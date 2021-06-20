Заявление посла России в США Анатолия Антонова о том, что перед своим вылетом в Штаты он настроен оптимистично, рассчитывает на конструктивное взаимодействие с коллегами из Вашингтона и подвижки, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане поделились своими мнениями 20 июня в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Сша Россия

«Наконец-то российские чиновники смогут опять получать визы в США, чтобы навестить семью, друзей и заначки!» — издевается Уханиил А.

Многие пользователи пришли к выводу, что встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джозефа Байдена увенчались большими успехами, отношения между двумя странами начали улучшаться.

«Стоило Путину и Байдену один раз лично встретиться, чтобы все проблемы разрешились. Диалог — это всегда лучше, чем перебрасывание ответными мерами», — считает Маргарита К.

Некоторые комментаторы убеждены, что без представителей Российской Федерации на территории США не удастся решать глобальные задачи, требующие тесного взаимоотношения двух государств.

«Ну, а как иначе? Кто-то же должен представлять интересы России в Штатах, передавать сигналы, просьбы, предложения. Не всё же время самому Путину этим заниматься напрямую», — отметил Дмитрий Б.

Цитата из м∕ф «Робин Гуд». Реж. Вольфганг Райтерман. 1973. США Похлебка для бедных

Другие, наоборот, оказались раздосадованы такой новостью. Люди убеждены, что Соединённые Штаты несут миру лишь зло и с ними необходимо прекратить любые формы отношений, включая дипломатические.

«Нафига? Гнать поганой метлой все посольства США из Российской Федерации и закрыть наши представительства в Штатах. Долгожданная встреча оказалась бессмысленной. Пройдёт немного времени, и Вашингтон снова будет строить козни против России», — предрекает пользователь под псевдонимом Not Perfect».

Ряд пользователей считают, что Америке нужна очень слабая Россия и она «кушать не может», когда видит, как Российская Федерация пытается отстаивать свои интересы на мировой арене.

AlexanderStein Бизнес

«Наивными и добрыми русские были всегда, и всегда за это страдали. Какая может быть надежда? Разве что на «дружбу» с США по типу того, как это было при Горбачёве и Ельцине. Так не дай Бог таких «улучшений» отношений!» — пишет Александр Н.

Нашлись и те, кто уверены, что в скором времени российское руководство снова увидит истинное лицо американской политики, которое оно старательно пытается не замечать.

«Походу Байдену удалось убедить Путина не рвать отношения до конца, а всё-таки посидеть ещё немного на игре якобы взаимного доверия. Вновь российское руководство очаровывается Западом, но оно неминуемо будет вновь разочаровано», — поделился своим мнением Иван Е.

Напомним, 20 июня посол России в США Анатолий Антонов заявил РИА Новости, что перед своим вылетом в Штаты настроен оптимистично, рассчитывает на конструктивное взаимодействие с коллегами из Вашингтона и подвижки.