Заявление президента компании «АвтоВАЗ» Николя Мора о том, что завод планирует в течение пяти лет представить новые модели Lada и с их помощью вывести бренд в более высокий ценовой сегмент — «намного выше миллиона рублей», вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 21 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM АвтоВАЗ

"Ну, конечно, ведь именно в сегменте «намного дороже миллиона» российскому автопрому равных не будет», — пишет Илья К.

Многие пользователи оказались искренне удивлены намерениям руководства автозавода. Люди считают, что дорогие отечественные автомобили не найдут спроса ни на внутреннем, ни на внешнем рынках.

«И кому они нужны будут? Шансы для российского автопрома только в том, чтобы производить относительно дешёвые машины для внутреннего рынка. Те, кто покупают дорогие авто, ориентируются на пафосность бренда, и ВАЗы им нафиг не сдались», — отметил Abel K.

Некоторые комментаторы считают, что отечественная марка автомобилей начинает входить в прямое противостояние с иностранными брендами, повышая себе цену. Люди уверены, что таким образом граждане просто перестанут покупать российские машины, отдав свой выбор в пользу, к примеру, корейских.

«Блин, у них для выпускаемых-то моделей цена в разы завышена. Настолько, что можно за эти деньги корейца нормального взять, например. Куда ещё дороже-то?! Клоуны, блин! Над качеством бы лучше работали, а не над увеличением цены на новые модели!» — возмущается Андрей К.

Александр Ившин ИА Красная Весна LADA Vesta SW Cross

Часть людей отметили, что бренд Lada уже располагает крайне недешёвыми автомобилями, поэтому высокопарные фразы со стороны руководства выглядят чрезмерными.

«Так у них и так уже Весты больше ляма стоят. Новый шильдик приделают — какой-нибудь «супер кросс» или ещё что-нибудь — и будут втюхивать ещё дороже», — предполагает Roma S.

Ряд пользователей указывают на то, что автозаводу нужно заниматься машинами дорогого сегмента, чтобы, таким образом, дешёвые модели получали перспективные разработки.

«Для тех, кто говорит, что можно взять корейца за те же деньги. Берите. Я жду вас в сервисе. А для АвтоВАЗа жизненно необходимо научиться делать дорогие машины выше классом. Чтобы в бюджетные внедрять наработки с дорогих моделей, а не пытаться на бюджетные машины придумывать что-то новое», — поделился своим мнением Сергей Л.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Автомобильный салон LADA

Нашлись и те, кто не верит в то, что более дорогие модели «АвтоВАЗ» станут более качественными, нежели их предшественницы.

«Какая-то фигня. Из воды текста нигде не сказано, чем обусловлено удорожание. Мощнее двигатель? Жёсткая надёжная рама? Или просто больше навешанных пластмасок? Новую «Ниву» уже сколько лет не могут сделать?» — обратил внимание Сергей К.

Напомним, 21 июня президент «АвтоВАЗ» Николя Мор заявил журналистам, что компания планирует в течение пяти лет представить новые модели Lada и с их помощью вывести бренд в более высокий ценовой сегмент — «намного выше миллиона рублей».