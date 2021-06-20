Те, кто рожден с СССР отлично помнят про сотый километр от Москвы. Туда ссылали алкашей, маргиналов и прочих ненадежных личностей, чтобы не портили картину благополучного бытия столицы и не мешали жить добропорядочным гражданам. Теперь, похоже, история повторяется. Конечно, не буквально, но тем не менее отсутствие прививки может стать существенным минусом для человека.

Генрих Семирадский. Сиеста патриция. 1881

2 миллиона москвичей привиты, заявил мэр Собянин. И посетовал, что ситуация с ковидом в столице развивается драматически. Никто с этим и не спорит. Как не спорит с вирусологами, поясняющими, что главная причина роста пандемии в России — новые штаммы. Особенно «дельта» из Индии. Этот вид коронавируса более заразен, поэтому и число больных стало расти существенно быстрее. Не сотни заболевших в сутки, а тысячи. Что, конечно, всех пугает и расстраивает.

Что делать? Сакраментальный вопрос. И задают его всегда в России в тот момент, когда становится очевидно — верхи не могут, низы не хотят. Революцией пока не пахнет. В привычном смысле слова, но ситуация похожа.

Во-первых, все хотят получить ответ на вопрос — когда закончится вся эта эпопея с ковидом? И почему нас призывают к различным ограничениям уже второй год, не говоря ничего о компенсациях? Власти, похоже, все-таки подумали о последнем — тем, кто привился, в Подмосковье по розыгрышу лотереи могут дать бесплатно квартиру. Одну на все население Подмосковья! Мера сомнительная, согласитесь. А в Москве проведут розыгрыш автомобилей. Такого рода акции, безусловно, чистые пиар-ходы, не более того. Положение людей в целом они никак не меняют. Тем паче, не улучшают. Почему бы не придумать более массовый и насущный вид поощрений. Уверена, если на паре улиц перестать менять плитку, денег хватит на что-то более полезное, чем лотерея на одного.

Обложка книги В. И. Ленина «Что дѣлать?» (1902)

Но речь не об этом: речь о том, что, упустив шанс провести массовую агиткампанию по вакцинации, когда еще не было новой волны ковида, власти теперь готовы пойти на любые меры, лишь бы не случился коллапс в больницах. Ведь, как известно, новый штамм не только более заразен, но и более грозен. Болеют тяжелее и с обязательной в таких случаях госпитализацией. Другими словами, нет уже резервов ни людских, ни материальных, чтобы обеспечить всем доступность медпомощи, в случае резкого скачка случаев COVID-19.

Минтранс предложил в самолеты не сажать без справки о вакцинации. Более того, читаем в СМИ — «Минцифры сообщило Минтрансу, что новое правило о предоставлении пассажирами справки о получении вакцины от коронавируса может быть распространено на все виды транспорта».

Они как себе представляют эту процедуру в метро? Как уже было при введении QR-кодов? Когда часами невозможно было попасть на станцию, поскольку полицейские, числом один или пара, чисто технически не могли проверить все паспорта и коды за минуту-две. Вот и теряли люди время и здоровье, потому что в толпе заразиться проще простого.

У меня вопрос — а почему не возьмут на вооружение позитивный опыт соседей с Запада и Востока? Ведь в Европе уже справились, в Китае — и подавно. Почему наши руководители регулярно пытаются изобрести велосипед? Скорей всего, причина та же, что и принципиальное неношение масок в транспорте гражданами страны несмотря на ежеминутные объявления по громкой связи. И причина эта — та самая загадочная русская душа, которая никак не хочет жить в рамках. В рамках чужого опыта, закона, правил. У нас все сами себе режиссеры. А потому мы имеем и будем иметь все это.

Сергей Собянин на днях заявил, не ожидали, мол, такого. Невольно вспоминается бессмертный Виктор Степанович Черномырдин: «Никогда не было такого и вдруг опять». Как же вы могли не ожидать очевидного? Ведь у вас есть камеры слежения. А на них видно — сидят люди в поездах через одного без масок. В автобусах вообще всем до фонаря. А прививки не делали и не делают потому, что не доверяют ни врачам, ни властям. «Мало ли, что они там на коленке сделали, — рассуждают люди. — Ковид, может, и не прицепится, а вот прививка имеет шанс навредить». Люди в большинстве своем далеки и от медицины, и от науки. Они зачастую верят в то, что «Земля налетит на небесную ось», так откуда взяться сознательности. Да и власти проявляют чудеса фантазии, что явно не добавляет веры в их здравый ум и компетентность.

