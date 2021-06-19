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Президент Грузии Саломе Зурабишвили посетила Ватикан, где встретилась с папой Римским Франциском. Этот визит администрация президента назвала «историческим», что во многом так и есть. Государственные отношения между Тбилиси и Святым престолом после распада Советского Союза не были интенсивными и ровными. Так, попытки ратифицировать в 2003 году договор о предоставлении Католической церкви правового статуса в Грузии были сорваны Грузинским патриархатом. До Зурабишвили из грузинских президентов в Ватикане бывал разве что Михаил Саакашвили, что касается папы Франциска, то он посетил Тбилиси осенью 2016 года, где провел встречи с президентом Георгием Маргвелашвили и патриархом Илией II. Эти контакты вписывались в политику поддержания двухсторонних контактов на дипломатическом уровне, но к чему-то серьезному до сих пор не приводили.

Сейчас все происходит по-другому. Как сообщает администрация президента Грузии, во время визита Зурабишвили в Ватикан впервые за историю отношений двух государств был подписан меморандум о взаимном сотрудничестве. «До сегодняшнего дня между Ватиканом и Грузией не был оформлен меморандум сотрудничества ни в одной сфере», — особо подчеркивается в пресс-релизе. Речь идет о культурной кооперации. Как передает «Спутник-Грузия», грузинским студентам и исследователям позволят учиться в учебных лабораториях Музея Ватикана, а представителей последнего будут привлекать к реставрационным и консервационным работам в Грузии. Зурабишвили во время беседы с директором исторического архива Ватикана кардиналом Луисом Антонио Тагле коснулась той части архива, которая представляет большой интерес для Грузии, и отметила, как важно дать возможность работать с этим архивом грузинским студентам и ученым, чтобы исследовать, систематизировать и каталогизировать эти важные для Грузии исторические источники.

miss_rubov Собор Цминда Самеба — кафедра Католикоса-Патриарха всея Грузии

Интерес со стороны Тбилиси к данным вопросам носит политический характер. Посол Грузии при Святом престоле Кетеван Багратион-Мухранбатони в преддверии визита Зурабишвили в интервью католическому порталу ACI Stampa акцентировала внимание на том, что после установления христианства государственной религией в 337 году в ее стране «практически сразу у Грузии возникли очень близкие отношения с апостольским престолом». Очевидно, это должно создавать впечатление давней «европейской ориентации» Грузии, для чего задействуется христианский фактор. Сама Зурабишвили отметила, что изучение глубоких связей между Грузией и Святым престолом «является ключом к пониманию нашей истории». В свою очередь сопровождавший президента ректор Тбилисской духовной академии и семинарии отец Георгий Звиададзе подчеркнул, что ее визит знаменует новый этап сотрудничества со Святым престолом. По его словам, «он расставил приоритеты», так как «президент ясно дала понять, что ее приоритетом является визит в Ватикан», а встреча «на высшем уровне» с «главой государства и одновременно Католической церкви папой Франциском, естественно, имеет большое значение и несет большую нагрузку».

Но какую? С религиозной точки зрения Грузия все же считается православной страной, ее доминирующая Церковь входит в православное сообщество и руководствуется православной повесткой. Некоторые эксперты отмечают при этом, что Грузинский патриархат «является самым влиятельным учреждением в стране, однако многие его представления не совпадают с прозападной политикой властей», и Церковь «служит источником гомофобии, пророссийских симпатий и других спорных точек зрения», что находит свое отражение во время парламентских и иных выборов. Однако в последнее время Грузинский патриархат переживает турбулентность. Его потрясают скандалы, связанные с борьбой за то, кто станет преемником 88-летнего патриарха Илии II, чье здоровье оставляет желать лучшего. Помимо того, вряд ли патриархат может быть помощником Тбилиси в его внешнеполитических комбинациях. Хотя он и члены Священного синода принимают участие во встречах с западными делегациями, прежде всего из США, где говорят «правильные» слова, американские дипломаты не доверяют полностью Грузинской церкви.

_Alicja_ Православие

Поэтому визит Зурабишвили в Ватикан выглядит желанием наладить новый канал с Западом, религиозный, чтобы попытаться через Святой престол добыть золотое руно для Грузии. Об этом говорит и тематика, которую Зурабишвили затрагивала на аудиенции с папой Франциском. Зал печати Святого престола кратко отметил, что речь шла о проблемах «регионального и международного характера с особым вниманием к гуманитарным вопросам». В администрации президента Грузии раскрыли конкретику. Помимо традиционных в таких случаях обсуждений ситуации на «оккупированных территориях (Абхазия и Южная Осетия. — С. С.), была подчеркнута важность посредничества Тбилиси между Азербайджаном и Арменией», фактор чего впервые был введен Вашингтоном по итогам визита в Грузию и. о. заместителя госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Филипа Рикера. Также Зурабишвили говорила с понтификом об изменении климата и экологических проблемах, «подчеркнув роль малых стран» — а это уже глобальная повестка, которую Ватикан пока что обсуждает с великими державами. Как можно судить, Тбилиси хотел бы присоединиться к ней, рассчитывая на содействие Святого престола.

Эжен Делакруа. Медея. 1862

Вопрос в том, как такая активизация на ватиканском направлении будет воспринята религиозным сообществом Грузии. Зурабишвили может столкнуться с имиджевыми проблемами из-за позиции грузинских католиков. После того, как во время ее встречи с викарием папы Римского кардиналом Анджело де Донати было объявлено о том, что Ватикан передал на 70 лет грузинскому приходу в Риме церковь Сан-Сальваторе Аймонти, радио «Свобода» (иностранное СМИ, признанное иностранным агентом) сообщило об обращении грузинской католической молодежи. В нем заявлено, что визит Зурабишвили в Ватикан «прошел успешно для православных, живущих в Риме, а для нас, католиков, живущих в Грузии, он оказался напрасным и пустым». Президента обвинили в том, что она забыла о «шести храмах грузинских католиков, которые не возвращает Грузинский патриархат», а «к нам, грузинским католикам, относятся так, как если бы мы были гостями на своей родине». Наконец, своего слова еще не сказали консервативные грузинские православные, которые настороженно относятся к Католической церкви. Так что итоги визита Зурабишвили в Ватикан могут оказаться неоднозначными: она способна заработать очки в глазах определенных кругов на Западе, но потерять их в самой Грузии.