Священники римско-католической церкви в США, пренебрегая предупреждением Ватикана, подавляющим большинством проголосовали за проект руководства по таинству причастия, таким образом продвинув призыв консервативных епископов отказать президенту США Джо Байдену в проведении таинства. Мнение священников обосновано тем, что президент выступает в поддержку права на аборт. Это решение, опубликованное в пятницу, 18 июня, проявило все разногласия в американском католицизме, завершив Конференцию католических епископов в США. Его поддержали 73 процента голосовавших.

diego_cue Собор Святого Патрика в Нью-Йорке

Журналистка The New York Times Элизабет Диас в своей статье написала, что несмотря на то, что таинство евхаристии является одним из самых священных ритуалов в христианстве, шаг против президента, который постоянно посещает службу и который всю свою жизнь был погружен в христианские ритуалы и практики, поразителен, потому что он исходит от лидеров президентской веры. Удивительность решения также в том, что многие католики закрывали глаза на сексуальные непристойности бывшего президента США Дональда Трампа из-за того, что они поддерживали его политические решения. «Это показывает уникальный американский католицизм, всё больше разнящийся с Римом и папой Франциском», — добавила Диас.

White House Дональд Трамп

Некоторые пользователи объяснили такое решение католической церкви несогласием с путями решения Байденом внутриполитических проблем, а не мнение об абортах.

«Всё потому, что президент уважает разделение церкви и государства, а католическая церковь — нет», — считает @iamhereinmich.

Ряд комментаторов поддержал решение епископов и считает, что такое решение и обсуждаться не должно.

«Церковь свободна делать, что ей нравится. Это не государственная организация, и она может отрицать кого угодно по причине, которая им нравится», — прокомментировал @getmebadges.

«Речь идет о защите ценной жизни неродившегося ребенка, это не может быть неправильным, и мы все связаны долгом поддержать епископов в этом деле», — написал @RobertW61851674.

Но многие с этим мнением не согласились, потому что не у всех религий одинаковые взгляды на этот вопрос. К тому же, католическая церковь США не пользуется высоким уровнем доверия при решении важных вопросов.

Adam Schultz Biden for President Джо Байден

«Не все религии верят, что жизнь начинается при зачатии. Я католик, но всем следует уважать разделение церкви и государства и отказаться от политики, затрагивающей физическую независимость», — ответил @jadesy194.

В комментариях отметили, что такое решение католической церкви ничем не оправдано, у многих пользователей возник вопрос к епископам: «С чего вдруг они стали заботится о детях?»

«А что церковь уже делает для поддержки детей на земле?» — спросила @aungstr.

«Это лицемерие», — считает @startover_daily.

Неоднократно пользователи упоминали о нарушении прав детей священниками.

«Ценная жизнь неродившегося ребенка, чтобы добавить её в пруд детей, над которыми издеваются священники? Если ответ отвратительное «да», тогда им необходимо платить налоги, чтобы покрывать расходы на психотерапию для детей и расходы на содержание священников в тюрьме», — считает @romeo_fitz.

«Тогда посадите священников, которые вредят детям за решетку и не перемещайте их никуда! Позаботьтесь о тех, кто уже есть. Ой, подождите, католическая церковь уже решила сократить список детских домов в одном штате», — с презрением отметила @LucyDia44574314.

«Если бы католическая церковь обращала внимание на сексуальное насилие детей раньше и была бы более сконцентрирована на реальных проблемах, влияющих на людей, а не на ангелах и булавочных головках. Угасание во влиянии путем постоянной потери сути», — написал @DanJohnsoninc.

Роман Вершилло Католическая месса

«Что произошло с разделением церкви и государства? Отказ кому-либо в хлебе насущном, это не то, как всё должно работать. А священникам-педофилам отказывают в причащении? Лицемерие приводит к опустошению церквей», — написал @BidenTime21.

Пользователи считают, что католическая церковь США в принципе не понимает, что говорит Рим, поэтому и творит, что хочет.

«Видимо, епископы католической церкви США не поняли слова папы римского, когда он говорил, что причастие не награда для святых, а хлеб для грешников», — написала @KathleenRuns.

«Возможно, этим священникам следует перечитать Закон Божий. Иисус знал, что Иуда предаст его, и все равно дал ему хлеб и чашу. По философии Иисуса никогда нельзя отворачивать никого от стола Божьего», — считает @emberglow60.