СШАснизилась на 5б. п. — до 1,44%, на фонепадения рынков и ухода от риска. Чистые размещения долгосрочных облигаций казначейства на прошедшей и этой неделе (14−27 июня) в объёме $272 млрд могут оказать давление на доходности. Доходность глобальных облигаций с рейтингом BBB снизилась на 3б. п. — до 2,26% за неделю, спрэд расширился до уровня 0,83%.

В Европе нарастает дефицит газа, цены на электроэнергию бьют рекорды. Стоимость одного МВт/ч достигла €67 — рекорда с 2017 года, цена на газ превысила $3 за кубический фунт. Причинами такого роста стали низкий уровень запасов (на 5-летнем минимуме с учётом сезонности), профилактические работы в России и Норвегии, введение углеродного налога в июле, а также низкий уровень добычисланцевикамив США. Некоторые электростанции в Европе были даже вынуждены закупать уголь для генерации. Напомним, что большое давление на газ оказывали сланцевики в США, где газ был побочным продуктом при добыче нефти, но пока количество нефтяных буровых вышек остаётся почти в два раза ниже, чем до пандемии. В такой благоприятной ситуации сланцевики США имеют все шансы рефинансировать и частично снизить свои долги.

[Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Во вторник, 22 июня, будут опубликованы данные по продажам существующих домовв СШАв мае (консенсус: 5,71 млн, апрель: 5,85 млн), что может повлиять как на финансовый сектор, так и на сектор материалов. В среду, 23 июня, будут опубликованы данные по заявкам на ипотеку, которые важныдля оценки уверенности граждан, в тот же день будут опубликованы предварительные данные по композитному индексу деловой активности (PMI) от Markit (май: 68,7) и данные по продажам новых домов (консенсус: 875 тыс., апрель: 863тыс).

В четверг, 24 июня, традиционно будут опубликованы данные по рынку труда: новые заявки на пособия по безработице за неделю, окончившуюся 19 июня (консенсус: 380 тыс., прошлый период: 412 тыс.), и продолжающиеся заявки за неделю, завершившуюся 12 июня (прошлый период: 3,518 млн), а также заказы на товары длительного потребления (Durablegoods) за май.

Такжена этой неделе пройдет встреча OPEC. В пятницу, 25 июня, будут опубликованы данные по инфляции (PCE — индекс цен на личные потребительские расходы) за май (консенсус: 3,9%, апрель: 3,6%) — этот показатель используется ФРС США для определения ключевой ставки. Из отчетностей компаний на этой неделе можно выделить результатыCarnival иNike.