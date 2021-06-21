Последствия мощного ливня, накрывшего Красноярск 20 июня, широко обсуждаются в соцсетях. «Никогда такого не было, и вот опять», — иронизируют горожане. Они делают вывод, что город с непогодой не справился.

Иван Шилов ИА REGNUM Красноярск

«Губернатор поругал мэра, что мало мест для купания в Красноярске, мэр принял к сведению, мест стало больше», — шутит подписчица паблика «Я живу в Красноярске» в соцсети «ВКонтакте» Елена М.

«Весной администрация сказала: «Не переживайте, в этом году точно ко всему готовы», — пишет Виктор С. «Хаха, оно и видно», — отвечает ему Марта С.

«Надо мэру не в Дубай ездить, тратить деньги, а пускать их на нужное…» — отметил Андрей Б.

Напомним, ранее стало известно, что мэр Красноярска Сергей Ерёмин вместе с тремя вице-мэрами отправились в командировку в Дубай, чтобы перенять опыт у зарубежных коллег.

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«Когда мне предложили поучиться в Сколково, да ещё и бесплатно, я просто не мог упустить эту возможность», — объяснился мэр на своей странице в инстаграме, добавив, что одной из площадок образовательной программы стал Дубай.

Между тем ироничный комментарий Андрея Б. про поездку мэра в Дубай получил 30 «лайков».

»Мэр вернулся с учёбы. Сейчас он нам расскажет, как его научили ливнёвки содержать», — пишет Юрий О.

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«Как всегда, ну мы же не готовы. Нам же не говорили, что так будет. И коммунальные службы доблестно все профукали. Не готовы», — считает ещё один подписчик паблика.

«Какой глава, такой и город. Зато скверов немерено, бабки рекой уплывают. Как дождик, все смыло. И газоны, и скверы. Сейчас выделят пару лямов на устранение последствий дождя», — комментирует Дина А.

«Ужас», — кратко охарактеризовала ситуацию Ольга К.

«Все эти ЧП говорят о бездействии и отвратительной работе горадминистрации и мэра. «Два» по пятибалльной шкале за работу администрации и мэрии», — подытожил Алексей А.

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Между тем, по прогнозам Среднесибирского УГМС, непогода не собирается покидать регион. 21 июня в центральных и южных районах Красноярского края ожидаются сильные и очень сильные дожди, грозы, град, шквалистые усиления ветра до 25 м/с.