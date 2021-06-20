Рассказ жительницы села Барханы в Астраханской области Шолпан Хасановой о том, как бесконечные песчаные бури уничтожили её хозяйство и могут лишить крова, вызвал бурное обсуждение в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 20 июня в социальной сети Facebook.

Vladimir Varfolomeev Пустыня

«Капитализм, счастье, помолись! Это только кровавым большевикам при проклятом СССР было дело до всего. А теперь денег нет, но вы держитесь! Удачи и хорошего настроения!» — пишет Алексей Ж.

Многие пользователи пришли к выводу, что люди попросту оказались никому не нужны, потому что не вписались в новые реалии. Теперь же их ждёт лишь забвение, если государство вдруг не вспомнит об утопающем в песке посёлке.

«Надо бороться на государственном уровне с пустыней, как это делают в Китае и Индии. Там высаживают насаждения и позволяют создавать условия людям для нормальной жизни», — отметила Olga T.

Некоторые комментаторы не понимают, зачем местные жители борются с наступающим песком, ведь куда проще было бы просто уехать в более комфортные места.

«И село имеет говорящее название Барханы, возможно, что и раньше оно заносилось песком. Печально все это видеть. У людей нет ни деревьев, ни травы, ничего, кроме песка. И постоянные ветра. Какой смысл там был оставаться?» — задаётся вопросом Ирина Г.

NASA Песчаная буря над Каспийским море

Часть людей считают, что подобные условия попросту невыносимы и непригодны для нормальной полноценной жизни. Поэтому из посёлка уехала молодежь и остались лишь пенсионеры.

«А что, молодые все уехали? Где ваши дети? Бросили они вас? Ну вы бы ещё на льдине поселились!» — написал Дмитрий Б.

Ряд пользователей указывают на то, что местные жители поступили правильно, не покинув свои жилища, но борьба с песком может оказаться проигранной, если власти не помогут своим гражданам.

«Правильно сделали, что остались, пытались бороться, но, увы, местным властям начхать на проблемы простых людей. Придётся и им в конечном счёте бросить свои родные дома. С ветряными мельницами бороться нет никакого смысла», — пишет Евгений Ч.

Roxy Lopez Песчаная буря

Нашлись и те, кто поделились собственной историей о встрече с песчаными бурями на юге нашей Родины.

«Однажды, ещё в советское время, я на авто ЗИЛ-130 попал в песчаную бурю в Черноземельском районе Калмыкии в районе полупустыни на границе с Астраханской областью. Авто бросили, спасались в посёлке рядом. После бури авто откапывали лопатами, занесло песком почти по крышу. Условия жизни там довольно жёсткие. Песок не щадит ни кого», — поделился историей Юрий Г.

Напомним, 20 июня жительница села Барханы в Астраханской области Шолпан Хасанова рассказала РИА Новости о том, что бесконечные песчаные бури уничтожили её хозяйство и могут лишить крова.