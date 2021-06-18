Медицинские эксперты начинают признавать, что расизм оказывает негативное влияние на физическое здоровье людей. На этом фоне Американская медицинская ассоциация признала, что расизм является угрозой общественному здоровью, а мэр Чикаго Лори Лайтфут официально заявила, что сегодня расизм стал причиной «чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения». Для решении этой проблемы власти штата решили выделить $10 млн, которые будут перенаправлены из ресурсов, выделенных на борьбу с коронавирусом.

Антон Привальский ИА Красная Весна Чикаго

Согласно предварительным исследованиям Американской ассоциации сердца, угрозы и дискриминация влияют на работу сердца латиноамериканцев. В ходе исследования было измерено состояние левого желудочка и предсердий у более чем 1800 латиноамериканцев, включая тех, кто родился за пределами США или преимущественно говорит на испанском языке, но проживает в Штатах.

MacLean Center Лори Лайтфут

Пользователи Twitter бурно обсудили данную новость.

«Я сочувствую Чикаго, но ведь люди сами ее выбрали», — пишет Bru.

«Кто-то должен отслеживать, куда отправляются эти деньги», — подсказывает mark roberts.

«Только у меня такое? Когда я вижу слова «Чикаго», «выделить» и «средства» в одном предложении, я готов поспорить, что «средства» идут не туда, куда должны», — пишет Boney Eyes Smith.

«Я не понимаю с законной точки зрения, как люди остаются у власти», — отмечает RandomJabb.

«Раз на COVID-19 больше нельзя заработать, то давайте отмывать деньги на новых политически выгодных темах. Это базовая политика Чикаго. Вы знаете, как это делается…», — подсказывает John Hakes.

«Интересно. Не знал, что убрать ее из офиса стоит $10 млн», — иронизирует Rob Wigley.

«Я живу в Чикаго, и, без шуток, боюсь ходить по улицам из-за постоянных угонов машин и ограблений под дулом пистолета», — рассказывает tag along.

Charles Edward Miller Митинг протеста. Чикаго

«Но она не считает бандитское насилие и угон автомобилей чрезвычайной ситуацией», — поддерживает @AsapJeg.

«Перенаправление выделенных на COVID денег на другие цели — модная тенденция сегодняшнего дня», — подчеркивает Marti_Robzoni.

«Хорошо… но почему именно COVID? Почему бы не перенаправить средства из фонда заработной платы городских чиновников, парадов или чего-то еще? Я уверен, что где-то в вашем бюджете есть 10 миллионов долларов», — пишет David Hayes.

ИА REGNUM напоминает, бывшая первая леди США Мишель Обама призвала «черных» и «белых» граждан США объединиться в борьбе с расизмом.

Gage Skidmore Мишель Обама

«Расизм — это реальность, с которой многие из нас учатся справляться», — отмечает Обама и перечисляет имена пострадавших чернокожих. «Это просто продолжается и продолжается, и продолжается», — сокрушается супруга экс-президента США.

Как сообщало, при задержании афроамериканца нарушителя Джорджа Флойда в штате Миннесота полицейский придавил его шею коленом и не реагировал на сообщения задержанного о невозможности дышать. Действия полицейского привели к смерти задержанного. Видео задержания было опубликовано в сети, что послужило стартом к массовым акциям протеста, переросшим в погромы.