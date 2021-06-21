Представители Лейбористской партии Великобритании заявили, что министр юстиции Великобритании Роберт Бакленд должен подать в отставку, если в течение года не поднимется процент обвинительных приговоров по делам о насилии.

Уильям Хогарт. Суд. 1758

Государственный отчёт показал падение в количестве обвинительных приговоров по делам о насилии с 13% до 3% в 2019—2020 гг. за пять лет.

Министр юстиции сказал, что он глубоко стыдится за падение уровня обвинительных приговоров по преступлениям против половой неприкосновенности на самый низкий уровень за всю историю, и извинился перед жертвами насилия.

Теневой министр юстиции Дэвид Лэмми назвал извинение «крокодильими слезами». Бакленд дал свой ответ журналисту Нику Робинсону в интервью:

Роберт Бакленд, министр юстиции Великобритании «Политика заключается не только в извинениях, но и в действиях. Мы поставили перед собой чёткую цель — восстановить уровень обвинительных приговоров и довести объёмы судебного преследования до уровня, который существовал пять лет назад, к концу срока полномочий парламента. Я делаю это не один, поэтому низкой политике нет места в споре, в дебатах настолько серьёзных, как изнасилование. В первую очередь это конституционно неграмотно — предполагать, что такой политик, как я, должен каким-либо образом брать контроль над тем, как независимые прокуроры и полиция выполняют свою работу. Это было бы неправильно. Я здесь для того, чтобы убедиться в том, что мы идём в том политическом направлении, а не для того, чтобы пытаться вмешаться в отдельные случаи, что, откровенно говоря, было бы неподобающе».

Richard Townshend Роберт Бакленд

Согласно отчёту, 3% получают обвинительный приговор, из которых 2/3 получают судимость. В 11% случаев подозреваемый неизвестен, в 27% дел сталкиваются с трудностями в процессе сбора доказательств, 57% жертв отказываются от обвинений.

Ряд пользователей считают, что министр юстиции нт при чём, всё зависит от доказательств, если они есть — приговор обвинительный, нет — оправдательный.

«Яне понимаю этого. Несомненно, если присяжные не видят доказательств для обвинения, они не могут и не должны. Если нет доказательств, не следует и обвинять», — написал @carly62686777.

«Ну, правительство же не виновато в отсутствии доказательств», — написал @RooooomYeah.

Некоторые пользователи считают, что проблема не в работе судов, а в невозможности собрать доказательства, соответственно, необходимо усовершенствовать процесс сбора доказательств, а не штамповать обвинительные приговоры.

«Отсутствие доказательств, именно в этом проблема, и больше усилий должно быть направлено в поиск требуемых доказательств», — считает @Joe_C_London.

В комментариях указали на абсурдность ситуации, потому что лейбористы ранее заявили, что они будут защищать своих членов, даже если они совершили преступление. Пользователи отметили, что такой же политикой пользуются и консерваторы, в число которых входит министр юстиции.

«Лейбористская партия заявила: не важно, сколько наших членов парламента и советников нарушат закон, мы будем защищать их, несмотря ни на что», — напомнил @MrThompson47.

«Это министры от тори, которым разрешают нарушать министерский кодекс направо, налево и посередине. Раньше за этим следовала автоматическая отставка или увольнение. Теперь вместо этого они меняют кодекс! Большое число советников от тори делают вещи неправильно», — отметил @AlexStillMe.

Conservatives.com Лидер Консервативной партии Великобритании Борис Джонсон

В качестве очередной проблемы судебной системы отсутствие денег для судебных разбирательств, как у судов, так и обвинителей и барристеров (категория адвокатов в Великобритании, которые имеют право на ведение дел — прим. Д.С.), из-за этого многие дела элементарно не доходят до разбирательства.

«Так мы говорим о том, что необходимо обвинять без достаточных доказательств теперь?» — поинтересовался @inghamjj55.

«Нет, но у полиции нет ресурсов для сбора доказательств, судам и прокурорам не хватает финансирования, так что они берут только те дела, по которым есть очень, очень высокий шанс выиграть. Барристеры и прокуроры говорят об этом уже давно», — ответил @AlexStillMe.

«Проблема в том, что дела не доходят до суда. У полиции нет ресурсов, чтобы тщательно расследовать дело, а королевские суды записывают дела до 2023 года! Я знаю человека, чьё дело было закрыто (не изнасилование), и я не уверен, что такое произошло бы несколько лет назад», — добавил @AlexStillMe.

В комментариях написали, что Бакленда в любом случае надо снять с должности, потому что он не справляется со своими полномочиями.

«Бакленду не надо подавать в отставку, его нужно уволить», — считает @CAdams1962.

«И поместить в дом для сумасшедших», — добавила @maymoor03944063.

Пользователи поинтересовались, что будет с уже закрытыми делами после того, как уровни повысятся.

«А как насчёт открытия вновь дел, от которых отказались или которые были проиграны из-за суровой политики Консервативной партии? Извинения дешёвые. Правосудие стоит денег», — спросил @viewfrommyshed.

V-kurse.ru Правосудие

Многие пользователи поддержали министра юстиции, сказав, что он никак не может повлиять на ход дела, самостоятельно обвинить кого-то и лишить свободы.

«Естественно, «разумное сомнение» (стандарт доказывания, который подразумевает возникновение сомнения в виновности или невиновности подсудимого, основанные на предоставленных доказательствах. — Д.С.) применяется во всех делах, не так ли? Как политик может повлиять на этот стандарт?» — написал @IrishJohnMac.

Некоторые комментаторы не согласны с политикой установления цели обвинительных приговоров, они считают, что она лишь усугубит и без того плачевное состояние британской судебной системы.

«Это правда — идея о том, что должна быть цель по количеству осуждений, предполагает большое количество ошибок правосудия», — отметил @Vincemcmahon101.

Пользователи вспомнили о ложных обвинениях в изнасиловании, которые занимают достаточно большую часть в обвинительных приговорах, и назвали их ещё одной проблемой системы правосудия.

«А что насчёт заведомо ложных обвинениях в изнасиловании… их достаточно много… можете загуглить. Несколько лет разрушаются у пацанов путем злонамеренных заявлений», — написал @MatteaPatron.

Пользователи также отметили, что правовая система Великобритании трещит по швам и нуждается в реформировании, некоторые из них предложили пути решения проблем.

«Низкая политика — это несуществующая система юридической помощи, которую вы обнажали последние 11 лет», — написал @percypacker.

TryJimmy Тюрьма

«Я полностью согласна с Робертом Баклендом. Предложения «исправить» процент обвинения не добьются ничего. Что требуется сделать: больше рабочих дней для судов, больше судей, больше прокуроров, больше судебных секретарей, больше специализированных полицейских, более быстрое раскрытие дел, более ранние даты судебных заседаний», — считает @emmersonslaw.

Напомним, ранее министр юстиции Великобритании обещал вмешаться в процесс освобождения убийцы-педофила Колина Питчфорка по УДО, который просидел в тюрьме более 30 лет.