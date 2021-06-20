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Иван Шилов ИА REGNUM

Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в саммите НАТО

Как сообщает Shaber, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в саммите НАТО в Брюсселе. По итогам саммита он сделал следующее заявление: «Мы провели встречу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, в ходе которой подчеркнули важность дружеских отношений, союзничества и стратегического партнерства, а также выразили взаимную готовность к дальнейшему расширению и развитию двустороннего сотрудничества. Кроме того, состоялся обширный обмен мнениями с канцлером Германии Ангелой Меркель. В ходе встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом мы приняли решение продолжить возобновившийся диалог и договорились о проведении встреч в двустороннем формате без участия посредников. На встречах обсуждались двусторонние и региональные вопросы, а также проблемы в ЕС. Вчера я провел встречи с моими литовскими и латвийскими коллегами, в ходе которых, помимо наших двусторонних отношений, мы также обменялись мнениями об отношениях между Турцией и ЕС. Кроме того, мы также провели продуктивную двустороннюю встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Я хотел бы выразить благодарность правительству Бельгии и генеральному секретарю НАТО, моему дорогому другу Йенсу Столтенбергу».

Tccb.gov.tr Саммит НАТО в Брюсселе

Долгожданная встреча между Байденом и Эрдоганом

Как передает T24, на полях саммита НАТО в Брюсселе состоялась двусторонняя встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента США Джо Байдена. По итогам саммита Байден заявил: «Недавно я встречался с Эрдоганом. Это была позитивная и продуктивная встреча. Мы договорились о порядке дальнейших действий по многим вопросам. У обеих стран обширная повестки дня. Мы будем и дальше работать в этом направлении. Я уверен, что США и Турции удастся добиться реального прогресса в отношениях». Встреча делегаций турецкого и американского президентов на полях саммита в штаб-квартире НАТО длилась 40 минут. Во время встречи Эрдогана сопровождали министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр национальной обороны Хулуси Акар, пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик, директор по связям с общественностью аппарата президента Фахреттин Алтун, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын и чрезвычайный и полномочный посол Турции в Вашингтоне Мурат Мерджан. Эрдоган заявил, что в ходе встречи с Байденом на повестке дня также был вопрос российских зенитных ракетных комплексов С-400, однако события 1915 года не обсуждались.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган и Джо Байден

Никаких изменений не будет

Согласно Reuters, «никакого прогресса от встречи Байдена и Эрдогана не ожидается», между Турцией и США существуют слишком серьезные разногласия по таким вопросам, как Сирия, права человека, напряженность в Восточном Средиземноморье и С-400, следовательно, никаких изменений после встречи двух лидеров не последует. С момента вступления в должность президент США Джо Байден признал события 1915 года геноцидом армян, раскритиковал нарушения прав человека в Турции и, в отличие от предыдущего президента США Дональда Трампа, относится к Эрдогану с явным холодком. Эксперты заявляют, что надежда на резкий прогресс в откровенно напряженных отношениях ничтожно мала, так как между Турцией и США слишком много конфликтных вопросов.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган и Джо Байден

Ответ генерального секретаря НАТО по Афганистану

Как передает TR724, на пресс-конференции после встречи глав государств и правительств стран НАТО генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал: «Сегодня мы открыли новую страницу в истории нашего Североатлантического альянса. Мы обсудили ключевые вопросы нашей безопасности и приняли далекоидущие решения». «Работа в данном направлении будет продолжена», — сказал генеральный секретарь, отвечая на вопрос журналиста относительно предложения Турции о защите и обеспечении дальнейшего функционирования международного аэропорта Кабула после вывода войск НАТО из Афганистана. Несмотря на заявление Столтенберга о том, что «Турция играет ключевую роль», окончательное решение еще не принято. «Лидеры стран НАТО подтвердили свою приверженность оказанию дальнейшей поддержки Афганистану путем обеспечения подготовки и финансовой поддержки афганских сил и институтов», — сказал Столтенберг.

