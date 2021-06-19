Видеозапись с тем, как в одном из автобусов в Санкт-Петербурге девушке стало плохо и она упала, но никто из пассажиров ей не помог, вызвала шквал комментариев в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к увиденному 19 июня в социальной сети Facebook.

Цитата из видео Петербурженка упала без сознания в автобусе

«Больное общество! Молодёжь ссыкливая, а возрастные — потерянные и безразличные! В головах кисель! Жаль, очень жаль», — пишет Анечка Б.

Многие пользователи оказались шокированы бездействием со стороны пассажиров, увидевших, как девушка потеряла сознание.

«Жесть! Люди способны только на гадость! Всё человеческое как будто ветром сдуло. Что с людьми происходит? Почему люди мутируют в бездушных? Я как-то зимой, возвращаясь с работы, увидела мужчину, лежащего на снегу перед продуктовой палаткой в окружении нескольких человек. Подошла, спросила, что с человеком, нужна ли помощь, а мне ответили, что пьяный, не подходите. Оказалось, у человека случился инсульт, я вызвала скорую, но мужчина скончался. А люди так и стояли. Так никто ему и не помог. Грустно, что люди перестали быть людьми. Цивилизация катится в пропасть!» — поделилась своим мнением Катерина Б.

Некоторые комментаторы отметили, что не встречались с подобным безразличием в других странах. Там, указали граждане, люди пытаются всегда помочь.

«Мне однажды, когда я была в Стамбуле, в переполненном автобусе тоже стало плохо, но не до обморока, конечно. Так меня и на сиденье усадили, и водой напоили, и даже булочками накормили. Притом, что я даже не знаю турецкого», — отметил пользователь под псевдонимом Rs At.

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажиры заходят в автобус

Другие отметили, что получали помощь со стороны случайных людей и в России. Граждане не считают, что в Российской Федерации какие-то неправильные и бездушные люди.

«Пару раз падала в обморок в общественном транспорте. Каждый раз мне помогали, поднимали, сажали и вызывали медиков. В самолёте моей дочери стало плохо. Так там выстроилась очередь из врачей и медсестёр. Одна особенно запомнилась, я её ещё перед полётом приметила: такая энергичная, с короткой стрижкой, просила: «Пустите меня, у меня опыт, я из горячих точек!» Просто девушке не повезло в моменте, очень жаль», — написала Татьяна Ч.

Часть комментаторов пришли к выводу, что такая реакция пассажиров является просто случайным стечением обстоятельств и потерявшей сознание девушке просто не повезло оказаться в окружении таких людей.

«Такое могло случиться в любом большом и не очень городе. Тут страна или город ни при чём. Попались одни редиски, что молодые, что взрослые, причём весь автобус. Хорошо ещё, что повезло девушке, обошлось переломом носа и пары рёбер. Могла рухнуть шеей на край сидения», — считает Aynur I.

Александр Кульчицкий ИА Красная Весна Скорая помощь

Нашлись и те, кто напомнил, что во времена Советского Союза каждый гражданин имел представление о том, что ему следует делать в экстремальных условиях и тогда, когда от него требуется оказать кому-то первую помощь.

«В наше время, кто учился, тот помнит, был урок НВП, где мы не только учились противогаз правильно одевать, а также разбирать на время АК. Но нас учили также, как правильно спасать и оказывать помощь пострадавшим везде, дома, на улице, в магазине и т. д. Кстати, я до сих пор ношу всегда при себе глицерин. Может, я так себя просто успокаиваю», — напомнила Ольга Л.

Напомним, 18 июня в сообществе «ГИБДД МВД России» в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео с тем, как в одном из автобусов в Санкт-Петербурге девушке стало плохо и она упала, но никто из пассажиров ей не помог.