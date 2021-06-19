Информация о возможности ужесточения ограничений по коронавирусу взбудоражила не только Москву, но и регионы. Вслед за первопрестольной руководители российских территорий стали вводить обязательную вакцинацию от COVID-19, приостанавливать плановую госпитализацию непривитых граждан, а также вновь ограничивать проведение массовых мероприятий и даже запрещать проезд в общественном транспорте без маски. Ситуация шокировала многих. Особенно много комментариев было опубликовано на сайте забайкальского zab.ru и «Чита.ру». Редакция ИА REGNUM выбрала самые интересные из них.

Александр Дмитриевич Литовченко «Харон перевозит души через реку Стикс» 1861

«Что-то совсем представители власти берега попутали. Чтобы применять жёсткие меры (принудительная вакцинация, запреты на плановые операции для невакцинированных, ношение масок, ограничение в работе и передвижении внутри России), нужно введение (объявление) ЧС. Гурулев (обращение к заместителю губернатора Забайкалья Андрею Гурулёву — С.Ш.), а почему ЧС не объявляете, если положение катастрофическое? Или опять руку под козырек и будем любые приказы исполнять безосновательно (основание одно — ЧС)?» — задаётся вопросом N.

«Неделю назад на площади и по всему городу (Чите — С.Ш.) празднования не запрещали, было все хорошо, а теперь даже корпоративы нельзя. Не последствия ли это тех празднований?» — замечает читатель «Чита.ру».

"Кусок китайской тряпки защитит от вируса? Не зря генералы носят каракулевые шапки — они издалека на мозги похожи», — замечает читатель, подписавшийся псевдонимом «Дядюшка Резо».

huntlh Вакцинация

«В Москве запретили плановую госпитализацию невакцинированных больных. А что об этом говорит Конституция РФ?» — вопрошает другой участник дискуссии.

«Победители в 1958 году за три дня вакцинировали от черной оспы 10 млн москвичей, не спрашивая ничьего мнения, от полиомиелита привезли американскую вакцину, чуть переделали и всех детей привили.

Если бы сейчас вакцину от полиомиелита — то хрен кого вакцинировали, писали бы о том, что в США эту вакцину не ставят, что дети бесплодными будут, что через два года дети умрут», — напомнил Виктор Гусев.

«Колхоз — дело добровольное. Хочешь — вступай, не хочешь — расстреляем», — иронизирует читатель «Чита.ру», подписавшийся псевдонимом «Рулон Обоев».

«По идее, государство должно ввести страхование жизни при вакцинации, как в Израиле, может, это больше пользы принесло бы, чем плановая помощь при вакцинации, учитывая, что в Москве сейчас уже больше индийский штамм.

Логунов, разработчик «Спутника», заявил, что эффективность вакцины падает в несколько раз, надо думать, как решать проблему индийского штамма, смотреть, что в Англии происходит, и учиться на её ошибках», — дополняет Виктор Гусев.

«В стране распространяется «вакцинизм», — замечает G.

«Первый штамм был ребенком по сравнению с индийским, просто пошалил, этот уже больше стал затрагивать молодежь и чаще переходить в пневмонию. Больше на ИВЛ, больше смертность.

Кстати, понятие выздоровел: в Англии индийский штамм вызывает тромбоз нижних конечностей и рост ампутаций. Выздоровел и без ног, хорошая перспектива», — продолжает дискуссию Виктор Гусев.

«Всё правильно! Люди будут планово умирать, да и ладно… причина же есть — COVID-19. За чиновничью дурь народ заплатит дорого — своими жизнями. Короче, без войны война идёт», — отмечает N.

Тегин Д.К. В рабство. 1945–1946

«Лучше прививочный пункт в каждом троллейбусе, пока всех пассажиров не ширнут, движение не начинать», — фантазирует другой читатель.

«Я до сих пор не могу выкроить эти несчастные 2,5 — 3 тысячи рублей на анализы на антитела, честно. По-моему, эти анализы можно было бесплатно назначать тем, кто встал на очередь на вакцинацию.

Не слишком ли монетизирована эта кампания: КТ платно, анализы платно — жесткий, однако, этот медицинский бизнес», — замечает Светлана.

«Что дальше? Непривитых не хоронить?» — вопрошает Виктор.

Как сообщало ИА REGNUM, Москве 18 июня ввели временные правила оказания плановой помощи: отмечалось, что врачи будут проверять наличие прививки от коронавируса перед госпитализацией. Данные меры объяснили ослабленным иммунитетом болеющих граждан и условиями, при которых изолировать каждого пациента в стационаре невозможно.

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