Håkan Dahlström Йенс Столтенберг

Центробанки Турции и Китая увеличили размер валютного свопа

Как сообщает Dünya Ekonomi, в рамках двустороннего соглашение между Центральным банком Турции и Центральным банком Китайской Народной Республики от 30 мая 2019 года, размер валютного свопа увеличился на 35,1 млрд турецких лир и 23 млрд китайских юаней, достигнув в общей сложности 46 млрд турецких лир и 35 млрд китайских юаней. В сообщении о поступлении указанной суммы на счета банков также говорится: «Основной целью соглашения о валютном свопе является облегчить торговлю в местных валютах и поддержать финансовую стабильность двух стран».

Андрей Грук ИА Красная Весна Китайские юани

Оппозиция: «Анкара пошла на уступки Вашингтону»

Как передает Cumhuriyet, руководитель департамента политики национальной безопасности «Хорошей партии» Нури Окутан заявил, что исключительная ответственность Турции за обеспечение безопасности международного аэропорта Кабула после вывода американских войск из Афганистана, в то время как это не является миссией НАТО или совместной международной оперативной группы, может привести к нежелательному развитию событий. В своем письменном заявлении Окутан также отметил, что правительство Турции начало делать уступки, чтобы вывести отношения с США на желаемый уровень. «В настоящий момент наша страна, кажется, вступает в выгодный альянс с США, с которыми она утратила свое стратегическое партнерство и союзнические отношения», — сказал Окутан.

Министр внутренних дел отправлен в отставку

Согласно сообщению обозревателя газеты Korkusuz Барыша Яркадаша, обвинения в видеороликах, опубликованных на YouTube-канале лидером мафиозной группировки Седатом Пекером, привели к краху карьеры министра внутренних дел, члена правящей Партии справедливости и развития Сулеймана Сойлу. По словам журналиста, Эрдоган провел брифинг с национальной разведывательной организацией, глава МВД отправлен в отставку, а находящиеся в его ведении начальники управлений, ожидают соответствующего указа.

Suleymansoylu.com Сулейман Сойлу

Эрдоган дал Байдену какие-то заверения в отношении России?

Согласно сообщению американского обозревателя новостного портала Voice of America (иностранное СМИ, признанное иностранным агентом) Марка Перри, турецкий президент дал Байдену какие-то заверения в отношении России. По словам Перри, тот факт, что встреча американского президента с Эрдоганом состоялась непосредственно перед встречей первого с российским лидером Владимиром Путиным, вовсе не случаен. Журналист также выразил мнение, что встреча двух лидеров в Брюсселе достигла своей цели с точки зрения снижения напряженности между двумя странами. «Проблемы между двумя странами в ходе встречи не были решены, однако это не является препятствием для продвижения отношений», — отметил американский эксперт.

Эрдоган: «Мы планируем открыть Генеральное консульство в Шуше»

Как передает Sözcü, на совместной пресс-конференции после встречи в формате тет-а-тет с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Шуше президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган еще раз поздравил азербайджанский народ с победой в Нагорном Карабахе и объявил, что Анкара планирует в ближайшее время открыть в Шуше — жемчужине Нагорного Карабаха — генеральное консульство. Турецкий лидер выступил с предложением создать для развития региона «платформу шести» — России, Турции, Азербайджана, Армении, Грузии и Ирана. Эрдоган выразил надежду, что благодаря этой платформе регион станет оплотом мира и спокойствия, и отметил, что он безмерно счастлив, что данное ранее обещание выполнено и после 44 дней войны Нагорный Карабах вновь оказался в руках тех, кому он действительно принадлежит по праву. Пользуясь случаем, турецкий лидер поздравил Ильхама Алиева и весь азербайджанский народ с днем национального спасения азербайджанского народа и с победой в Нагорном Карабахе.

Ru.president.az Реджеп Тайип Эрдоган в Шуше

Опубликована Шушинская декларация

Как сообщает Sözcü, согласно Шушинской декларации, подписанной президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, стороны выразили намерение проводить совместные консультации в случае угрозы или посягательства третьих стран на независимость, суверенитет, международно признанную территориальную неприкосновенность или безопасность друг друга, выступать с инициативами для их предотвращения и оказывать необходимую помощь друг другу в соответствии с целями и принципами Устава ООН.

