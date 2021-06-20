Заявление директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга о том, что пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой, гепатитом С, онкозаболеваниями в ремиссии можно прививаться от коронавируса «Спутником V», а при крапивнице и конъюнктивите нельзя, если болезнь в острой фазе, так же, как и при остром состоянии любого другого заболевания, вызвало обсуждение в интернете. Граждане выразили своё мнение 20 июня в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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"Сами себе противоречат. В начале года сердечникам было запрещено ставить прививку, сейчас можно. Онкобольным было нельзя, сейчас можно. В результате прививку теперь ставят кто попало и за последствия вообще никто не отвечает!» — отметила Елена Е.

Некоторые комментаторы считают, что население всё время пытаются убедить поставить вакцину, а люди почему-то упираются, чего не должно быть в такое тяжёлое время.

«К убеждению населения подключили уже тяжёлую артиллерию. Люди, пора вакцинироваться. Если будем медлить, вирус никуда не денется. Так и буем мучиться, пока не вымрем», — написал Евгений Ч.

Другие, наоборот, начали подозревать что-то неладное в подобных заявлениях. Граждане указали, что Гинцбург выражает исключительно своё личное мнение, не предоставив при этом каких-либо статистических данных о том, можно ли перечисленным группам граждан вакцинироваться.

«Аргумент «я думаю» — это сильно, конечно. Т. е. это мнение лично господина, не основанное ни на каких исследованиях, коих за год можно было сделать кучу и получить реальные результаты», — считает Татьяна Г.

Stephen Hampshire Доказательства

Часть людей отмечают, что даже после данного заявления никто не дал гарантий того, что люди с перечисленными осложнениями действительно останутся здоровы после прививки «Спутник V».

«Гинзбург считает? Ну, хорошо. А он будет отвечать за вакцинированных с острыми рецидивами их заболеваний после прививки?!» — пишет Nataliya G.

Ряд пользователей указывают на отсутствие в свободном доступе данных о последствиях вакцинации данным препаратом. Люди не понимают того, почему руководство страны не разглашает цифры в этой области.

«Интересно, как это не надо советоваться с врачом, а сразу идите вакцинироваться? Что за бред? И почему не публикуют статистику побочных реакций? Прямо всё ровно и гладко?» — задаётся вопросом Елена М.

Отдельные комментаторы отметили, что мнение Гинцбурга в данном вопросе следует подвергать критике по той лишь причине, что он является заинтересованным лицом во всей этой истории с вакцинацией.

Николай Ярошенко. На приеме у врача

«По-моему, о противопоказаниях должен судить лечащий врач-специалист, а не микробиолог, который к тому же, будучи членом совета директоров компании «Алиум Групп», финансово заинтересован в распространении вакцины», — отметил пользователь под псевдонимом «Пониматель сложного».

Напомним, 19 июня директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил РИА Новости, что пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой, гепатитом С, онкозаболеваниями в ремиссии можно прививаться от коронавируса «Спутником V», а при крапивнице и конъюнктивите нельзя, если болезнь в острой фазе, так же, как и при остром состоянии любого другого заболевания.