Директор школы №25 города Тюмени произвела фурор в социальных сетях своей речью, произнесённой при вручении аттестата девятикласснику. Выпущенный на ученика пар конденсируется сейчас в департаменте образования, а родители грозятся написать заявление в полицию.

НХ Школьники. 1953

Скандальное вручение аттестатов состоялось 17 июня 2021 года. Девятиклассники и их родители традиционно записывали торжественное событие на камеру. Когда очередь дошла до вручения документа Аркадию З., директор школы Светлана Дубонос не нашла для него добрых слов и высказала всё, что у неё накипело на ученика за годы его учёбы.

«Все пробные экзамены написаны на двойки, на уроках один телефон и больше ничего. Учителей вы не слышали», — эти слова директора останутся у Аркадия на долгую память о школе.

Отповедь на вручении аттестата шокировала присутствовавших.

«У моей помощницы, которая снимала вручение, пропал дар речи. Грубость и унижение учеников происходят постоянно. Мне пришлось объяснять сыну, что вручение аттестата не главное в жизни», — не скрывает обиду мать оскорблённого выпускника Жанна З. в интервью порталу 72.ru.

По словам родителей, Аркадий сдал обязательный государственный экзамен на четвёрки, но кому сейчас это интересно, когда директор заявила во всеуслышание, что вручает «аттестат двоечника»? Вячеслав Д., отец другого выпускника, до сих пор не может понять, что же значили слова директора Светланы Дубонос в адрес его сына: «Только благодаря мне ты сдал экзамены и получил аттестат. Твоя фамилия неоднократно на педсовете звучала».

«Я планирую обратиться в полицию. Не то чтобы заявление написать, а подать знак — смотрите, кто у вас детей выпускает и какие напутствия она говорит. Чтобы не получилось как в Казани. Дети с ненавистью уходят из школ, а потом возвращаются с оружием в руках», — констатировал Вячеслав Д. в разговоре с журналистом издания.

НХ Школьники. 1953

Школа №25 в Тюмени славится классами «Роснефти». В них попадают после девятого класса успевающие ученики. Аркадию и его однокласснику, похоже, не светит будущее «роснефтят».

Тем временем директор этой элитной школы Светлана Дубонос, наоборот, обвиняет в некорректности родителей, которые не приходили на классные собрания, и ситуацию с обучением их детей ей пришлось донести на вручении аттестатов. По словам Дубонос, в школу данные родители заглядывали редко, их даже якобы удалили из чатов родительских «за неподобающее поведение».

«Это два двоечника, мы с ними постоянно мучились, — заявила Дубонос. — Я только указала на недопустимость пользования телефоном в школе и на то, что нужно приходить на пробные экзамены и выполнять их. Никто им не говорил, что они не пойдут в 10-й класс».

Традиционно в данной спорной ситуации у каждого своя правда. Но, как отметили в комментариях к материалу в паблике «72.ru — новости Тюмени» в социальной сети «ВКонтакте» сами девятиклассники, «как таковой торжественной церемонии и не было, выдача аттестатов в этом году была по группам из пяти человек, никакой линейки». То есть речи о вселенском позоре уже не идёт.

«Там все друг друга стоят — что директриса, что детки и их родители», — пишет участник обсуждения.

«Директору школы нет оправданья. Выливать свой негатив, опуская своих же подопечных, это надо прям либо совсем уже потерять профессиональные навыки, либо выгореть, либо откровенно ненавидеть свою работу», — считает другой комментатор.

«У нас полкласса недовольных, а для директора — это шёпот одного родителя», — сообщает отец ученика.

«Буллинг от директора — это отвратительно, и многим эта женщина немного подпортила психику в детстве», — пишет выпускница этой «элитки».

И Светлане Дубонос, помимо объяснений об этической стороне происшествия, видимо, придётся подготовить ответы ещё и на такие сигналы от родителей, как «финансовая помощь школе».

«Видимо, не купили родители что-то для школы — вот и получили порцию… на праздник. Данного директора (высокомерная, неприятная особа) знаю не понаслышке. Учителя в данной школе, не стесняясь, выпрашивают подарки от учеников», — пишет в ветке обсуждения другая тюменка.

Ещё одна из комментаторов сообщила, как унизили её ребёнка в школе №25.

«В девятом классе сдавали в библиотеку учебник геометрии, и он очень поизносился за несколько лет использования, да и получил сын в библиотеке не новый. В итоге учебник не приняли, пришлось мне купить новый и принести в библиотеку. Новый приняли! Директор это озвучила при вручении аттестата сыну, только немного напутала — не теряй, мол, больше учебников», — рассказывает другая возмущённая родительница.

И опять прозвучало ставшее популярным в Тюмени слово «барство» как характеристика зарвавшегося руководителя.

«Разогнала всех знающих учителей. Барыня. В нашей семье несколько поколений учились в этой школе, школа №25— это был знак качества. А сейчас в пятерке худших. Позор, департамент образования», — возмущается ещё один комментатор.

Напомним, в «барстве» обвиняли в социальных сетях оскандалившуюся уже бывшую руководительницу муниципального комбината школьного питания (КШП) «Центральный» города Тюмени Ольгу Гирилюк, сейчас пишут о барских замашках директора элитной школы, которая «вышла из берегов».

Так или иначе, скандальное вручение аттестатов сравнивается с торжествами в тюменских школах попроще. По лицам в телефонах во время уроков и плохо написанном ОГЭ по математике прошлись практически все учителя и директора. Однако проблемы ненадлежащего прилежания конкретных учеников обсуждались с родителями либо один на один, либо с юмором: «ЕГЭ сдавать будем для вуза или ГТО для военкомата?»

И думается, что бурное обсуждение скандальной речи директора тюменской школы на сотни комментариев и почти на десятки тысяч просмотров говорит всё-таки об уникальности ситуации «из ряда вон», о её нетипичности для наших общеобразовательных учреждений.