Украинский телеканала НАШ организовал среди своих зрителей опрос. Аудитории канала предложили ответить на вопрос, что объединяет украинцев. Было предложено три варианта ответа на данный вопрос. 16% ответили, что жителей страны объединяет страх войны, 33% считают, что страх голода, а 51% выбрали общую мечту в качестве варианта ответа на вопрос.

Иван Шилов ИА REGNUM На Украине

Результаты опроса прокомментировали зрители канала в сообществе «НАШ» на видеохостинге YouTube. Результат вопроса стал поводом для многих отметить, что ничего украинское общество не объединяет, а наоборот — многое лишь раскалывает людей.

«Кто сказал, что Украина единая? Лучше бы спросили, что разъединяет…» — пишет Miroslava S.

«Ничего не объединяет — по всей стране только раскол общества… К сожалению», — добавил Miron M.

«Ничто. Война и голод уже есть. А мечта у адекватных, настоящих украинцев не может быть общей с агрессивными «истинными арийцами», с манией величия, жаждущими крови своего народа», — отметил читатель под псевдонимом «как Таннер».

«Странно, что больше набрал вариант «общая мечта». У востока и запада мечты абсолютно разные, т. к. это два разных мира, две разные цивилизации, искусственно объединённые в составе СССР в 1939 году. И за 52 года как советская республика, и за 30 лет как отдельная страна — они так и не стали общим целым. Наоборот, за последние 30 лет клин вбит ещё сильнее», — написал Wert Faert.

«Ничего общего у меня уже не будет с теми, кто 2 мая сжёг в Одессе людей, ничего общего у меня нет и не будет с теми носатыми и пархатыми, кто это организовал…» — отреагировал Паша П.

«А они никогда не были едиными. Запад и восток — это как две разные страны», — добавил Viktor 1959.

Иван Шилов ИА REGNUM Бандеровская Украина

«Должна объединять дружба Белоруссии, России и Украины. Тогда хрен кто нас сломит», — отметил Владислав Г.

«Ничего не объединяет. Разные регионы, разные праздники, разные герои, другой язык, разная идеология…» — пишет Ольга С.

«Нас, мирных людей, ничего не может объединить с фашистами», — написала Надежда Ж.

«Действительно, уже ничего. Олигархи, коррупция, тупость, жадность уничтожили все…» — отметил Sergiy M.

«Чтобы понять, нужно выйти на улицу. Украинец украинцу глотку перегрызет. Это фиаско», — отреагировал lav3651 K.

«Ничё не объединяет с 2014-го, и инициаторы — украиноязычные нацики. Это мое мнение», — пишет Lelik B.

«Тупейшие вопросы. Где вариант «ничего»? Что может объединить наследников победителей с наследниками пораженцев? Что может объединить интернационалистов с нацистами?» — спросил читатель Триединая Русь.

«Ничего не объединит. Как север и юг никогда не встретятся, так запад и восток никогда уже не объединятся», — добавила Лидия Р.

«За 30 лет политики такое натворили, что об объединении и речи нет», — отреагировал Wasilyi W.

«Украину уже раскололи по языку, по вере, по празднику Победы, по героям. Какое объединение?» — не понимает Д. Вениаминова.

«У народа отсутствует даже инстинкт самосохранения. Рекламой европейских ценностей убили все, что было ценно человеку», — добавила Нелли А.

«Никогда мы не будем едины и никогда не были! Потомки нацистов и рабы поляков юго-востоку чужды! У нас все разное — язык, вера, история, герои и менталитет!» — отметил BORN IN USSR.

«Ничего из вышеупомянутого, люди живущие на востоке — это русские, а на западе — хрен знает кто, так что объединение — это утопия, тупо разный менталитет», — добавил Владислав Г.

«Почему нет варианта ответа «ничего»? Украинцев разъединяют: политическими взглядами, «мовою» и т. д. …» — пишет Олег Х.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Украинцев объединяет желание свалить с Украины», — написала ALЁNА B.

«Западенщину и юго-восток — ничего! Если проще, то с одной стороны — прыгающие голо*опые гейропейцы, с другой — адекватные, трудолюбивые украинцы, советские и русскомыслящие люди», — отметил Дмитрий С.

«Какую Украину, ту, которая собрана Лениным и Сталиным? Или Львов с Тернополем? Нет, не будет такого государства в границах до 2014 года, все, проехали», — отреагировал Boris W2020.

«С хуторянами меня ничего не объединяет! От слова совсем!» — добавил АдекВАТНЫЙ хохол.

«Какая «Мрия» (мечта. — М. Р.)? Та без крыльев, возле которой Зеленский понтовался (на пресс-конференции. — М. Р.)?» — спросил Славян.

«То, что объединяло, то уже похоронили. Остались только поминки и светлая память», — подытожил Сергей Б.

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