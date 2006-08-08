8 августа, 2006, 04:07 — ИА Регнум. В 5 км от планировочного района Новоалександровск Сахалинской области в пруду утонул мужчина. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 августа в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Сахалинской области.

7 августа в 13.55 по местному времени на пульт единой дежурной диспетчерской связи "01" поступило сообщение от очевидцев, что утонул мужчина. Выехавшая на место происшествия группа спасателей-водолазов обнаружила уже тело мужчины 1968 года рождения.

С начала купального сезона на Сахалине произошло больше десятка трагедий на воде. Почти все они связаны с безалаберностью и грубейшим нарушением норм безопасности, главное из которых - купание в нетрезвом виде.