Ведущая газета Японии «Асахи симбун» опубликовала редакционную статью о российско-американском саммите, начав ее словами президента США об «отношениях двух сильных и гордых великих держав». Как сообщают, именно такими словами начал встречу в Женеве президент США Джозеф Байден, обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Знаменательные слова, если учесть, что один из предшественников Байдена на президентском посту еще недавно пренебрежительно называл нашу страну бензоколонкой с «разорванной в клочья экономикой».

И «Асахи симбун» выражает желание, чтобы США и Россия, «ощущая свое лидерство, продемонстрировали такой уровень сотрудничества, который принесет пользу всему международному сообществу». При этом, оценивая состоявшийся обмен мнениями лидеров двух наиболее мощных ядерных держав, газета сам факт встречи оценивает положительно, но рассчитывает на продолжение диалога. Авторы статьи пишут: «Однако это всего лишь отправная точка. У двух стран накопилось много общих проблем. Оба лидера должны осознавать свою большую ответственность в качестве руководителей ядерных держав и стремиться к практическому прогрессу в отношениях».

В Японии особое внимание обратили на краткое, но весьма важное совместное заявление, опубликованное после встречи, где говорится, что «в ядерной войне нет победителей и допустить ее нельзя». Тем самым, по мнению «Асахи симбун», была подтверждена решимость не допустить возвращение мира в ту эпоху, когда ему реально угрожала ядерная война. Поэтому самым большим вопросом в согласованных будущих двусторонних переговорах назван контроль над вооружениями. Газета напоминает, что Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ 3 был продлен на пять лет незадолго до истечения срока его действия в феврале нынешнего года, но других договоренностей между США и Россией нет.

Ракетный комплекс «Ярс»

В озабоченной ростом экономической и военной мощи Китая Японии хотели бы подключения к процессу разоружения и Китайской Народной Республики. По мнению авторов статьи, «чтобы остановить наращивание военного потенциала Китая, необходимо, чтобы Соединенные Штаты и Россия, обладающие превосходящими ядерными силами, возглавили переговоры по разоружению и создали бы всеобъемлющий механизм контроля над вооружениями, который включал бы в себя и КНР».

Отмечая, что Соединенные Штаты и Россия не только являются двумя крупнейшими ядерными державами, но и крупнейшими мировыми экспортерами обычных вооружений, японская газета возлагает на эти две державы и ответственность за международную безопасность в целом, включая космос и киберпространство.

При этом в Японии понимают, что «недоверие, которое накопилось у США и России друг к другу, по-прежнему имеет глубокие корни», отмечая: «По мере того, как в обеих странах во внутренней политике усилилась враждебность по отношению друг к другу, каналы для диалога между ними стали еще более узкими, чем даже во времена Советского Союза».

Весьма важен совет японской газеты американской администрации, по сути, прекратить вмешательство Вашингтона во внутренние дела России под видом ее «демократизации». Ближайшему союзнику Японии следовало бы прислушаться к обоснованному предупреждению: «Президент Байден должен вынести серьезный урок из проводившейся Соединенными Штатами активной линии по демократизации России: такая политика лишь многократно усилила подозрительность Путина по отношению к Вашингтону».

Kremlin.ru Владимир Путин и Си Цзиньпин

Газета предупреждает американцев о бесперспективности продолжения обвинения России во всех грехах: «Понятно, что в то время как Россия не признает никакой своей вины в нарушениях прав человека или осуществлении кибератак, Байдену остается одно: провозглашать необходимость «стабильности и предсказуемости» в отношениях с Москвой. Действительно, если американо-российские отношения будут находиться в постоянном состоянии турбулентности, ни о какой стабильности в мире речи идти не может».

«Остается надеяться, что между двумя супердержавами может в дальнейшем наладиться конструктивный диалог», — заключает «Асахи симбун».