Цитата из кф Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика. реж Леонид Гайдай. 1967. СССР И что с этой штукой надо делать

В ТЦ «Тройка» на Красносельской, например, фуд-корты закрыты, но в Ашане есть прилавок с едой. Так вот, чай там продают горячий, как положено, а чебуреки и пиццу холодными, потому что — внимание — им запретили греть их в микроволновке. Скажите, если погреть чебурек в микроволновке, коронавирус нападет в удвоенной силой? Ведь холодным этот чебурек все равно продают! Вот лишь один пример головотяпства! Как у Булгакова: «Кому помешали ковры в парадных?» Эта та самая пресловутая разруха в головах, которая вредит всему. И избавиться от которой необходимо в первую очередь — тогда ковид, хоть и не исчезнет, как разруха сам собой, но люди, по крайне мере, начнут понимать действия властей и станут выполнять их предписания. В противном случае никакими мерами, типа сегрегации по признаку вакцинации добиться ничего не удастся. Точнее, удастся добиться своего рода «гражданской войны»: когда вакцинированные и невакцинированные начнут биться друг с другом за место под солнцем. Что зачастую уже и происходит. О случаях драк и нападений из-за проблемы масок в транспорте все читали в прессе.

Теперь рестораторы предлагают сделать зоны для вакцинированных и тех, что без справки. Это настоящая сегрегация. Как места для черных и белых в Штатах легендарных времен. Еще хуже с работодателями — им предписывают лишать зарплаты, отправляя в неоплачиваемый отпуск сотрудника без прививки, или вообще увольнять. Юристы объясняют все просто — да, прививки добровольны, но увольняют не за это, а за наступившие последствия. То есть ты не привит, значит, ты не можешь работать в коллективе. То есть выбор, типа, за сотрудником. Придумано занятно, но плохо. Надо иные подходы искать. Те, что будут реально мотивировать. А это лишь один способ — просвещение. Снимайте ролики не про МТС и т. п., а про ковид. Пусть в подкорке формируется связь между отсутствием прививки и попаданием на больничную койку. Тогда человек сам захочет получить защиту, хотя бы минимальную, от вируса. А запрещать у нас тоже не мастера, а любители. Приведу еще один свежий пример из личного опыта.

Вчера в Лужниках двое вежливых полицейских просили людей подняться со скамейки — они затянуты пестрыми лентами. А в этот момент тысячи москвичей впритык сидели в метро или в обнимку плясали на проходящем мимо теплоходике с баннером «Банкеты». Вот и картина маслом, достойная экранизации в сатирическом киножурнале «Фитиль».

Мне могут возразить — критиковать проще, предложите. Предлагаю — не микроволновки и скамейки запрещать, а воспользоваться технической оснащенностью столицы. Всем известно, что по этому показателю мы в топе передовых. Так вот, с помощью этих средств «умного города» давайте проведем скрининг, найдем нарушителей и будем работать с ними конкретно. Подключая либо полицию, либо психиатров и вирусологов, которые на пальцах объяснят Пете или Саше, зачем нужно делать прививки и носить маски. Будем также поощрять не одной квартирой на Подмосковье или автомобилем на Москву, а найдем резервы для бонусов тем, кто проявил сознательность. Пусть это будет не материнский капитал, а ковидный рубль, но все же любая массовая награда даст больше массовости вакцинации, чем спорадические авто или флеты.

Безусловно, эти меры тоже не панацея. Но это все же не выходит за границы ума и традиций. Что так ценят люди всех стран — и западных, и восточных. И хоть «умом Россию не понять», но жить по уму в случае с COVID-19 все же лучше, чем по импульсу фантазии той или иной властной головы.

Никто же не спорит с тем, что есть случаи, когда не уговоры нужны, а строгие распоряжения. В частности, пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков справедливо назвал «вполне оправданными» решения Москвы и других регионов об обязательных прививках для части населения. Речь о тех, кто работает с людьми, в крупных коллективах. Не в этом дело. Дело в подходе к проблеме COVID-19. Он должен быть взвешенным, серьезным, без диких фантазий отдельных чиновников. Только тогда, возможно, мы сможем получить ответ на главный вопрос — когда ковид-то кончится?