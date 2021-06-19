Заявление пресс-службы департамента здравоохранения Москвы о том, что в правила плановой госпитализации были внесены временные изменения и теперь пациенты без прививки от коронавируса не смогут получить плановую медицинскую помощь, вызвало возмущение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 19 июня в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Третья волна коронавируса в мире идёт на спад — все новости»

«Это уже перегиб! Так нельзя! Медицинская помощь должна быть оказана, независимо ни от чего! И без того бездушия хватает в Москве, демонов будет только больше! Так нельзя!» — считает Елена Б.

Многие пользователи оказались шокированы действиями московских властей. Люди не могут поверить в то, что на территории России перестанут спасать людей, даже при условии того, что они не успели привиться.

«Дожили до такого дебилизма, что человека теперь воспринимают словно расходный материал. Чиновники забыли, что жизнь, к сожалению, одна не только у простых людей, но и у них тоже», — пишет Антонина М.

Некоторые комментаторы считают, что спасение утопающих в условиях пандемии — это дело самих утопающих. Граждане указали, что врачи и другие пациенты не должны стать жертвами людей, которые по какой-то причине решили не вакцинироваться от коронавируса.

Николай Хижняк ИА REGNUM Первичный осмотр и измерение температуры перед вакцинацией против COVID-19

«Да и правильно. Нехай получать помощь от врачей, если не привился. Врачи все привились уже, а больные не хотят. Ну, раз нет, так нет. Сидите дома, болейте, умирайте!» — написал Евгений Ч.

Часть пользователей напомнили, что множество людей уже долгие месяцы пребывают в очереди на оказание плановых медицинских услуг, но теперь, получается, что они окончательно потеряли возможность быть вылеченными.

«Значит, человек болен, ждёт лечения, но его не получит, если не привился? Но он же болен, ему прививка противопоказана! Всё равно не будут лечить?! Вы что там, сума все посходили, что ли?!» — возмущается Inna A.

Ряд комментаторов отмечают, что все те, кому отказали в плановой госпитализации, платили точно такие же налоги, как и другие. Что делать с договором между обществом и государством, которое обязано предоставлять обещанные услуги в обмен на отчисления со стороны населения?

«О, значит, платить налоги на здравоохранение и страховку непривитым больше не нужно? Власти хоть понимают, что они делают? Это же кража у людей права на здоровье!» — отметила Элина Т.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация граждан от коронавируса

Нашлись и те, кто указал на то, что и до принятия подобных изменений множество людей не получили обещанную помощь. Граждане убеждены, что система здравоохранения Российской Федерации трещит по швам.

«Год я лежу дома с больным позвоночником. По дому хожу. На улицу не выхожу. Ушла на пенсию. Мой семейный врач ни разу не позвонил мне, жива ли я вообще. Так от чего они меня теперь лечить не будут?» — задаётся вопросом Елена И.

Напомним, 18 июня пресс-служба департамента здравоохранения Москвы сообщила на сайте ведомства, что в правила плановой госпитализации были внесены временные изменения и теперь пациенты без прививки от коронавируса не смогут получить плановую медицинскую помощь.