Бывший депутат украинского парламента Евгений Мураев заявил, что Украина была нужна США как проект «Анти-Россия». Об этом он рассказал в эфире телеканала «НАШ».

Вильям-Адольф Бугро. Данте и Вергилий в аду. 1850

"Мы были интересны Соединенным Штатам как проект «Анти-Россия» и пока поднимали ставки, нагнеталась ситуация вот ровно до этой встречи [Путина с Байденом]. Мы же не знаем итогов переговоров, все вышли и ничего нам не сказали. Обычно так и делают крупные страны, когда решают свои глобальные вопросы… Мир уже не однополярный и… есть несколько игроков на мировой арене, которые могут себе позволить не считаться с мнением остальных…» — сказал он.

Заявление украинского политика обсудили в YouTube в комментариях к фрагменту эфира на канале «НАШ». Многие согласились с утверждением политика, отметив, что пора восстанавливать отношения с Российской Федерацией.

«Вот и ваш Порошенко срубил бабла на этом, а сейчас Зеля рубит, а вы сидите и лясы точите. Украине нужна жёсткая твёрдая власть, которая докажет, что народ обманывали, и нужны процессы, — посадите Пороха, Зелю, откажитесь от враждебной политики к России, откажитесь от НАТО, и потихоньку начните восстанавливать экономику», — написала Nina D.

Цитата из м∕ф «Остров сокровищ». Реж. Давид Черкасский. 1988. СССР «Делай деньги, делай деньги, а остальное всё — дребедень!»

«Я всегда говорил: русские земли вернутся домой — Харьков, Одесса, Николаев будут дома. И мы их обнимем, и не важно какой они национальности», — добавил Инокентий В.

«Украина нужна как Анти-Россия, а сейчас Украина неактуальна…» — пишет Miroslava S.

«Русофобия не просто дорого, — это охренеть, какой ценник. Только очень богатые страны, такие как Украина, могут себе это позволить», — с сарказмом отметил Идущий во мраке.

«Постепенно начинают умнеть. И то только потому, что грядёт перспектива подмерзать», — добавил читатель Суета сует.

«Национализм — это дорога в пропасть. Во главе должна стоять экономика и дружеские отношения ко всем. Гитлер со своей «великой расой» тоже закончил в аду», — написал Мансур Г.

«Невозможно всё время продавать ненависть к кому-то, а Украине Западу кроме политпроекта «Анти-Россия» предложить нечего… Как только этот «мыльный пузырь» лопнет, Украину с повестки дня можно будет снимать и этот политпроект закрывать…» — добавил Олег М.

«К сожалению, Украина оказалось фронтом между Москвой и Западом…» — считает Point Man.

«Когда большие дядьки разговаривают, мелочь молчит. Дядьки наговорятся, потом кинут мелочи кость для затравки», — пишет Шкиппер.

«Всем уже ясно, что антирусская и нацистская Украина не нужна ни ДНР, ни ЛНР, ни всему русскоязычному населению», — отметила Галина К.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Падение в пропасть

«Государственный переворот был затеян США с целью создания марионеточного государства. Всегда агрессивные империалистические круги Запада приносили страдания нашему народу. Вспомните, как американская военщина напалмом поливала Вьетнам и Лаос! А наши изменники родины хотели отдать Крым под базы НАТО, их ждёт суровый суд за государственную измену! Турчинов, Яценюк, Парубий, Порошенко и Тягнибок должны висеть на виселице за госизмену!» — добавила Маркиза К.

«Украина сколько потеряла, когда в 2014 году отказалась сотрудничать с Россией. В короткие сроки в России начали сами производить то, чего им не хватало. Внимание, вопрос, получится ли вернуться на рынок России?» — поинтересовался читатель под псевдонимом Неуловимый Джо.

«Украина нужна была США из-за Крыма!!!» — отметил Вася В.

«Да выкиньте вы этих фашистов нафиг и всё будет ок. Не надо сильно дружить с Россией, прям в засос, можно просто быть соседними странами. Ну ведь это ужас, что творится. Понимаете, что фашизму не разрастись до глобальных масштабов, история есть, Европа может опомнится, кого она взрастила в вашей стране», — подытожила Наталья Ф.

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