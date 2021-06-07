Первое, что показывает вакханалия, устроенная московскими властями вокруг вспышки численности заболевших «индийским» штаммом коронавируса, — крайняя растерянность самих этих властей. Судите сами, читатель: «выходные» от работы и от зарплаты, которую платить из своего кармана никакой работодатель не будет, прикажи ему хоть десять мэров, при подскоке эпидемической статистики то назначаются, то отменяются. Валом идут разнообразные «утечки», самую «крутую» из которых выдал Forbes: что на Тверской обсуждают будущую сегрегацию на непривитых, которым вчинят всеобщий локдаун, и послушных. Слухи не оправдались. Привитым всего лишь пообещали пускать в спецрестораны, куда остальным вход запрещен, как чернокожим в прериях Среднего Запада на заре прошлого столетия. Поскольку всё это от начала и до конца антиконституционно, потребовалась «инициатива снизу», от перепуганного прошлогодним локдауном бизнес-сообщества, которую власти благосклонно поддержали. Словом, «стой там — иди сюда»…

Степан Бакалович. Вакханалия. 1887

Почему не оправдались слухи? Не потому, что они из «вражеских» СМИ; никто на официальном московском уровне и не отрицает, что планы ужесточения режима обсуждались и обсуждаются. Как показывает опыт подковерной аппаратной борьбы, от чрезмерных мер отказываются не из ложно понимаемого человеколюбия, а когда, грубо говоря, «получают по голове» сверху за излишнее и неуместное рвение. Еще одним показателем, который свидетельствует именно о таком происхождении продемонстрированной мэром относительной «умеренности», служит весьма жидкий список его региональных продолжателей. Если прошлогодней весной Москве смотрели в рот, копируя каждое ее телодвижение, то сейчас отнюдь. Думают своей головой, чтобы не остаться крайними. Особенно по части внедрения обязательной вакцинации.

Помимо «человеческих качеств» упомянутого ресторанного (как и любого другого) бизнеса, согласившегося на разделительный «эксперимент» московских властей (это мэр Собянин дословно), по поводу которых никто и не обольщался еще со «святых» 90-х годов, имеется еще одна важная сторона вопроса. Имя ей — сегрегация, за которой как правило следует апартеид. Людей сначала делят на касты — полноценных и нет, а затем последних загоняют в рамки уже не «временных», а финальных ограничений. Людям старшего поколения, заставшим вселенскую борьбу с южноафриканским режимом белого меньшинства, не нужно объяснять, что такое сегрегация и апартеид. Тем, кто помоложе, особенно «поколению ЕГЭ», посоветуем обратиться к энциклопедическим источникам, для чего процитируем хотя бы самый банальный и общеизвестный, в том числе и этому поколению — «Википедию». Читаем: «Апартеид — официальная политика расовой сегрегации», проводившаяся властями Южной Африки (не только ЮАР) в период с 1948 по 1994 годы. И далее с подробностями:

«Апартеид предписывал (коренным) народностям проживать в специальных резервациях… Выезд из резервации и появление в крупных городах могли производиться лишь по специальному разрешению или при наличии рабочего места (местное население было занято на не престижных и низкооплачиваемых работах…). В ходе внедрения системы апартеида чернокожие жители ЮАР были лишены почти всех гражданских прав. Утверждалось, что услуги наподобие образования и здравоохранения были (якобы) раздельными, но равными. Однако качество тех услуг, что предоставлялись чернокожим, было обычно намного ниже…».

И «вишенка на торте»:

«Сегрегация по любым (!) признакам (в том числе по признаку «привитости». — В. П.) может также называться апартеидом по аналогии с исторической ситуацией в ЮАР» .

Знак «Для цветных», зал ожидания пассажиров в штате Джорджия, 1943 год

Впрочем, почему только в ЮАР? Это, господа хорошие, самый главный вопрос: Южная Африка — всего лишь «пилотный проект», причем далеко не первый; режим апартеида потому и рухнул, точнее «его рухнули» в управляемом режиме, чтобы, во-первых, создать иллюзии завершенности темы апартеида, а во-вторых, чтобы обобщить накопленный опыт с тем, чтобы использовать его шире и глубже, чем в Африке. В-третьих, та же «Википедия» справедливо напоминает, что после краха колониальной системы империализма эти самые колониальные режимы тоже были методологически включены в систему апартеида. Еще раньше эту практику унаследовал нацизм, уложившей колониальные взгляды в прокрустово ложе расовой теории Вирта-Розенберга, поделившей мир на «арийскую», высшую расу и «гондванических» untermenschen. Джавахарлал Неру очень точно подметил, что фашизм и нацизм — это не что иное, как насаждение колониальных методов в самой Европе.

