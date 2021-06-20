Заявление аллерголога-иммунолога Владимира Болибока о том, что при отсутствии прививки человек, заразившийся коронавирусом, может умереть с вероятностью 1 к 30, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение на этот счёт 20 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"Не более чем с ней. Все их «оценки» очень субъективные и почему-то совпадают с выгодой фарм-корпораций. Доверять никому нельзя», — считает Павел А.

Многие пользователи отметили, что ври вакцинации можно поменять шило на мыло и получить шанс погибнуть от случайного побочного действия прививки.

«А какие шансы получить опасные побочки? И за чей счёт эти побочки будут лечить?» — задаётся вопросом Илья А.

Цитата из кф Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика. реж Леонид Гайдай. 1966. СССР Поголовные прививки

Некоторые комментаторы уже попросту запутались в том, что и кому угрожает. Люди считают, что информационное поле наполнено противоречивой информацией о коронавирусе и непонятно, кому можно доверять, а кому нельзя.

«Сначала COVID-19 был смертельным для пенсионеров и вирус косил строго пожилых людей, а остальные им не болели или просто был не опасен для молодых. Затем вакцинация для запуганных пенсионеров, теперь же вирус «опасен» для всех и только вакцинированной молодежи вирус не опасен. Объясните мне, что тут происходит вообще!» — возмущается Радион Д.

Часть граждан отмечают, что люди разных возрастов и с разным состоянием здоровья будут переживать инфекцию по-своему. А значит, выводить какую-то среднюю цифру вероятности смертельного исхода — бессмысленно.

«Невозможно таким образом оценивать опасность для общей массы людей. По большей части это из-за высокой летальности у граждан старше 60 лет. Там, где молодые просто пройдут, чихнут и забудут, там пенсионеру смерть. В каких-то процентах всё от иммунитета зависит», — поделился своим мнением Василий К.

Ряд пользователей указывают на то, что российская вакцина от коронавируса очень безопасная и, если ей привиться, то однозначно это повысит шансы выжить.

Ru.torange.biz Очередной укол

«Каждый организм может отреагировать на вакцину по-своему, но это очень мизерный шанс, что все будет плохо. Прививаться не стоит, только если имеются хронические легочные заболевания, а так хуже точно не будет», — пишет Маргарита К.

Нашлись и те, кто отметил, что множество людей уже успели привиться, и от них не поступало каких-то жалоб на очень плохую реакцию на препарат. Это означает, что вакцинироваться можно без опаски для своего здоровья.

«Среди всех знакомых, кто привился, все чувствуют себя хорошо, у некоторых температура была небольшая пару дней, после первой, и всё. А заболеть после прививки можно, только течение болезни более лёгкое. И в этом ничего такого нет. Всем делают прививку от оспы, и мы же не болеем чёрной оспой, а заболеваем ветрянкой, в лёгкой форме», — написала Людмила М.

Напомним, 19 июня аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил изданию «URA.RU», что при отсутствии прививки человек, заразившийся коронавирусом, может умереть с вероятностью 1 к 30, что примерно равняется 3,3%.