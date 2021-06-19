Пока в Москве, Подмосковье и некоторых других регионах России вводят или собираются вводить обязательную вакцинацию от COVID-19, в Иркутской области решили ограничить проведение массовых мероприятий на свежем воздухе. И это при том, что буквально через несколько дней, 22 июня, будет восстановлено авиасообщение с Турцией. Местные жители недоумевают, зубоскалят и иронизируют. Редакция ИА REGNUM выбрала самые интересные комментарии, опубликованные на сайте местного сайта irk.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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«Хорошо, что от ограничений и штрафов можно будет в Турции спастись», — отмечает N. в связи с известием о том, что с 22 июня Россия приняла решение возобновить полеты на турецкие курорты.

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«То есть в Турцию можно, а в Москве на лавочке в парке нельзя посидеть, штраф? Или это такой способ заставить людей вакцину ставить? Типа, без вакцины в Турцию не примут», — делится подозрением W.

Donland.ru В автобусе.

«Госдума ушла на каникулы и надо организовать депутатам отдых и навестить свои заграничные апартаменты», — предполагает Маруся.

«Приём плановых больных закрыли, восемь новых направлений и Турцию открыли», — замечает Слава. «На открытом-то воздухе выставки чем вредны?» — задается вопросом Ольга.

«А как выявить норму заполняемости на открытой площадке? И опять же: вы, Игорь Иванович (обращение к иркутскому губернатору Игорю Кобзеву — примечание ИА REGNUM), прежде чем такие бредовые указы выпускать, посмотрите в любой городской маршрутный транспорт в часы-пик. Там не то что на 100% заполняемость, а на все 200. И какая там социальная дистанция?

Как думаете, где проще подцепить заразу? В переполненном автобусе, где с вентиляцией воздуха как правило все печально, и люди как селедки в банке, или на уличной площадке? Где можно спокойно отойти от другого человека? И где свежий воздух», — отмечает другой участник дискуссии.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фонтан в Парке Горького.

«А это самая главная загадка — в переполненном автобусе, на сцене театра (где все без масок), в правительстве, в салоне самолета, заполненном на 100%… там нигде вирус не распространяется, а вот там где свежий воздух и прочее — там да, надо вводить бредовые ограничения… задолбал это цирк…» — поддерживает N.

«Зато Турцию открываем! Молодцы просто! Аплодирую стоя! У вас там с логической цепочкой все нормально?» — напоминает Светлана.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно поправкам, внесённым в указ губернатора Приангарья Игоря Кобзева 19 июня, допускается проводить мероприятия в области отдыха и развлечений на открытом воздухе — аттракционов, игр, шоу, тематических выставок — при условии нахождения посетителей в масках. Заполняемость площадок должна быть не более 50% от установленной нормы.

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