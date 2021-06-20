День начала Великой Отечественной войны для немцев является поводом для стыда. Германия признает свою ответственность за преступления нацистского режима, к этому относится и сохранение памяти о случившемся. Об этом 18 июня заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в видеообращении, опубликованном на сайте германского правительства в субботу, сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM 22 июня

Ангела Меркель «Через несколько дней, 22 июня, состоится годовщина нападения нацистской Германии на тогдашний Советский Союз. После того, как с немецким нападением в 1939 году на Польшу была развязана Вторая мировая война, два года спустя Германия открыла следующую ужасающую главу. Для нас, немцев, этот день — повод для стыда».

Ангела Меркель «ФРГ признает свою сохраняющуюся ответственность за преступления нацистского режима. К этому относится и постоянная память о том, что произошло. Это не должно быть забыто. Мы должны это миллионам жертв и их потомкам. Из этой ответственности растет наш долг работать во имя мира и международного порядка, основанного на правилах».

Заявление Ангелы Меркель в социальной сети Facebook обсудили на страницах депутатов украинского парламента Максима Бужанского (фракция «Слуга народа»), Рената Кузьмина (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь»), а также на странице украинского журналиста Ростислава Сукачева в комментариях к соответствующим записям. С одной стороны, комментируя слова Меркель, многие похвалили немецкого политика и призвали украинские власти брать с нее пример. С другой стороны, люди упрекнули канцлера ФРГ в том, что она поддерживает нынешнюю украинскую власть.

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«Заявление настоящего лидера, хорошо знающего историю своей страны», — написала Виктория Ш.

«Немцы — народ взрослый. Свои косяки признают. В отличие от… Можно спорить о том, насколько они правильно делают то, что следовало бы, исходя из этих косяков и их признания, но это уже детали. Сам факт важнее», — пишет Elena G.

Риббентроп зачитывает для прессы, заявление германского правительства. 22 июня 1941

«А у нас их (нацистских коллаборантов. — О. П.) хоронят с почестями президентского полка!» — добавил Андрей Б.

«А Зеленский во время визита в Польшу сказал, что СССР тоже «виноват» в развязывании войны…» — добавила Марина Ф.

«Послушаем 22 июня, что скажет наш президент. Теперь у Украины новый взгляд на историю», — отметила Polina Z.

«Я считаю, что осознание правды и осуждение былых ошибок — это большая честь. Хотя они потомки, которые получили такое наследие. Мое уважение к ее личности», — отметил Валентин С.

«Самое интересное, что «патриоты Украины» на сегодня хотят доказать обратное!» — пишет Алекс Ю.

«А когда признают вину и покаются за все преступления на майдане? За обман избирателей? За геноцид стариков?..» — спросила Lesya El.

«Это реально большую силу духа и настоящую ответственность нужно иметь, чтобы признавать свою вину! Столько лет! Круто! Думал, никогда их не смогу простить!..» — отметил Виктор И.

«Наверное, она с [бывшим главой Украинского института национальной памяти Владимиром] Вятровичем [для которого УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — «герои»] не посоветовалась? Там вроде другая трактовка. Кому верить?» — поинтересовался Александр А.

«Госпожа Меркель — железный и умный федеральный канцлер Германии, нам не хватает такого политика», — написала Marina S.

«Пора бы ее на «Миротворец»… Смотри какая…» — не без иронии добавил Alexandr B., подразумевая другой взгляд на историю на Украине.

«Ничего! Следующий канцлер точно будет разделять позицию политических украинцев. Или нет?» — отметил Александр М.

Дарья Драй ИА REGNUM 22 июня

«За Меркель можно гордиться! Интересно, а у нас кто-то способен так сказать? Такое сказать — надо быть сильной личностью!» — отметила Наталья К.

«Молодец! Ещё бы признала, что фашизм пришёл в/на Украину с их молчаливого согласия и при их поддержке, и если вовремя не остановить коричневую чуму, то последствия могут быть не такими масштабными, но не менее ужасными», — добавила Елена С.

«Трудно поверить, она может и сожалеет, но молодое поколение воспитано в духе реваншизма, им мерещится Четвертый рейх», — пишет Шухрат Т.

«Было бы полезно прочитать выступление Ангелы Меркель украинским руководителям, тем украинским политикам, которые переписывают историю. Может, наконец, и они поймут, что всё-таки Германия напала на СССР, а не наоборот, как говорил [бывший премьер-министр Украины Арсений] Яценюк», — отметила Anastasiya A.

«Помнятся в прошлом году, 22 июня, обширные учения НАТО у границ РФ — так они отметили эту дату — меняют шкуру, но не меняют натуру. Это все тот же коварный и лицемерный противник…» — написала Светлана К.

«Слова расходятся с делом — постоянно подпитывают и поддерживают фашистско — бандеровскую Украину!» — отреагировала Светлана С.

«Фрау не хочет погрозить пальчиком нашему президенту?» — поинтересовалась Ирина В.

«Хорошо сказала, но это на словах, а на деле, в реальности из ее уст прозвучало: «Слава Украине!!!» Поддерживала братоубийство на Донбассе, глаза закрывает на многолетнее возрождение фашистского движения на Украине. Это та, что родилась в ГДР, в коммунистическом обществе», — написала Olga K.

«Немцы признают, а бандеровцы считают, что они боролись за свободу Украины», — добавил Ruslan K.

Жертвы бандеровцев

«То-то же. А у нас декоммунизация, запрет советской символики. Попытки дискредитировать великий подвиг наших дедов», — добавил Вова З.

«Респект Меркель! А Украина на сегодня — отсталая страна без мышления, правительства, с разрушенной экономикой и зигующими нацистами. Хочется спросить президента, он, по всей вероятности, наверняка и как главнокомандующий не может и не хочет приостановления шествия нацизма по стране? О какой Европе вы, паны, мриете (господа, мечтаете — О. П.)? В Польшу рачки на клубнику — да! В Италию *опомойками? Да. Это и есть ваша Европа!» — отреагировала Тамара П.

«Сейчас при власти наследники нацистов, вот они и делают это. А мы, потомки победителей, сдали этим тварям нашу страну в 2014 году», — добавила Викуся Р.

«Как всегда, у бабули двойные стандарты и двойная игра», — написала Inna B.

«Ангела Меркель выступила с обращением по поводу 80-летия нападения нацистской Германии на СССР. Назвала 22 июня днём стыда для немцев. Тем временем в Украине без стыда и с почестями хоронят нацистских коллаборантов и устанавливают мемориалы наемникам дивизий ваффен СС (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и волонтёрам вспомогательной полиции шуцманшафт», — подытожил на своей странице в социальной сети Facebook украинский журналист Ростислав Сукачев.

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