Заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о том, что Киев закупил у Турции ударные беспилотники, чтобы Россия «дважды подумала», прежде чем «атаковать» Украину, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 21 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM На всякий случай

"Украинцы скоро в Турции вышиванки закупать будут! Своё всё уже давно пропито и украдено!» — предрекает Сергей П.

Многие пользователи отметили, что подобные угрозы не приведут к желаемому результату, а если Украина решится применить турецкие беспилотники в зоне интересов Российской Федерации, то они будут банально уничтожены.

«Думаю, не надо говорить, куда и кому Россия засунет турецкие «Байрактары», если укроукурки додумаются применить ударники, где бы то ни было в зоне интересов самой России. Кулеба в списке ответного воздаяния уже первый», — отметил Стас Ш.

Некоторые комментаторы заявили, что Украине самой надо задуматься над тем, стоит ли ей вообще угрожать России, ведь последствия могут быть крайне печальными для киевского режима.

«Это Украине нужно десять раз подумать, прежде чем использовать свои беспилотники. Агрессии со стороны России не будет, а вот на счёт умственных способностей Киева я не уверен», — пишет Никита Щ.

Mfa.gov.ua Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

Часть людей считают, что данная информация нужна как для внутреннего потребителя на Украине, так и для западных чиновников. Таким образом, Киев надеется вытянуть больше финансовой помощи из Европы и США.

«Страшно, аж жуть! А нападать Россия точно намерена или украинцы сами себя пугают, чтобы очередную подачку от Запада получить?» — задаётся вопросом Валентина З.

Другие отметили, что бесконечные военные учения украинской армии с участием западных войск говорят о том, что Киев намеревается устроить большую провокацию, чтобы добиться своих мелких целей в конфликте с Россией.

«Провокаций всё больше и больше, Украина чего только не сделает, чтобы ситуацию обострить, не просто же так совместные учения с американцами устраивают», — заметил Николай Ч.

Нашлись и те, кто оказался убеждён, что российские вооружённые силы обладают всем необходимым спектром оружия для борьбы с турецкими беспилотниками, так что Украина не сможет даже ими полноценно воспользоваться.

«Думаю, российские средства РЭБ позволяют вывести из строя турецкие беспилотники и даже при необходимости посадить их на своих аэродромах», — считает пользователь под псевдонимом Not Perfect.

twitter @tcsavunma Турецкий БПЛА

Напомним, 21 июня глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил в интервью турецкому агентству Anadolu, что Киев закупил у Турции ударные беспилотники, чтобы Россия «дважды подумала», прежде чем «атаковать» Украину.