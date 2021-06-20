Заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, в котором он издевательски прокомментировал ситуацию в Крыму, где несколько городов серьезно пострадали от наводнений, спровоцированных обильными осадками, вызвало возмущение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 19 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Валерий Якоби. Шуты при дворе императрицы Анны Иоанновны. 1872

"Фантомные боли страну 404 никак не отпускают. Украина — государство шутов и скоморохов с кавээнщиком во главе», — отметил Константин К.

Многие пользователи оказались шокированы таким уровнем цинизма со стороны украинского чиновника. Люди уверены, что назвать адекватной данную личность не поворачивается язык.

«А что ещё ожидать от украинских чиновников. Нормальный человек не пойдёт служить в нынешние украинские структуры», — считает Наталья И.

Цитата мф Маугли. реж. Роман Давыдов. 1973. СССР Бандерлоги

Некоторые комментаторы убеждены, что на службу в госорганы Украины специально набирают подобных моральных уродов, которые призваны сеять вражду между двумя братскими народами.

«Этот человечек, Данилов, с большим гонором, но с маленькими мозгами — самый подходящий для майдаунов персонаж. Специально такого отмороженного нашли. Для целей нынешней Украины умные не нужны. Нужны исполнительные, тупые отморозки, готовые глумиться над людьми, оказавшимися в беде», — написал Беня Н.

Часть людей считают, что всё дело в украинском менталитете. Таким образом, указывают граждане, жители закрывают глаза на собственные проблемы и обсуждают только чужое горе.

«А на Украине всегда главная радость в жизни, когда у соседа корова сдохла. Я так понимаю, такой реакцией они подтверждают, что Крым — это Россия. Иначе как-то очень странно глумиться над трудностями людей, которых Украина якобы считает своими», — заметила Olga Y.

Ряд пользователей призвали открыть глаза тех граждан, которые до сих пор не осознали, насколько бесчеловечно относятся украинские власти к своим соотечественникам.

«Так не поступают с теми, кто нужен, кем дорожат! Даже самые «упоротые украинцы», живущие в Крыму, должны понять, что они для нынешнего правительства Украины хуже грязи, хуже раковой опухоли! Эти твари в Киеве для Запада землю отстаивают. Земля нужна, не люди!» — поделился своим мнением Константин М.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Грязь

Нашлись и те, кто убеждён, что Крым больше никогда не будет иметь ничего общего с такой Украиной и навсегда останется оберегаемым со стороны России.

«Судя по комментариям в соцсетях от «добрых» украинцев, там если и ждут «возвращения» Крыма, то без крымчан, к которым у них нет нормального человеческого сочувствия», — пишет Мадина С.

Напомним, 18 июня секретарь СНБО Украины Алексей Данилов издевательски прокомментировал ситуацию в Крыму, где несколько городов серьезно пострадали от наводнений, спровоцированных обильными осадками. Он заявил, что Бог дал крымчанам слишком много желаемой ими воды.