После 2022 года Белгород может остаться без троллейбусов. Мэр Юрий Галдун в ходе прямого эфира заявил, что власть «будет заканчивать эпопею эксплуатации троллейбусного парка».

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР Троллейбус

«Будем менять на новые автобусы или электробусы. Я за последние, но на сегодня для Белгорода они дорогие», — сказал градоначальник.

Белгородцы насторожились: чем не угодили троллейбусы? Автобусы выходят из строя чаще, электробусы требуют регулярной подзарядки. При этом в городе была обширная контактная сеть, но ездят троллейбусы исключительно по центру. С учётом того, что власти решились на транспортную реформу, которая предполагает введение новой сети магистральных, городских и подвозящих маршрутов, троллейбусы вполне можно интегрировать в эту систему.

«В Лозанне по каждой улице ходит троллейбус и не просто троллейбус, а гармошка! Но у нас же свой особый путь!» — пишет Andrey T.

«Это очень плохое решение с далеко идущими негативными последствиями. Ликвидация электротранспорта — путь в Средневековье. Вместо таких очевидных глупостей лучше бы о трамвае (и желательно скоростном) задумались, как организовать его в городе, плюс нормальное билетное меню и схемы транспорта прорабатывали с охватом пригородной зоны. Только это поможет остановить агрессивную автомобилизацию всех и вся», — уверен Владислав Т.

«Электробус, который стоит на подзарядке столько же по времени, как и едет в пути. Оставьте троллейбус, гады», — возмущается Nrz.

«А ещё возит бесполезный груз в виде аккумуляторов, а их ещё надо периодически менять и утилизировать! Говорил, говорю и буду говорить, что менять троллейбусы на что-то при их наличии и наличии сети — идиотизм, а тот, кто это будет делать, — идиот! Такой же идиотизм, который уже сотворили однажды в некоторых городах, демонтировав трамвайные пути для борьбы с пробками», — категоричен Sergey M.

(сс) Лобачев Владимир Троллейбус в Белгороде

«Жалко троллейбусы. Они более экологичны, чем автобусы с батарейками. Вопрос — сколько этот аппарат на зарядке будет стоять и сколько циклов его батарея продержится в активной городской эксплуатации. Через год уже ощутимо уменьшится время работы. Ну, у всех же батарейки в телефонах деградируют через год, а заряжаем мы их всего раз в день, а тут чаще будут, многократно чаще. А если втулят огромную батарею, то будет понижаться КПД, так как такую дуру надо постоянно разгонять и останавливать, и рекуперация тут не сильно поможет», — высказался Максим.

В Белгороде власти уже решились на смелый транспортный эксперимент — на одной из главных транспортных артерий, улице Щорса, обустроили выделенные полосы для общественного транспорта в центре дороги, «отдав» автомобилистам только по одной крайней полосе. Цель нововведения — пересадить граждан на автобусы.

«Мы должны раз и навсегда для себя решить — это наш город? Для людей? Или магистраль и парковка? Мы выбрали город для людей. Сегодня ещё комфортней на личном транспорте, но выход один, он осуществлён сейчас на Щорса. Никогда ни у кого в мире не получилось пересадить людей в автобусы за один день. Процесс долгий, сложный, но другого пути для развития города нет. Оценить это можно будет через семь-восемь лет, когда вся система выстроится. Но я думаю, даже года через три-четыре, когда заработают первые четыре магистрали, люди по‑настоящему оценят то, что получается. Да, сегодня есть ещё неприятие — не может быть, чтобы все сразу полюбили это направление», — сказал мэр Юрий Галдун на прямой линии с горожанами.

Belgorodstroy.ru Транспортное движение в Белгороде

«У любого руководителя есть преимущества и недостатки, — вступился за градоначальника Елисей Б. — За улицу Щорса можно и простить ликвидацию троллейбусов. Всё-таки раньше было хуже. Лучше автобус на выделенке, чем троллейбус, но без выделенки. Лучше убрать троллейбусы и пустить автобусы на природном газе. Мы — нефтегазовая страна, так что ничего страшного: чем больше будут продажи ископаемых ресурсов, тем больше налогов поступит в бюджет. Реконструкция троллейбусной сети тоже требует огромных финансовых затрат. Нынешняя сеть устарела, троллейбусы по ней медленно едут и рога часто слетают».

«За троллейбус топят недалекие люди — тормозной транспорт, который проводами портит всю эстетику», — поддержал его Александр М.

«Александр, провода нормального троллейбуса едва заметны, ездит нормальный троллейбус быстро, улучшает экологию города и вообще является очень хорошим и недорогим транспортом», — отвечает пользователю Андрей Ш.

«Я против замены троллейбусов на автобусы, мы тратим бешеные бюджетные деньги на автобусы, которые живут у нас по три года. Троллейбусы по 8−11 лет отходили, лучше содержать парк троллейбусов из 100 машин, экономя бюджет каждый год в 600 миллионов, тратить этот излишек на медицину или промышленность. Чем эти 600 млн отдавать газовым камерам на содержание. Людям нужно объяснять экономическую составляющую, экологическую, троллейбусы работают в плюс. Сам директор ЕТК сказал, что троллейбус расходует 10−11 рублей на км, газовый автобус 14−16 рублей, с учётом этого новые «ЛиАЗы» пачками каждый день затягивают старым тягачом в ЕТК на ремонт. Вспоминаю 105 автобусов на метане, купленные в 2013 году, их нету, а троллейбусы ходят», — пишет Евгений В.

(сс) Лобачев Владимир Троллейбус в Белгороде

«Троллейбус выгоднее, экологичнее и тише любого автобуса. У нас была огромная контактная сеть, часть урезали, но часть осталась. Нужно развивать и поддерживать то, что есть, а не угроблять. Неужели так трудно найти деньги и починить уже, наконец, эту тяговую подстанцию, которая в долгосрочной перспективе только уменьшит расходы бюджета. Ах, да, тем более, зачем выпиливать электротранспорт, чтобы на его место ставить другой, более дорогой и ещё не доделанный электротранспорт?» — спрашивает Андрей Г.

Пользователи просят просчитать, во сколько обойдётся реконструкция контактной сети по современным технологиям, чтобы реализовать все преимущества троллейбуса. Хотя некоторые считают, что «проблема» куда проще: «Троллейбус уберут только для того, чтобы продать землю в троллейбусном парке, лакомый участок», — уверен Александр Б.