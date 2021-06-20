Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что республика больше не будет принимать на своей территории самолёты из Украины, потому что Киев закрыл небо для белорусских авиалайнеров, вызвало обсуждение в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение 20 июня в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Вместо этого, нацистскому режиму Украины будут прилететь такие санкции, что мало не покажется», — предрекает Alina A.

Многие пользователи считают, что украинские власти сами привели ситуацию к столь печальному результату. Граждане убеждены, что Киев мог не усугублять отношения с Минском, но он сознательно уничтожил дружбу со своим последним настоящим «союзником».

"Киев сам виноват в сложившейся ситуации. С Российской Федерацией прекратили авиасообщение, с Белоруссией теперь, получается, тоже. Изолировали себя от того мира, в котором всю жизнь веками жили. Клиника», — заметил Malik M.

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Некоторые комментаторы отметили, что решения Лукашенко носят ответный характер: украинские самолёты всё равно не собирались лететь в Белоруссию.

«А Минск ведь в курсе, что они и так туда не летают после рекомендаций облетать Белоруссию стороной? К такому же решению пришли в Европе», — напомнил Yvyr O.

Другие же отметили, что, закрыв возможность украинским судам сесть в Белоруссии, республика тем не менее будет получать отчисления за пролёт над своей территорией.

«Забавно, что Белоруссия оказалась куда умней, чем все думали. Она просто запретила посадку у себя украинским рейсам, продолжая при этом получать плату за пролёт над своей территорией», — заявил Владимир М.

Отдельные пользователи указали на то, что киевские власти сознательно рушат отношения со своими соседями, в то время как другие, наоборот, стараются поддерживать дружеские связи со всеми своими соседями.

«Украина и с другими странами СНГ не особо старается поддерживать отношения. Хотя Баку удаётся как с бывшими странами Советского Союза, так с западными и с восточными развивать сотрудничество», — отметила Ирина Б.

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Нашлись и те, кто отметил, что Украина загнала себя в капкан и теперь осталась в полном одиночестве. Западные страны поддерживают Киев лишь на словах, хотя Минск действительно пытался подставить своё плечо в тяжёлой ситуации.

«Получается теперь, что Украина попала в изоляцию от всего цивилизованного мира. Из России и Белоруссии туда не поедут, потому что Киев уничтожил отношения, а из Европы никто не прилетит, потому что незачем», — считает Евгений Ч.

Напомним, 19 июня Telegram-канал «Пул Первого» опубликовал информацию о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о решении не принимать на своей территории самолёты из Украины.