Попутчики СССР по антигитлеровской коалиции, в особенности англичане, поспешили отмежеваться от Гитлера, объявив его аберрацией подлинного Запада. Так ли это? Нет, не так!

Во-первых, на том же Западе неоднократно появлялись очень глубокие исследования родственной связи между колониализмом и фашизмом и нацизмом. Наиболее интересное с говорящим названием «Английские корни немецкого фашизма» наделало столько шума и засело в печенках кое у кого настолько сильно, что автора — профессора Гейдельбергского университета Мануэля Саркисянца, несмотря на двадцатилетний опыт работы, запретили в преподавании, труд изъяли из сети распространения и внесли в «черный список» в обеих странах — Германии и Британии. Сам же он подвергся преследованиям, из-за которых вынужденно эмигрировал в Мексику.

Во-вторых, очень серьезного и пристального внимания требует сама тема распространения сегрегации и апартеида с расово однородного населения одного из регионов планеты на все человечество в целом. Имеется немало подтверждений тому, что германский нацизм — никакая не аберрация Запада, а естественный и закономерный финал эволюции западного капитализма.

Как еще в 1914 году предсказал немецкий социал-демократ Карл Каутский, за империализмом последует еще одна стадия капитализма — ультраимпериализм: перенос практики картелей на внешнюю политику и подчинение сильнейшим национальным империализмом всех остальных. Именно это сейчас и происходит по причине произошедшего тридцать лет назад развала СССР. Благодаря ленинскому и сталинскому гению, наша страна была выведена из системы ультраимпериализма еще до ее формирования, и чуть более ста лет назад этого оказалось достаточно, чтобы обрушить весь ультраимпериалистический, он же глобалистский, проект.

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Поскольку наиболее популярным и доходчивым примером для массового сознания служат не научные доклады, а художественная литература, напомним некоторые произведения, где тема сегрегации, апартеида, а также конечных целей этого проекта и его реализации раскрывается во всей своей циничной неприглядности. В одних случаях с позиций «провидчества», в других — с целью предупредить человечество.

В «Машине времени» Герберта Уэллса путешественник, оказавшийся в далеком будущем, увидел разделение на касты «элоев» — праздных существ, внешне представляющих собой венец человеческой красоты, и «морлоков» — подземных дикарей, утративших человеческий облик и ведущих ночной образ жизни. «Морлоки» по инерции обслуживают «элоев», однако они же их отлавливают, убивают и поедают, поэтому «элои» панически боятся ночи и с наступлением темноты прячутся в своих жилищах, не высовывая на улицу даже носа. Знакомым с биографией Уэллса хорошо известно, что фантаст являлся крупным идеологом глобализма, выступавшим за создание единого «человейника» — «космополиса», в котором стерты все национальные, этнические и религиозные различия и устанавливается глобальное однообразие. Его перу принадлежат такие сочинения, как «Яд, именуемый историей» — лекция, в которой он убеждал всех в необходимости унификации всей мировой исторической науки под единый стандарт истории не государств и народов, а «обыденных людей», назвать которую предлагал человеческой «биологией» или «экологией». А также «Открытый заговор», в котором Уэллс нарисовал социальное устройство «космополиса», вполне укладывающееся в модель отношений между «элитой» и «быдлом».

О том же самом, имея, правда, в виду Советский Союз, в знаменитой утопии «1984» писал Джордж Оруэлл; этому «маэстро», обличавшему коммунизм, под влиянием западной пропаганды как-то не пришло в голову, что по этой самой схеме произойдет деградация отнюдь не Востока, а Запада. Тема получила развитие и у нас, правда, в критическом плане. Например, в творчестве Ивана Ефремова, где буржуазное общество далекой планеты, куда после поражения в Третьей мировой войне бежали «империалисты», поделилось на «джи» — долгоживущих и «кжи» — короткоживущих, которых по достижении возраста в 25 лет отправляли в «храм смерти». На ниве подобных опытов над обществом отметились и братья Стругацкие, из-под пера которых после распада СССР стали выходить откровенно фашистские идеи. Но наиболее открыто и откровенно об этом написал Алексей Толстой в «Гиперболоиде инженера Гарина». Этот фрагмент достоин того, чтобы привести его полностью — в назидание нынешним экспериментаторам.

