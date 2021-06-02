Сегодня, 24 июня, Kerbal Space Program (KSP) исполняется 10 лет. За эти годы игра про забавных зелёных человечков стала одним из самых популярных космических симуляторов в мире, завоевала огромную армию фанатов, побывала партнёром космических агентств ESA и NASA, а также была признана любимой игрой Илона Маска. В честь юбилея проекта с ИА REGNUM согласился поговорить Нестор Гомес, глава разработки KSP и один из первых людей, причастных к её созданию. В чём секрет популярности игры, можно ли использовать её для тренировки космонавтов и чего ждать от сиквела — читайте в материале.

Нестор Гомес, глава разработки Kerbal Space Program

В этом году Kerbal Space Program исполняется 10 лет. Прежде всего, хочу поздравить вас с такой серьёзной датой. И сразу же задать вопрос: что вы чувствуете, как разработчики проекта, в его первый большой юбилей?

Нестор Гомес, глава разработки Kerbal Space Program: Спасибо вам! Мы очень рады видеть, что сообщество KSP осталось таким же активным даже спустя 10 лет с первоначального релиза игры. Не думаю, что хоть кто-то мог представить подобный результат, когда проект только запускался. Это было невероятно увлекательное путешествие как для самой игры, так и для людей, причастных к ней в течение всех прошедших лет. Мы все гордимся конечным результатом и с нетерпением ждём будущих свершений.

kerbalspaceprogram.com Арт к игре

Как вы считаете, в чём секрет такого сумасшедшего успеха игры?

Нестор Гомес: Есть несколько факторов, которые, как я считаю, повлияли на успех игры. Одним из них стала нишевость проекта, ведь мы дали конкретной аудитории именно то, что она искала — исследование космоса. Другим фактором стало добавление поддержки модификаций с самого раннего этапа жизненного цикла игры. Этот подход позволил многим модам быстро увидеть свет, что в свою очередь подталкивало разработку вперёд. Продолжающаяся поддержка проекта и регулярное добавление нового контента тоже стало важной частью всего этого микса. Ну и, конечно, очень позитивное влияние оказало сообщество, образовавшееся вокруг Kerbal Space Program. Есть и другие очевидные факторы, которые привели нас к успеху. Это сложный микс, который, как мне кажется, будет нелегко повторить.

Команда разработчиков

Насколько я знаю, некоторые из вас сами были игроками Kerbal Space Program до того, как перейти в команду разработчиков. Каково это — создавать игру и одновременно быть её фанатом?

Нестор Гомес: Если я правильно помню, то четвёртым человеком, нанятым для разработки игры, стал некто, кому так понравилась публичная версия KSP, что он захотел помочь сделать её лучше. С тех пор эта тенденция уже не прекращалась. У значительной части нашей команды есть своя история с Kerbal Space Program. Эта стратегия стала ключом к созданию группы увлечённых людей, которая будет заботиться и об игре, и об её игроках. Однако, несмотря на это, у нас практически не остаётся времени и сил, чтобы самим играть в неё — всю энергию мы отдаём, чтобы быть частью развития проекта.

kerbalspaceprogram.com Игровой процесс

Kerbal Space Program требует от игроков хотя бы базового понимания орбитальной механики и аэродинамики. Тогда какие знания требуются от тех, кто эту игру создаёт?

Нестор Гомес: В нашей команде есть очень умные люди, но среди них нет учёных в области ракетостроения. Поэтому на протяжение всего процесса разработки им приходилось учиться и преодолевать непростой путь — но страсть к изучению космоса всегда двигала их лишь вперёд. В общем-то, нам всегда приходится решать множество проблем и стараться предоставлять геймерам наилучший игровой опыт, несмотря на постоянную нехватку технологий и ресурсов.

kerbalspaceprogram.com Инфографика

В KSP существует резкий контраст между глубоким и сложным игровым процессом и незатейливым визуальным оформлением с весёлыми человечками. Вы никогда не думали сделать игру с тем же геймплеем, но более «серьёзным» визуалом? Что-то про реально существовавших космонавтов и их аппараты.

