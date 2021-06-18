В России осложнилась эпидситуация с коронавирусом. Статистика ежедневно фиксирует прирост новых случаев заражения. В ряде регионов в связи с этим вводятся ограничения, появились сообщения об обязательной вакцинации некоторых групп населения. Жители Пензенской области неоднозначно отреагировали на подобные действия властей и активно обсуждают в соцсетях грядущие изменения в регионе.

Мелинг Гастон. Эдвард Дженнер впервые делает прививку против оспы крестьянскому мальчику

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Руководство областного управления Роспотребнадзора направило в адрес оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией рекомендации по стабилизации ситуации с распространением COVID-19. Предлагается вновь вернуть ограничения на работу предприятий общепита по ночам и в торгово-развлекательных центрах. Также необходимо усилить контроль за соблюдением масочного режима и дезинфекции.

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По словам врио министра здравоохранения Пензенской области Александра Никишина, количество вызовов скорой помощи возросло до 1,5 тысячи. По этому показателю регион вышел на уровень весны, когда регистрировался пик заболеваемости. Кроме того, растёт число тяжелых пациентов и летальных исходов. В антилидерах по числу заразившихся — областной центр. Глава ведомства призывает население активно прививаться.

«Это единственный путь спасения наших с вами близких родственников», — считает Никишин. Пензенцы на его призыв отреагировали неоднозначно.

Дарья Драй ИА REGNUM Сертификат о прививках с записью о вакцинации против коронавируса

«Самая поганая пропаганда за последнее время! Поступил приказ свыше — мало желающих, надо принуждать! Я буду сопротивляться до последнего, однозначно. Пока не запретят ездить на общественном транспорте без справки о прививке», — написал в сообществе «ВКонтакте» «Пенза live» пользователь Иван М.

«Население превращается в скот, который не спрашивают, колоть или не колоть, где права и свобода выбора? Где Конституция РФ? Что за беспредел творится в стране? Что же власти тачки-то дарят за прививки от ковида? Пусть уж за все прививки детские дарят: от столбняка, от гепатита, от туберкулёза. Это тоже смертельные болезни», — негодует Дима Н.

«Вакцина гарантирует, что я не заболею и не буду переносчиком?» — интересуется Евгений С.

«За кем занимать? Кто последний на прививку?» — вызвался Дима Н.

«Какой вам план, 60% привитых! Половина города переболела уже, кто легко, кто тяжело, а они всех своими вакцинами замучили!» — заявила Кристина К.

«По вине антипрививочников началась новая волна эпидемии. В Москве, Питере уже так же, как в феврале 2019 года… В Пензу волна эпидемии придёт через 2−3 недели. Всё вновь закроют. Ваших детей из лагерей отдыха вернут. Вы в прекрасную летнюю погоду будете сидеть в своих квартирах, домах. Локдаун будет более жесткий в этот раз. И в этом виновны исключительно такие, как местные пропагандисты, антипрививочники», —считает Елена И.

«Ничего не имею против прививок, но, к сожалению, не вижу смысла прививаться в пик активности вирусных инфекций», — поделилась мнением Наталья К.

«Это уже произвол. О принудительной вакцинации речь не идёт, но она уже есть», — пишет Валентина З.

«Если главный санитарный врач выпустит постановление, все будут обязаны привиться», — прокомментировал Сергей К.

Цитата из х∕ф «Окраина». Реж. Петр Луцик. 1998. Россия Принуждение к миру

В Пензе регулярно проводятся мероприятия по контролю за соблюдением масочного режима в период распространения коронавирусной инфекции. По информации мэрии, за последние полгода (со 2 января по 17 июня) представители межведомственной комиссии обследовали более 14 тыс. объектов потребительского рынка. Правоохранительные органы составили 2379 административных протоколов за нарушение масочного режима пензенцами.

«Им бы маски раздавать бесплатно, а не протоколы строчить», — возмущается Игорь А.

По словам пресс-секретаря управления Роспотребнадзора Пензенской области Веры Быковой, вакцинированных мало. Полный курс завершили порядка 126 тыс. человек или 9,5% жителей. Иммунизация пока добровольная, но в нескольких регионах вакцинацию некоторых групп работающих решено проводить в обязательном порядке, добавила она.

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