Алексей Толстой «Я овладеваю всей полнотой власти на земле. Ни одна труба не задымит без моего приказа, ни один корабль не выйдет из гавани, ни один молоток не стукнет. Все подчинено, — вплоть до права дышать — центру. В центре — я. Мне принадлежит все. Я отчеканиваю свой профиль на кружочках: с бородкой, в веночке, а на обратной стороне профиль мадам Ламоль. Затем я отбиваю «первую тысячу», — скажем, это будет что-нибудь около двух-трех миллионов пар. Это патриции. Они предаются высшим наслаждениям и творчеству. Для них мы установим, по примеру древней Спарты, особый режим, чтобы они не вырождались в алкоголиков и импотентов. Затем мы установим, сколько нужно рабочих рук для полного обслуживания культуры. Здесь также сделаем отбор. Этих назовем для вежливости — трудовиками… Они не взбунтуются. Возможность революции будет истреблена в корне. Каждому трудовику после классификации и перед выдачей трудовой книжки будет сделана маленькая операция. Совершенно незаметно, под нечаянным наркозом… Небольшой прокол сквозь черепную кость. Ну, просто закружилась голова, — очнулся, и он уже раб. И, наконец, отдельную группу мы изолируем где-нибудь на прекрасном острове исключительно для размножения. Все остальное придется убрать за ненадобностью. Вот вам структура будущего человечества по Петру Гарину. Эти трудовики работают и служат безропотно за пищу, как лошади. Они уже не люди, у них нет иной тревоги, кроме голода. Они будут счастливы, переваривая пищу. А избранные патриции — это уже полубожества. …Уверяю вас, …это и будет самый настоящий золотой век, о котором мечтали поэты. Впечатление ужасов очистки земли от лишнего населения сгладится очень скоро. Зато какие перспективы для гения! Земля превращается в райский сад. Рождение регулируется. Производится отбор лучших. Борьбы за существование нет: она — в туманах варварского прошлого. Вырабатывается красивая и утонченная раса — новые органы мышления и чувств».

Tululu.org Час Быка в журнале Техника Молоежи

Повторим: это план, о котором продвинутые умы дружно предупреждали, вне зависимости от того, грезили они им или ему противостояли. Причем, заправилы глобализма частенько оказывались даже еще более откровенными, чем писатели. Например, Джон Рокфеллер-II, познакомившись с работами В. И. Ленина и придя от них в ужас, выдал следующий «бессмертный» афоризм:

. Джон Рокфеллер-II «Если идеи становятся материальной силой, овладевая массами, то задача состоит в том, чтобы создать массы, неспособные к восприятию никаких идей»

Именно отсюда вытекают известные высказывания Жириновского и экс-министра Фурсенко, смысл которых сводится к тому, что учить детей из бедных семей не надо, чтобы они не понимали происходящего. Помимо Рокфеллера, эти «идеи» напрямую вырастают и из нацизма. Не допускать «неполноценных» славян к квалифицированному труду, особенно связанному с промышленными технологиями, в 1941 году призвал меморандум Германского трудового фронта. Учитывая, что именно немецкая диаспора в Британии и особенно в США во главе с Рокфеллерами (Шредеры, Тафты, Буши, Леманы, Гарриманы и др.) приложила недюжинные усилия для привода Гитлера к власти, логический круг здесь замыкается. Но наиболее откровенным продолжателем этой линии выступил Римский клуб. «Чрезмерный рост населения — явление недавнего времени, результат снижения смертности. …Есть только два способа исправить возникший дисбаланс — либо снизить темпы прироста численности населения и привести их в соответствие с низким уровнем смертности, либо позволить уровню смертности снова возрасти», — это из первого доклада «Пределы роста» (1972 г.), подготовленного в Массачусетском технологическом институте группой Медоуза. Оттуда эта формулировка перекочевала в официальные документы ООН. Например, в Рио-де-Жанейрскую декларацию по окружающей среде и развитию (1992 г.), 8-й принцип которой гласит, что «для достижения устойчивого развития и более высокого качества жизни… государства должны ограничить и ликвидировать нежизнеспособные модели производства и потребления и поощрять соответствующую демографическую политику».

