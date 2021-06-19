Известие о том, что из-за улучшения ситуации с COVID-19 в Турции и на фоне переполненности черноморских курортов России оперштаб принял решение с 22 июня возобновить полеты на турецкие курорты, в социальных сетях восприняли с недоумением и иронией. В основном потому, что в России, наоборот, больных становится всё больше, уже встал вопрос об обязательной вакцинации от коронавируса. Особенно много комментариев было опубликовано в группе «Барнаул 22» («ВКонтакте»). Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее интересные из них.

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«Разве серьезно такое отношение к сложившейся ситуации? Опять ограничения усилили, а перелеты можно…» — отмечает Светлана Шкабарня.

«Погодите! Стоп! Так ограничения же из-за ковида опять вводят в регионах? У нас же число заболевших растет! Это что за биполярочка?» — задается вопросом Евгения Проскурина.

«Триполярочка. Закрываем ковидные госпитали, усиливаем меры по ограничениям, открываем полёты в другую страну. Ну и как ещё их назвать?» — вопрошает Никита Хроменков.

zdrav.nso.ru Больной COVID-19

«Вылететь смогут только те, кто поставил прививку. Завлекают на вакцинацию так», — продолжает дискуссию Светлана Медведева.

«Это пряник. Вакцинулся — и в полёт…» — подтверждает Вадим Мозговой.

«Ну и все позабыли, как Турция подлянки РФ строила, радостно ломанутся давать денежку тем, кто войнушки под боком нашей страны вроде как устраивает. Короткая память у людей, однако», — заметил Кирилл Литвинов.

«Я, как человек здравомыслящий и с математическим складом ума, пытаюсь найти логику в действиях людей, по воле случая наделенных властью. И не нахожу, я — пас. Боюсь свихнуться, решая эту головоломку», — отмечает Ольга Найденко.

«Вместо того, чтобы отменить все перелёты и закрыть все границы, они возобновляют перелёты. Интересно, а деньги на лечение последствий от коронавируса наше государство где возьмёт? И что будет с трудовыми ресурсами, если у каждого возникнет не один десяток серьёзных болезней, которые приведут к полной нетрудоспособности населения? Нам сейчас грозит более опасный штамм — индийский, который более заразен, чем китаец», — обеспокоен Антон Змеев.

«Туристов выпустить, а через неделю усилить меры и прекратить авиасообщение. Возвращение домой по тарифу «COVIDный», — предлагает Роман Сбытов.

(сс) Maurice Flesier Социальная дистанция в Турции.

«Совсем запутались уже… одна Россия закрывает полёты в Турцию, вторая — возобновляет… одна Россия говорит, что вакцинация должна быть добровольной, вторая вводит обязательную. Что там происходит наверху?» — делится наблюдением Ольга Бобровская.

«Я правильно поняла, что Россия хочет поделиться с Турцией ковидом? Как так у нас ситуация ухудшается, а у них улучшается. Всем и всего поровну», — иронизирует Светлана Ерофеева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что авиасообщение с Турцией Россия возобновит с 22 июня 2021 г., известила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По её словам, решение было принято по итогам визита в Турцию представителей Роспотребнадзора, Минздрава РФ и Ростуризма.

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