Коммунальное предприятие «Киевский метрополитен» рассмотрит вопрос о смене места размещения в вагонах поездов табличек с надписью «Сделано в России», так как пассажиры постоянно пытаются их сорвать или испортить. Об этом 18 июня сообщает «24 канал».

Пименов Юрий Иванович. В зоопарке. 1948

«Немало патриотически настроенных пассажиров, которые пользуются киевским метро, пытаются испортить или сорвать такие таблички…» — сообщает источник.

Уточняется, что в одном из вагонов поезда на табличке с надписью «Сделано в России» кто-то добавил нецензурное слово. Отмечается, что таблички заводов-производителей в салонах вагонов метрополитена должны быть согласно требованиям правил технической эксплуатации метрополитенов Украины.

Новость обсудили читатели телеграм-канала «Запрещенная Украина», а также на странице бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова в социальной сети Facebook. Многие возмутились поведению так называемых «патриотически настроенных граждан» и порекомендовали им как минимум перестать пользоваться метро, которое было построено при СССР.

«Уважаемые киевляне! Среди вас появилось упоротое рагульё», — написал Саша П.

«Дикие животные в «людском» виде», — пишет Люся S.

«Украина постепенно и становится сборищем упоротого рагулья. Нормальные все больше уезжают», — отметил АntoN.

«Патриотически настроенные вообще не должны ездить в этих вагонах», — отметила Olga.

«Укрочума не хочет пешком пройтись по тоннелю?» — спросил Vasya.

«Они на табличках ездят или в вагонах? Ломайте вагоны, кастрюлеголовые…» — отметил читатель под псевдонимом Уверенный пользователь ПК.

«Как говорил Петр Алексеевич [Порошенко], сами собачьей будки в своей жизни не сделали. И в этом он прав, хотя он-то и культивировал этих упоротых», — добавила Марина.

«Патриотически настроенные пусть идут на вагоностроительный завод», — призвал Marlid.

«Так пусть рагульё пешком ходит, если «патриотизм» не позволяет во вражеском вагоне находиться. А то мучаются, а едут», — отреагировала Маргарита.

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«Это не смешно и не грустно — это убого!» — добавил Олег.

«Не только вагоны, — метро затопить, ДнепроГЭС и АЭС взорвать, всё же строили «клятые москали». Прямо подходит под закон о декомуннизации», — написал Сергей С.

«Воистину недоумки. Если за газ переплачивать в тридорога, то он перестает быть российским. Если сорвать табличку, то вагон перестанет быть российским. Вся рагулячья сущность. Не устраивает то, что вагон сделан в России? Не пользуйся, ходи пешком или на маршрутке», — отметила Yulia.

«Маршрутки тоже могут быть из России. Как автобусы и троллейбусы», — ответил на реплику Yulia Marlid.

«Киевляне, декоммунизируйте уже это метро, которое вам навязали силком», — призвал Гена.

«Как будто у изделия без таблички изменится производитель. Как дети малые», — добавил Сергей К.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Пропаганда «райской жизни»

«Интересно, а от сала из России у них изжоги, диареи или запоров не случается?» — спросил Mihail Т.

«Ломать — не строить, много ума не надо! Декоммунизировали бы уже и эту страну в целом, ведь территориями она приросла и появилась сейчас на карте мира в своих современных границах именно благодаря СССР и, в частности, землям бывшей Российской империи!» — пишет Нонна А.

«Русофобия — это психическое заболевание умственно неполноценных», — написал Vladislav M.

«А, может, вместо того, чтобы бороться с табличками, надо принять волевое решение и перестать пользоваться метрополитеном, который был построен в ненавистное советское время? Так, как минимум, будет честно и по-настоящему патриотично!» — подытожил на своей странице в социальной сети Facebook премьер-министр Украины Николай Азаров.

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