В плоскость современности эти идеи перевел крупный идеолог глобализма Жак Аттали. Еще в начале 80-х годов он дал скандальное интервью, в котором выступил за сокращение численности населения путем вакцинной эвтаназии определенных групп населения, для чего будет использован специальный вирус, по-разному воздействующий на определенные группы населения. Поскольку сам Аттали еще тогда судился и публиковал на этот счет разнообразные опровержения, главный редактор FinNews Владимир Шевченко провел расследование и, докопавшись до истины, выяснил следующее. И отметим, что его выводы достаточно достоверны и логичны, чтобы от них просто отмахиваться.

«Вот как на самом деле последовательно звучат слова Жака Аттали: «Поскольку, до тех пор, пока речь шла о продлении ожидаемой продолжительности жизни, чтобы достичь максимального порога рентабельности человеческой машины с точки зрения работы, это было идеально. Но по прошествии 60/65 лет человек живет дольше, чем производит, и поэтому обходится обществу дорого. Однако я считаю, что в самой логике индустриального общества целью будет не увеличение продолжительности жизни, а обеспечение того, чтобы в пределах определенной продолжительности жизни человек жил как можно лучше, но таким образом, чтобы расходы на здоровье были как можно ниже с точки зрения затрат для общества». Несколькими строками позже он пишет: «Действительно, с точки зрения общества, гораздо лучше, чтобы человеческая машина внезапно остановилась, чем постепенно ухудшалась». И дальше: «Я, со своей стороны, как (западный — В. П.) социалист, объективно против продления жизни, потому что это приманка, ложная проблема».Почему возник такой шум вокруг книги сорокалетней давности? Кто вообще этот Жак Аттали? Выходец из среды алжирских евреев-сефардов. В свое время он был советником президента Франции Франсуа Миттерана. Потом был главой ЕБРР. В общем, французский экономист, банкир, политический деятель и писатель. Это с одной стороны. С другой стороны, масон, иллюминат, фанатичный идеолог глобализации, член Бильдербергского клуба. Он мечтает о создании новой кочевой элиты, которая должна быть оторвана от своих национальных корней. Сразу по этому поводу вспоминается термин «Безродные космополиты». По данным Валентина Катасонова, он еще в 1979 году активно пропагандировал на французском телевидении концепцию «диктатуры здоровья»: «Мы установим абсолютную форму диктатуры, при которой каждый пожелает добровольно («свободно») соответствовать установленным нормам. Надо, чтобы каждый добровольно («свободно») принял свой статус раба… Эта новая форма тоталитарного общества создается с помощью медицины».

В общем, личность весьма и весьма специфическая. И даже если… фразы, приписываемые Жаку Аттали, являются вырванными из контекста, то есть, не соответствуют, что называется, «букве закона», они вполне могут соответствовать «духу закона». Складывается впечатление, что Аттали думает именно так, как представил неизвестный автор сборника цитат. Только пытается тщательно это скрывать. Не время еще показывать народам Земли свое истинное лицо. Также складывается впечатление, что Аттали является своеобразным духовным отцом директора ВЭФ Клауса Шваба с его «Великой перезагрузкой».

Итак, новое тоталитарное общество, в котором люди принуждаются к «соответствию» с помощью (карательной?) медицины. Установить некие «нормы», сведенные в «новую нормальность» руками внутренних властей в государствах. Одна «норма» — ГМО. Другая «норма» — повальные прививки. Третья «норма» — возведенная в абсолют «ювеналка». С отъемом детей у родителей и воспитанием из них роботов, как в британских public schools или нацистских «орденских замках». Зачем это нужно глобалистам, тот же Аттали раскрывает в книжке «Краткая история будущего» (2006 г.): к 2060 году, пройдя через диктатуру глобальной «гиперимперии» и «гиперконфликт», в котором сгорит три четверти человечества, уцелевшее население планеты придет в Ноев ковчег «гипердемократии», завершив тем самым историю. Что важно? Они заранее планируют дикие потрясения и сознательно на них идут, рассчитывая, во-первых, уцелеть на столь длинной дистанции, а во-вторых, ее одолеть, достигнув конечной точки всего маршрута. В высшей степени утопия, перед которой меркнут любые другие утопии. Они этого не понимают? Уверен, все хорошо понимают и пропагандируют утопический финал сознательно, заведомо отдавая себе отчет, что главное — уничтожить значительную часть населения. И не потом, а уже сейчас. Чтобы, когда дойдет дело до «золотого века», он был устроен по Гарину и соответствовал первой «заповеди» антихриста, выбитой на восьми языках на «Скрижали Джорджии», оккультном монументе, установленном в этом штате 22 марта 1980 года: «Установить численность населения в 500 млн и постоянный баланс с природой». Для этого все средства хороши и нужно поторопиться. «Проникшийся» идеями глобализма Гавриил Попов еще в 2009 году, в статье «Кризис и глобальные проблемы» в «МК» (от 25 марта) конкретно указывал, что и как нужно делать, чтобы перестали «плодиться нищие».

