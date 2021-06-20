Заявление министра труда и социальной защиты Антона Котякова о том, что работника, который без объективных причин не сделал обязательную прививку против коронавируса в период эпидемии, могут отстранить от работы без сохранения зарплаты, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 19 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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"А ведь Путин обещал, что вакцинация будет добровольной. Нас что, опять обманули?» — задаётся вопросом Алексей К.

Многие пользователи оказались в замешательстве, ведь подобные утверждения входят в прямое противоречие со словами главы государства, который пообещал, что вакцинация от коронавируса в России носит исключительно добровольный характер.

«Государству надо бы определиться. Либо ситуация критическая и все должны прививаться, либо всё у нас добровольно, но тогда отстаньте уже от людей!» — призывает Alex G.

Torange.biz Прививка

Некоторые комментаторы не сомневаются, что в области вакцинации будут введены ещё более жёсткие меры. Граждане указали на то, что ещё совсем недавно разговоры о принудительных прививках воспринимались как фантазия.

«Ещё год назад в такое мало кто верил. Тогда многие принимали тех, кто о таком сценарии говорил, за сумасшедших. А они пророчили истину!» — напомнил Мурат М.

Часть людей убеждены, что с добровольной вакцинацией в России пора заканчивать и начинать принуждать население ставить прививки. Люди уверены, что данные меры необходимы и несут благо для российского народа.

«Доигрались в демократию — дождались новой вспышки! Надо обязательно всех вакцинировать, особенно тех, кто связан с обслуживанием большого количества людей. Это просто позор — первые создали вакцину от коронавируса, а привито всего 12% населения, когда в Израиле уже привито более 90%!» — отметил Василий Д.

Отдельные пользователи предположили, что суды могут наводнить иски от потерявших работу граждан. Люди считают, что подобный подход не отражает принципов справедливости.

«У нас закон работает? Если лишат работы, мотивируя тем, что не привитый, можно идти в суд? Не получится ли так, что количество таких исков станет массовым и наше государство разорится на возмещении ущерба? И как это вообще можно лишать людей зарплаты без прививок? Людей за рабов считают?» — задаётся вопросом Игорь Ш.

Сертификат о прививках от коронавируса. Дарья Драй ИА REGNUM

Нашлись и те, кто отметили, что совершенно не боятся лишиться работы из-за отсутствия прививки, но их злит то, что государство пытается использовать кнут по отношению к простому человеку.

«В современной России бояться потерять работу могут только: депутаты, чиновники, министры, а также всякие менеджеры и прочие тунеядцы. Вот пусть они и делают прививки. Лично я, как простой рабочий, отстранения и увольнения нисколько не боюсь, но вот вся эта ситуация с принуждением мне кардинально не нравится и вызывает нескрываемый гнев», — поделился своим мнением Вадим М.

Напомним, 19 июня министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил журналистам, что работника, который без объективных причин не сделал обязательную прививку против коронавируса в период эпидемии, могут отстранить от работы без сохранения зарплаты.