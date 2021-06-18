Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что Украине не достает членства в НАТО или $40 миллиардов помощи от Соединенных Штатов для того, чтобы «вымести Россию из Донбасса». Об этом он рассказал в эфире телеканала «Украина 24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Если бы Байден, Америка решила, что Украина должна «победить Путина» прямо сейчас, что бы сделала Америка? Что, ей сложно дать нам 40 миллиардов долларов на перевооружение и на резкое повышение нашей боеспособности вооружённых сил, чтобы мы «вымели Российскую Федерацию» просто в прямом боестолкновении из Донбасса? Нет. Они делали это во Вьетнаме, делали это в Корее, в Афганистане и много где в других местах… Может ли содействовать Америка, чтобы нас прямо завтра приняли в НАТО? Может. Потому что когда они говорят о коррупции, я сразу вспоминаю такие страны, как Албанию, Болгарию, Турцию ту же, которые с точки зрения коррупции, по крайней мере Албания и Болгария на 2009-й год, когда они вступали, это же примерные были страны в этом смысле… Но почему они этого не делают? Они не делают потому, что не знают, нужно ли им, чтобы мы тут «победили Россию». Потому что они не знают, что делать с Россией», — приводит слова Арестовича украинское издание «Шарий.net».

Заявление украинского чиновника в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook обсудили читатели издания «Шарий.net». Многие указали на то, что даже если теоретически Киеву выделят деньги, вряд ли они дойдут до адресата, и Западу об этом известно. Иные указали на то, что нынешние украинские политики привыкли выпрашивать деньги у Запада под предлогом «войны с Россией», хотя американцам со спутников видно, где находится российская армия и что ее нет в Донбассе, как о том восьмой год утверждает Украина.

«А если дать 50 млрд. А 60 млрд? Наверное тогда не только Россию, но вообще всю Европу на колени поставят?» — иронизирует Jurij O.

Аристарх Васильевич Лентулов. Война. 1912

«Украинский Паниковский (один из центральных персонажей романа Ильфа и Петрова «Золотой телёнок» — О. П.) — дай миллиард!» — шутит Никита Ю.

«Вопрос не в сумме, тут что дай, что выкинь, — одно и то же!» — добавил Сергей С.

«Можно подумать, что эти миллиарды, попавши в страну, дошли бы по назначению», — отметил Вадим М.

«А как же рассказы о самой сильной армии Европы?» — напомнил Александр Н.

«Профессиональные попрошайки», — отреагировал Сергей Г.

«Сейчас американцы включат свой печатный станок и напечатают для Украины свои «фантики…» — пишет Александр П.

«США понимают, как только Украине дать 40 млрд, на следующий день правительство и генералитет отбудут на Мальдивы. С кем Донбасс воевать?» — не без иронии пишет Dmitry L.

«Сомневаюсь, если бы там действительно была Россия, что кто-то смог бы её оттуда «вымести», — добавил Evgeny N.

«Они не знают, что делать с Украиной, а не с Россией. И потом, почему сорок миллиардов, а не четыреста? Это что он в сорок миллиардов оценил всю территорию Украины вместе с народом? Как-то дёшево. Хотя без земли, которую к декабрю всю продадут, может столько и будет стоить вся Украина», — написал Сергей П.

«Слабоваты запросы, ей-богу. Просите сто миллиардов, не мелочитесь. Дадут», — шутит Сергей Г.

«Пока дают деньги, — война не закончится», — отметил Владимир Р.

«Делали это в Корее, во Вьетнаме, в Афганистане». Кто-нибудь напомните этому идиоту, чем там дело закончилось…» — призвал Юрий С.

«После этих слов поперхнулся самогоном Порошенко. Даже он такой наглости не имел», — добавил Сергей О.

«Просто США прекрасно знают, что на Донбассе нет России. Они знают, что на Донбассе гражданская война и водят вас как лохов. Хотя почему это как?» — пишет Alex E.

«А чего 40? Проси больше! 400 проси! А еще пару триллионов для Крыма. Там точно войска РФ стоят», — добавил Александр П.

(сс) пресс-служба 56-ой отдельной мотопехотной бригады (Украина) Обстрел ВСУ

«США должны дать вам денег, чтобы вы пошли убивать с ещё большей силой свой же народ и в итоге получили… от РФ», — отреагировал Антон Т.

«Уже не знают, как денег выкружить! А то… [американцы] со спутников не видят, где и чьи войска!» — отметил Вадим К.

«Смешной малый. До сих пор делает вид, что верит, будто бы может военным путём захватить ЛДНР», — добавил Геннадий З.

«Сидит попрошайка. Ты проходишь мимо, а он тебе в спину: «идёт вон, зажрался, 100 рублей не дал, козёл». Да ты ему хоть тысячу дай, он никогда, никуда не пойдет работать и ничего делать не будет, так и будет бубнить мимо проходящим», — отметил Александр М.

«Опять попрошайничество. Интересно как у вас получается. С одной стороны, пышаемося (гордимся — О. П.) украинством, своими корнями, запорожские казаки, мы — не Малороссия… А с другой стороны, дайте 40 млрд. Ну пожалуйста. Пусть барин приедет и нас рассудит. Или крестик снимите, или ковшиком прикройтесь», — написал Иван П.

«Вам шо дай, шо подари. Потом виллы покупают в Майями, а ВСУ как оборванцы голодные ползают», — подытожил Павел В.

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