Dina Eric Скрижали Джорджии

А теперь, когда корни принудительной вакцинации, как и сегрегации и апартеида в отношении непривитых, горячим поклонником которых является мэр Собянин, нам ясны, обратим внимание на законопроект, о котором у нас уже шла речь. Что если приторможенный скорее всего окриком сверху процесс сегрегации получит логическое завершение в принудительной депортации, которую официально называют «эвакуацией»? И депортировать будут в резервации, выход откуда, как в Южной Африке или поселениях для американских индейцев, будет разрешен только по QR-пропускам? И попадать туда будут без всяких приговоров, во внесудебном порядке? Если состав преступления, утверждаемый одним росчерком пера, решающим пожизненную судьбу человека, будет заключаться только в отсутствии прививочного сертификата? И если расчет, как у Гарина, строится на том, чтобы побыстрее стереть из памяти оставшихся все «ужасы зачистки»? Здесь, извините, карательная психиатрия — и та отдыхает!

Да, Государственная дума ушла на каникулы, с которых не вернется, а упомянутый законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» так и остановился на уровне первого чтения. Но уже в начале октября соберется следующая Дума, и московский мэр, ввиду того, что кураторством информационного поля наделена связанная со столичными властями структура «Диалог-регионы», будет иметь к ее формированию далеко не самое последнее отношение. Что будет тогда, когда голосование, которого кое-кто во власти откровенно побаивается, пройдет? Тогда-то эти планы и воплотятся в жизнь?

Что со всем этим делать? Сейчас выборная страда, и кандидаты в депутаты будут отвечать на вопросы. Нужно, чтобы каждая встреча с любым таким кандидатом, не только от ЕР, но и от любой партии, включала в себя вопрос в лоб, задаваемый без возможности ухода от ответа или «широкого» толкования в стиле знаменитого словоблудия: «Как вы лично в случае избрания (или как ваша партия, если речь идет не о рядовом партийце) будете голосовать по законопроектам о принудительной вакцинации/эвакуации населения?». Строго: ЗА или ПРОТИВ? Отношение к соискателю мандата должно напрямую зависеть от его ответа на этот вопрос, и желательно фиксировать его на камеры и выкладывать в сеть. Чтобы видели и знали все — позицию каждой партии и каждого кандидата в депутаты. Это главный вопрос всей избирательной кампании, на фоне которого все остальное, даже очень важное, уходит на второй план. Нельзя позволить утопить этот вопрос в демагогии, ибо последствия будут плачевными для всех нас и для страны.

И самое последнее. До конца непонятно, почему некоторые власть предержащие, подобно ослику за морковкой, идут в русле событий, продвигаемых глобальной повесткой? И эпидемической частью, и связанными с ней вопросами. Их используют втемную? Или они (думают, что) «в доле», и их возьмут в буржуинство? Так вот, не возьмут. Наглядный пример: судьба обязательств союзников России по Антанте по средиземноморским проливам в Первой мировой войне. Так и здесь. Не отдадут, даже если пообещают. Найдут тысячу и один сравнительно честный способ от платежа по счетам улизнуть, собрав каштаны из огня чужими руками и цинично кинув тех, кто их таскал. Мошенничество — визитная карточка любой олигархии, а западной в первую очередь. Пробы негде ставить! Все бенефициары, по крайней мере промежуточные, проекта, который в России частью верхов исполняется с феноменальным рвением, — они уже засветили себя. В том же Совете по инклюзивному капитализму при Ватикане, в котором нет ни одного представителя российской олигархии. Следовательно, все «наши», в случае если эти планы действительно воплотятся в жизнь, пойдут на заклание: «Мавр сделал свое дело и должен уйти». Это даже не бизнес, это — большая политика, в которой «личному» еще меньше места, чем в крупном бизнесе. Чтобы не было потом мучительно больно за совершенные ошибки, отрекитесь от этого проекта. Причем в целом без детализации по пунктам. Пока еще не поздно!