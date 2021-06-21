Заявление совета Евросоюза, согласно которому ЕС на год продлил санкции против Крыма и Севастополя, вызвало шквал комментариев в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение 21 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

"Давно бы уже признали Крым российским и не выставляли себя полными дураками. Любой образованный человек знает, что Крым всегда был российским, и спорить с этим — глупо», — пишет Юрий П.

Многие пользователи были совершенно не удивлены подобному решению со стороны Европы. Люди считают, что ЕС поступает глупо, постоянно напоминая о том, что против Крыма и Севастополя были введены санкции.

«А что мешает им принять вечные санкции? Или типа нужно работу свою показывать каждый год?» — предполагает Станислав З.

Некоторые комментаторы отметили, что подобное заявление было сделано в тот момент, когда полуостров сильно пострадал от наводнений. Граждане считают, что Евросоюз поступает аморально.

Александр Полегенько ИА REGNUM МЧС спасает пострадавших от наводнения людей. Керчь. Крым

«Ой, Крыму после наводнения и так плохо, так эти ещё пытаются добить. Изверги самые настоящие», — считает Ilya M.

Часть людей отметили, что многие российские компании до сих пор не пришли на территорию Крыма, поэтому сетовать на отношение к полуострову со стороны европейских стран не стоит. Граждане убеждены, что Евросоюз снимет санкции с полуострова только тогда, когда в Кремле займут какую-то однозначную позицию в данном вопросе.

«Да у нас и в России-то, по сути, вводят санкции против Крыма. Российских банков как бы нет. Компаний, привычных для юга России, тут и отродясь не было. Крым — Россия? Точно? Докажите! Или страшно, что на Западе пожурят?» — обращается Иван Е.

Ряд пользователей призывают российское руководство перестать вести зависимую от Запада политику и уже полностью интегрировать Крым в экономику России, невзирая на протесты Европы.

«А толку-то от того, что Крым по закону отошёл к России, если даже РЖД свои вагоны и тепловозы не везёт на полуостров? Вместо этого какая-то частная дорогая фирма «Гранд экспресс» курсирует по Крыму. Горько на это смотреть», — отметила Юлия З.

Нашлись и те, кто не понимает, почему политики до сих пор занимаются подобными глупостями, когда мир сильно пострадал в результате пандемии коронавируса. Если бы все страны откинули старые распри и объединились для борьбы с заразой, то всем бы стало только лучше.

Brussels.be Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе

«Зачем только они это делают? Сейчас сложная ситуация в мире. Не проще было бы объединить все силы и не тратить время и силы на эти санкции?» — задаётся вопросом Анастасия К.

Напомним, 21 июня совет Европейского союза обнародовал заявление, согласно которому ЕС на год продлил санкции против Крыма и Севастополя.