Если на Украине не будет транзита газа, то не будет заполнена газотранспортная система и газа «не будет нигде» в стране. Об этом 18 июня рассказал в эфире телеканала «НАШ» бывший депутат Рады Евгений Мураев.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

«Если у нас не будет транзита, не будет заполнена газотранспортная система, а значит, в магистральных газопроводах, поставляющих газ нашему населению и нашим промышленным объектам, газа не будет тоже. То есть эта газотранспортная система, как основная артерия, за счет ее давления далее транспортируется газ по городам. Это большая вена, если она пустая, то газа нет нигде. Мы прекрасно понимаем, что это будет катастрофа для страны», — сказал политик.

Заявление украинского политика обсудили в комментариях к видеозаписи выступления политика на канале НАШ в YouTube. Многие отметили, что Украине стоит пенять на себя, ведь из-за поведения украинских политиков появился газопровод «Северный поток — 2».

«Катастрофа для страны — это полоумная власть! 30 лет украинские политики воровали газ, угрожали перекрытием газопровода и перекрывали газ. Обходные газопроводы — это закономерный итог политики властей Украины. Замечу, демократически избранных властей», — написал modron mk.

Gazprom.ru Газопровод

«Не трубой надо было заниматься Зеленскому, а меньше тявкать в сторону Путина и России. Кусаете руку дающего и еще просите от «агрессора» денег и газ. У вас там у всех не хватает в голове?» — спросила Elena M.

«Безмозглое население скоро узнает, что такое настоящая жесть. Газа не будет, бензина не будет, с электричеством будут перебои, цены на всё возрастут в 10 раз. Путь в Европу обернется голодомором», — добавил Дэн Л.

«Умные люди и с этой ситуации вышли бы. А выйдут ли с этой ситуации они?» — спрашивает Роман Ш.

«Кому нужна ваша гнилая труба? Пока в СССР ей занимались, хоть как-то жили, а теперь консорциум. Деньги кто вкладывать будет, помня как вы платили за газ? С вами никто не захочет иметь дело. Пусть ваши депутаты и олигархи вложатся в новую трубу. Обобрать людей смогли, делитесь!» — пишет Irina S.

«Как-то никто не отмечает, что транзит газа через Украину — самый дорогой в мире (!!!). Если бы не хамство, жадность, чванство украинских чиновников — не было бы всех этих потоков (Турецкий, СП-2). «Жадность фраера погубит!» — отметил Aleksandr B.

«Поздравляю всех украинцев. Вы независимый, самостийный (самостоятельный. — М. Р.) народ. Правильной дорогой идете товарищи. Не сворачивайте с этого пути, больше кричите о «российской агрессии». Желаю вам самостийности в размерах одной Киевской области. Остальные земли придется отдать законным владельцам», — написал Михаил Г.

«Почему столько визга? Порошенко орал, что им не нужен российский газ, его поддержал народ… Ну вот и всё братья, не хотите и не надо…» — пишет Людмила С.

«Слава Богу, никаких консорциумов. СП-2 фактически построен. Украину в топку. Пусть варится в своем соку», — отреагировал Стас Г.

Nzeemin Карта транзитных газопроводов Ямал-Европа

«Шаг за шагом нас ведут к распаду. Просто хотят виноватыми сделать Россию…» — отметил Юрий Г.

«Думаю, что как только у Киева закончатся деньги и будет нечем платить полиции и армии, возникнет целая куча всевозможных «ОРДЛО» (Отдельными регионами Донецкой и Луганской областей на Украине называют ДНР и ЛНР. — М. Р.). «Янтарные» республики, «таможенные» княжества, вольные города. Да и просто батьки Ангелы и Паны-Атаманы Таврические», — пишет Serg Alex.

«Катастрофа для Украины — это стать предателями России, а также взращивание нацизма. Именно в этом вся проблема и беда Украины. Не отрекись она от Русского мира, всё было бы совсем по-другому. Не было бы моря крови и полного обнищания населения с уничтожением экономики», — написал lanpirat.

«Ваша катастрофа случилась тогда, в 2014 году!» — отметил Евгений Неизвестный.

«Никакой жалости к Украине нет. Сколько грязи вылили на соседа Россию. Сколько зла сделали с подачи США. Теперь отвечайте за всё. Удел предателей — валяться в ногах двух господ», — отреагировал читатель All Kot.

«А Украина не жесть сделала, когда вырубила свет и воду в Крыму? Пусть теперь почувствуют на своей шкуре как оно, нормально! Город Керчь» — добавила Людмила П.

«Как все просто. Закрыть вопрос по Крыму. Провести выборы на Донбассе и прекратить там гражданскую войну. Открыть Северо-крымский канал Всё. Вуаля! Газ в ГТС Украины есть! Никто зимой не замёрзнет», — пишет Oleg S.

«Европа вам поможет!!! Франция продаст катера, а Германия будет поставлять газ по мировым ценам!!! И где теперь Украина!?»— подытожил Гагарин.

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