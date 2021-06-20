Украина и Польша продолжат противодействовать воплощению проекта «Северный поток — 2». Об этом говорится в заявлении пресс-службы украинского МИД по итогам Анталийского дипломатического форума, на котором министры иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и Польши Збигнев Рау обсудили «Северный поток — 2».

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

Украинский и польский дипломаты «подтвердили, что российский проект «Северный поток — 2» несёт угрозы для безопасности обоих стран и Европы в целом» и «скоординировали позиции по противодействию его воплощению».

Новость в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте» обсудили читатели издания «Шарий.net». Некоторые отметили, что от заявлений украинского и польского политиков мало что изменится, так как «Северный поток — 2» проект фактически завершенный. Некоторые пояснили, что в случае с Киевом «Северный поток — 2» может сказаться на снижении или прекращении транзита газа по украинской ГТС. По крайней мере Украина не сможет шантажировать Россию своей ГТС.

«Также очень угрожает глобальное потепление! И на это никто уже не может повлиять! СП-2 для Польши и Украины — это глобальное потепление в своём роде. Заявляй, не заявляй…» — написал Евгений С.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доходы

«Газовая труба, которая проходит по территории других государств опасна для Польши и Украины? Так может и те трубы, которые уже проходят по территории этих государств демонтировать? Ну, чтобы не подвергаться опасности вообще? Будут такие себе хорошие и безопасные страны… Без газа», — иронизирует Jurij O.

«Безопасности этих государств несут угрозу сами заявители, а не какие-то там потоки», — пишет Vladimir A.

«Для их карманов он несет опасность», — отметил Александр Г.

«Чем угрожает? Тем, что мимо карманов прошло? Меньше надо было… [болтать]», — добавил Александр К.

«А ничего, что язык Кулебы сам по себе угроза национальной безопасности?» — спрашивает Esma A-y.

«Россия и Германия очень испугались действий этих двух организмов…» — шутит Павел Т.

«Уже построили и США оказывается договорились с нашим «агрессором» Россией. У всех стран экономика во главе, только Украина с этими профнепригодными теряет свою государственность и суверенитет ради того, чтобы кому-то устроить санкции причем во вред себе», — написал Константин З.

«Конечно, угрожает, теперь халява заканчивается, нужно работать!» — добавил Юрий Х.

«И что? Исключительно ради вашей выгоды и жадности разобрать СП-2?» — иронизирует Людмила И.

Nord Stream 2. Aксель Шмидт Газопровод «Северный поток — 2»

«Может, им объединиться? В единый фронт обездоленных», — шутит Алексей К.

«Клуб униженных и оскорбленных…» — добавила Ирина Т.

«Никто же не запрещает покупать газ напрямую в США. Как на безопасность труба может влиять?» — не понимает Анатолий Т.

«Труба нужна РФ, у Украины и Польши есть какой-никакой рычаг давления. А теперь эта труба РФ не нужна, рычаг исчезает. Вот поэтому и проблема с безопасностью», — отметил Fsd Sfsd.

«Странно, что нищие вымираты ещё не подтявкнули…» — подытожил Alex E.

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