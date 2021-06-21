Итоги подсчёта голосов на избирательных участках Армении, согласно которым лидирует партия «Гражданский договор» исполняющего обязанности премьера Армении Никола Пашиняна, вызвали обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 21 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Николо Пашинян

"Армяне, как и украинцы, умнеть не хотят. Вся жизнь — ходьба по граблям в надежде, что в следующий раз грабли по лбу не ударят», — отметил Александр П.

Некоторые комментаторы считают, что народ Армении сделал совершенно правильный выбор, потому что кандидатура Пашиняна и его соратников лучше всего подходит современной республике.

«Мои поздравления! Пашинян хорошо боролся с коррупцией, к тому же он патриот своего народа. Он вовремя подписал капитуляцию и остановил войну», — написал Роман М.

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Часть людей считает, что выбор армянских жителей выглядит крайне странным, учитывая то, чем закончился карабахский конфликт под руководством премьер-министра Армении Пашиняна.

«Неужели они простили ему потерю Карабаха и поражение Азербайджану?! А как же митинги негодования? Ну, хотят быть лузерами, пусть будут. Их право», — считает Леонид У.

Ряд пользователей отметили, что грядущим выборам в Армении сопутствовало народное волнение, которое, как оказалось, не отражало мнения большинства населения страны, если верить результатам голосования.

«А столько ору было. Если армяне так недовольны Пашиняном, то зачем тогда выбрали его на второй срок? Или вы хотите сказать, что выборы были сфальсифицированы?» — задаётся вопросом Руслан Б.

Отдельные граждане убеждены, что вслед за потерей Карабаха Пашинян готовит Армению к дальнейшему расчленению. Судя по всему, армянский народ очень даже и не против оказаться у разбитого корыта.

«Госдеповская проститутка вам ещё много дерьма принесёт. Совсем свой суверенитет потеряете. Земли свои Пашик уже слил Баку, а теперь и другие отдаст. Ждите!» — пророчит Ирина К.

Нашлись и те, кто считает, что России пора сказать своё веское слово и предотвратить потерю Армении. Граждане убеждены, что Турция спит и видит, как будет откусывать от республики кусочек за кусочком.

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«Интересно, какие ещё земли теперь Пашинян с радостью сдаст? Может, и России свои претензии пора предъявить, если уж развал Армении пошёл? Наши предки все эти земли собирали и защищали явно не для передачи туркам», — предлагает Михаил П.

Напомним, 21 июня партия «Гражданский договор» исполняющего обязанности премьера Армении Никола Пашиняна побеждает на парламентских выборах, о чём свидетельствуют итоги подсчёта голосов на всех 2008 избирательных участках страны.