Нестор Гомес: С тех самых пор, как HarvesteR, создатель KSP, придумал игру, Кербалы всегда были её частью. Лично я считаю, что это невероятно умный ход. Игра уже не была бы такой без них. Это отличный способ создать баланс между сложностью проблем, которые нужно решить, при этом позволяя игрокам допускать ровно столько ошибок, сколько им нужно для достижения цели. Ведь Кербалы очень выносливы, они могут справиться с любой задачей и всегда будут получать удовольствие от полёта.

kerbalspaceprogram.com Игровой процесс

Что вам больше всего нравится в Kerbal Space Program?

Нестор Гомес: Одна из моих самых любимых частей Kerbal Space Program — это абсолютная свобода действий и креативность, которую она пробуждает в игроках. Независимо от того, создают они гениальные космические корабли, планируют миссии для космических станций или просто конструируют роботизированные устройства, чтобы проверить физику игры. Ещё мне нравится, как нам удалось обучить игроков сложным наукам вроде орбитальной механики и аэродинамики при помощи метода проб и ошибок. Это сложная игра, но если KSP подходит вам по сути, то вы втянетесь быстрее, чем заметите это.

kerbalspaceprogram.com

Хватает ли у вас времени интересоваться другими видеоиграми?

Нестор Гомес: Большинство из нас — геймеры с очень разными интересами и, конечно, мы пытается найти время, чтобы поиграть. Фавориты различных членов нашей команды: God of War, Assassin’s Creed, NieR: Automata, Horizon Zero Dawn и Half-Life: Alyx.

Не секрет, что Kerbal Space Program отличается особым «обучающим» подходом к геймплею. Как вы считаете, смогут ли видеоигры стать полноценным образовательным инструментом?

Нестор Гомес: Это уже происходит. Мы довольно часто узнаём о профессорах и студентах на разных образовательных уровнях, которые используют KSP в своих классах. Несмотря на то, что изначально мы ничего подобного не планировали, мы невероятно взволнованы тем, что школы уже используют KSP как образовательный инструмент.

kerbalspaceprogram.com Игровой процесс

Можно ли использовать KSP для подготовки реальных инженеров или космонавтов к определённым рабочим ситуациям? Или игра исследует более абстрактные вопросы?

Нестор Гомес: KSP совершенно точно можно использовать для получения базовых познаний в сложных концепциях, вроде орбитальной механики. Как мне лично кажется, KSP не сможет заменить традиционное образование, но игра может быть использована как вспомогательный ресурс или отличный способ, чтобы заинтересоваться аэрокосмической инженерией. Мы периодически получаем данные о людях, которых игра сподвигла присоединиться к космической индустрии.

Команда разработчиков

Как дети разработчиков относятся к KSP? Вдохновила ли игра кого-либо из них стать инженером или космонавтом?

Нестор Гомес: Мы определённо видим интерес со стороны некоторых юных членов команды. Пока слишком рано говорить, станут ли они инженерами или астронавтами, но мы уверены, что хотя бы несколько детей с разных концов света вдохновятся KSP и выберут для себя этот путь. И, если это произойдёт, я хочу попросить их взять Джеба (один из персонажей игры — ИА REGNUM) в космос на одну из своих миссий.

kerbalspaceprogram.com

Если бы у вас прямо сейчас появилась возможность создать другую игру-симулятор с образовательным подтекстом, то что бы это была за игра?

Нестор Гомес: Во франшизе KSP определённо найдётся место для других проектов, изучающих новые научные области, с Кербалами в роли главных героев. Придётся подождать и своими глазами увидеть, какие ещё приключения придумают эти забавные человечки.

Мы, как и миллионы других игроков, с нетерпением ждём релиза Kerbal Space Program 2. Как вы считаете, сможет ли она очаровать геймеров так же, как и первая часть?

Нестор Гомес: Я тоже с нетерпением жду новой части KSP. Возможность перестроить игру, используя преимущества последних достижений в области графики и производительности, невероятно захватывает. А ещё мы знаем, что KSP 2 воплотит в жизнь некоторые из особенностей, о которых игроки KSP 1 просили чаще всего. Мне кажется, что сиквел осчастливит огромное количество фанатов.

Доживёт ли KSP 2 до своего десятилетия?

Нестор Гомес: Это тот вопрос, на который я пока не могу дать точного ответа. Но, конечно же, я надеюсь на долгую жизнь проекта. Даже несмотря на всё многообразие функций, которые уже были анонсированы для KSP 2, у нас есть ещё много новых вещей, которые будут введены в игру в будущем. Я уверен, что игрокам хотелось бы их увидеть.