Заявление президента России Владимира Путина о необходимости реализации системы реабилитации после тяжёлых заболеваний вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 19 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Гиппиус Наталья Александровна. Реабилитационная палата. 1940-е

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"Мысль хорошая и заслуживает уважения. Только воплощение и реализация могут оказаться под вопросом», — считает Владимир Н.

Многие пользователи оказались рады услышать о планах российского руководства на счёт тяжелобольных граждан, количество которых за время пандемии коронавируса однозначно увеличилось.

«Это отличная новость. Наконец-то власти открыли глаза на печальное состояние российской медицины. Теперь, надеюсь, ситуация переломится, иначе печально смотреть за тем, как система здравоохранения держится из последних сил во время пандемии коронавируса», — написал Иван Е.

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Некоторые комментаторы не понимают, на что конкретно будет потрачена столь существенная сумма денег. Граждане считают, что предыдущие попытки перестроить медицинскую сферу в России не увенчались успехом.

«100 ярдов непонятно на что. Что такое медицинская реабилитация? От чего реабилитировать? От последствий вашей медицинской реформы?» — задаётся вопросом Антон А.

Часть людей указывают на то, что российская система здравоохранения оказалась в тупике, на выход из которого потребуется выделить огромные суммы из бюджета. Люди считают, что это не поможет, ведь главная проблема российской медицины заключается в том, кто её постоянно пытается реформировать, а не как.

«Да, когда медицина разгромлена и оптимизирована, то приходится вводить программу по медицинской реабилитации на сумму 100 лярдов рублей. И получается, что никто ничего не делает из того, что нужно, а просто правильно осваивают деньги по карманам. У них бизнес — зашибают бабло за счёт бюджета. Да и бессмысленно обращаться к Путину за помощью, он не поможет, ведь «Короля делает свита», а на этой свите клейма негде ставить», — поделился своим мнением Pom P.

Ряд пользователей предположили, что подобные заявления неслучайно звучат перед выборами в Госдуму, а значит, велик шанс, что подобные планы так и останутся на бумаге после выборной истерии.

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«Сейчас к выборам обещания вагонами будут подвозить. Снова времени на раскачку нет!» — пишет Андрей Д.

Нашлись и те, кто напомнил, что руководство страны уже ставило перед собой грандиозные планы, реализации большей части из которых российский народ так и не увидел.

«А что еще обещал наш президент? Столько было обещано, что я уже начал забывать, что из того было сделано», — отметил Константин Х.

Напомним, 19 июня президент России Владимир Путин заявил в ходе выступления на съезде «Единой России» в Москве о необходимости реализации системы реабилитации после тяжёлых заболеваний. Данный план будет реализовываться в период до 2026 года и потребует вложений в размере 100 млрд рублей.