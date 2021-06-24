Жители города Омска с вечера 20 июня вновь начали жаловаться в соцсетях на выбросы и химическую вонь в воздухе.

Цитата из м/ф «Это Совсем не про то». Реж. Александр Федулов. 1984. СССР Плохая экология

Зловоние пришло в город вместе с дождём, подчёркивают подписчики паблика «Проект «Дыши» Омск» в соцсети «ВКонтакте».

»Начался снова дикий выброс. Под дождь. Левый берег задыхается», — такое сообщение появилось на странице паблика минувшей ночью. В комментариях омичи подтвердили эту информацию.

«На Левом берегу реально кошмар как воняет, аж лёгким нехорошо», — пишет Анастасия К.

«У кого будет сильное ухудшение самочувствия, не забудьте вызвать скорую и настоять на том, чтобы они отметили, что это из-за выбросов», — советует Андрей И.

«По Нефтам практически 100% закономерность. Как только начинается дождь — травят газом», — отметил Valery S.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Омск

По словам Татьяны Ф., экологическая ситуация в Омске не улучшается, несмотря на жалобы горожан.

«Четвёртый год уже дышим, пишем, ждём, ничего не меняется!!!» — пишет Татьяна Ф.

«Магистральная, 82. Вместо свежести дождя отвратительный химический запах», — заметила Евгения Л.

«Пригородная, 25/1 — газовая атака», — сообщает Анна К.

«Троицкое — вонища», — комментирует Анастасия К., добавляя, что в воздухе пахнет газом, жжёной резиной или сажей.

«Так хотелось воздухом после дождя подышать. На Красном Пути адская химатака газовая», — жалуется Дарья А.

Татьяна И. сообщает о том, что нечем дышать и на ДК Малунцева.

«На 28-й Северной сильно фенолом воняло. Сейчас не знаю, боюсь окно открывать», — написала ночью 21 июня Татьяна Т.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Митинг «За качество жизни и чистый город, против отравления воздуха» в Омске в 2020 году

«Начался выброс? Смешно. Выбросы не прекращаются, всё зависит от направления и силы ветра. А Васька слушает да ест», — иронизирует Евгения О.

По сообщениям омичей, не радует ситуация и днём 21 июня.

«Сегодня снова дождь и снова выброс. Дождь не может смыть вонь. Куртка пропахла», — подчеркнула Элина Ж.

Между тем, по данным Обь-Иртышского УГМС на 21 июня, в Омске метеоусловия способствуют рассеиванию вредных примесей в атмосферном воздухе.

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