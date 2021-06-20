Заявление мэра Москвы Сергея Собянина о том, что, в отличие от «уханьского» штамма, для защиты от «индийского» уровень иммунитета должен быть в два раза выше, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 20 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"Даёшь по две прививки на нос для повышения иммунитета вдвое! Какого только бреда не сочинят, лишь бы не признавать провала вакцинации!» — отметила Инна Е.

Многие пользователи оказались в недоумении от подобного заявления. Люди считают, что чиновники в России не столь компетентны в вопросах вирусологии, нежели врачи в соответствующей области, и им стоило бы поменьше высказываться на эту тему.

«В два раза выше по отношению к чему? И кто сказал? Если не изменяет память, год назад сама Попова говорила, что на тот момент в стране уже было зарегистрировано более 1400 разновидностей нового коронавируса. А потом кричали о «британском» штамме, который был «на 70% контагиознее». Ох уж эти бестолковые чиновники. Уж молчали бы, а то только народ настраивают против себя», — заметил Дмитрий Б.

Цитата из мф Про бегемота, который боялся прививок. реж Леонид Амальрик. 1966. СССР Шприц

Некоторые комментаторы припомнили главе столицы его прошлые заявления, которые очень сильно контрастируют с тем, что он говорит сейчас. Люди упрекнули российские власти в критической непоследовательности в том, что касается вакцинации от коронавируса.

«Собянин забыл, как рассказывал о том, что спутник уколол и два года спокоен? А тут уже и не два года, уже и люди тяжело болеют после него. Как быть? Сначала одно говорят, потом оказывается, что это было враньём. Сейчас снова вливают, что спутник от индийского помогает, а через полгода признают, что снова ошиблись», — считает Ирина Б.

Часть людей убеждены, что методы управленцев в России противоречат здравой логике и не стоит воспринимать на веру каждое их слово, особенно в вопросах вакцинации.

«Потом появится какой-нибудь «бразильский штамм», и доза «Спутника» должна будет увеличиться раз в десять. Может, хватит разговаривать со своим населением подобным образом?» — задаётся вопросом Андрей П.

Ряд пользователей напомнили, что пандемия коронавируса — это очень опасное явление, и люди не должны сходить с ума. Необходимо соблюдать соответствующие меры для борьбы с распространением данного заболевания.

Цитата из мф Про бегемота, который боялся прививок. реж Леонид Амальрик. 1966. СССР Страх

«К сожалению, не все понимают, насколько опасен этот вирус. Люди мрут словно мухи, а русский Ванька всё время упирается и не использует маску в метро», — поделился своим мнением Евгений Ч.

Нашлись и те, кто предположил, что заболевшие коронавирусом после прививки могли иметь при себе поддельные свидетельства о прохождении процедуры вакцинации.

«Да какой там индийский штамм? Некоторые просто понаполучали поддельных справок, а потом заболели. Вот и результат», — предполагает Маргарита К.

Напомним, 20 июня мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что в столице выявили случаи повторного заражения коронавирусом, в том числе у прошедших вакцинацию. И, в отличие от «уханьского» штамма, для защиты от «индийского» уровень иммунитета должен быть в два раза выше.