Заседание Жогорку Кенеша по вопросу похищения Орхана Инанды

Как передает Bold Medya, на очередном заседании Жогорку Кенеша Киргизии подробно обсужден вопрос исчезновения директора сети образовательных учреждений «Сапат» Орхана Инанды, по некоторым данным похищенного турецкой разведкой. Заместитель министра внутренних дел Киргизии Нурбек Абдиев заявил, что ранее Турция запрашивала экстрадицию Орхана Инанды, и добавил, что, по имеющимся данным, Инанды не покидал территорию Киргизии. Заместитель министра также отметил, что начата работа по обнаружению местонахождения Инанды по линии Интерпола. «Турецкие СМИ писали, что к похищению Орхана Инанды причастны киргизские спецслужбы. Правда скоро станет известна. Если это политическая сделка, мы ставим себя в неловкое положение перед всем миром. Если бы дела обстояли так, как было сказано вначале, похитители бы уже выставили свои требования. Человек не может просто так исчезнуть. На мой взгляд, Инанды уже нет на территории Киргизии», — сказал депутат Дастан Бекешев и добавил: «Тот факт, что преступники до сих пор не найдены и обстоятельства исчезновения не выяснены, говорит о том, что полиция очень плохо работает».

Kenesh.kg Заседание Жогорку Кенеша

Похищение людей — государственный терроризм

Как сообщает Aktif Haber, депутат немецкого парламента Джем Оздемир резко отреагировал на похищение Орхана Инанды в Киргизии, назвав его актом «государственного терроризма». «В мире все больше и больше людей похищают приближенные Эрдогана», — сказал Оздемир. Он также сообщил, что, по некоторым данным, Орхан Инанды, похищенный в Киргизии 31 мая, насильно удерживается в здании посольства Турции в Бишкеке. Выступая с резкой критикой в адрес режима Эрдогана и национальной разведывательной организации, депутат заявил: «Похищение людей — это государственный терроризм».

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Очередное нападение на членов Демократической партии народов (ДПН). Преступник, совершивший разбойное нападение на региональное отделение ДПН в Измире, убил взятого в заложники партийного сотрудника Дениза Пойраза. Злоумышленник, который хотел поджечь здание партии, задержан.

Заявления Эрдогана и Байдена по итогам встречи, прошедшей на прошлой неделе на полях саммита НАТО, не удовлетворили экономические рынки двух стран. Образовавшаяся неопределенность привела не только к увеличению давления на турецкую лиру и ценные активы, но и к росту доллара по отношению к турецкой лире.

Депутат Республиканской народной партии Хюсню Бозкурт заявил, что состояние экс-премьер-министра, члена правящей Партии справедливости и развития Бинали Йылдырыма, которое в одних только Нидерландах оценивается в 26 миллиардов долларов, превосходит даже размер капитала таких крупных холдингов, как Koç и Sabancı.

Заместитель председателя «Хорошей» партии Айтун Чырай, который призвал принять специальный закон в отношении лидера мафиозной группировки Седата Пекера и гарантировать ему защиту, полагает, что государственных чиновников и политиков ждет большая чистка.

Сотрудники таможенной службы министерства торговли изъяли в порту Мерсина 1 тонну кокаина. «Это самое крупное изъятие кокаина, когда-либо произведенное в Турции», — сказал министр торговли Мехмет Муш.

Пресс-секретарь правительства Иракского Курдистана Котийяр Адил заявил, что Турция не информировала о трансграничной операции, и добавил: «Эта операция ослабляет статус Курдистана».

И такое случилось в период правления Партии справедливости и развития. Депутат стамбульского отделения Республиканской народной партии Махмут Танал внес в повестку дня заседания Великого национального собрания Турции судьбу двух старинных ваз весом по 46 килограммов чистого золота каждая, которые хранились во дворце Долмабахче, находящемся в введении управления по контролю за национальными дворцами.

Европейский союз смягчил ограничения на поездки, введенные из-за пандемии коронавируса, исключив из списка с повышенным уровнем риска шесть стран, в число которых Турция, к сожалению, не вошла.

Зять Эрдогана Берат Альбайрак, покинувший пост министра казначейства и финансов, впервые после семимесячного исчезновения появился на публике.