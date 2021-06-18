«Ковид устарел — в США отмывают деньги на новых политически выгодных темах»
Медицинские эксперты начинают признавать, что расизм оказывает негативное влияние на физическое здоровье людей. На этом фоне Американская медицинская ассоциация признала, что расизм является угрозой общественному здоровью, а мэр Чикаго Лори Лайтфут официально заявила, что сегодня расизм стал причиной «чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения». Для решении этой проблемы власти штата решили выделить $10 млн, которые будут перенаправлены из ресурсов, выделенных на борьбу с коронавирусом.
Согласно предварительным исследованиям Американской ассоциации сердца, угрозы и дискриминация влияют на работу сердца латиноамериканцев. В ходе исследования было измерено состояние левого желудочка и предсердий у более чем 1800 латиноамериканцев, включая тех, кто родился за пределами США или преимущественно говорит на испанском языке, но проживает в Штатах.
Пользователи Twitter бурно обсудили данную новость.
«Я сочувствую Чикаго, но ведь люди сами ее выбрали», — пишет Bru.
«Кто-то должен отслеживать, куда отправляются эти деньги», — подсказывает mark roberts.
«Только у меня такое? Когда я вижу слова «Чикаго», «выделить» и «средства» в одном предложении, я готов поспорить, что «средства» идут не туда, куда должны», — пишет Boney Eyes Smith.
«Я не понимаю с законной точки зрения, как люди остаются у власти», — отмечает RandomJabb.
«Раз на COVID-19 больше нельзя заработать, то давайте отмывать деньги на новых политически выгодных темах. Это базовая политика Чикаго. Вы знаете, как это делается…», — подсказывает John Hakes.
«Интересно. Не знал, что убрать ее из офиса стоит $10 млн», — иронизирует Rob Wigley.
«Я живу в Чикаго, и, без шуток, боюсь ходить по улицам из-за постоянных угонов машин и ограблений под дулом пистолета», — рассказывает tag along.
«Но она не считает бандитское насилие и угон автомобилей чрезвычайной ситуацией», — поддерживает @AsapJeg.
«Перенаправление выделенных на COVID денег на другие цели — модная тенденция сегодняшнего дня», — подчеркивает Marti_Robzoni.
«Хорошо… но почему именно COVID? Почему бы не перенаправить средства из фонда заработной платы городских чиновников, парадов или чего-то еще? Я уверен, что где-то в вашем бюджете есть 10 миллионов долларов», — пишет David Hayes.
ИА REGNUM напоминает, бывшая первая леди США Мишель Обама призвала «черных» и «белых» граждан США объединиться в борьбе с расизмом.
«Расизм — это реальность, с которой многие из нас учатся справляться», — отмечает Обама и перечисляет имена пострадавших чернокожих. «Это просто продолжается и продолжается, и продолжается», — сокрушается супруга экс-президента США.
Как сообщало, при задержании афроамериканца нарушителя Джорджа Флойда в штате Миннесота полицейский придавил его шею коленом и не реагировал на сообщения задержанного о невозможности дышать. Действия полицейского привели к смерти задержанного. Видео задержания было опубликовано в сети, что послужило стартом к массовым акциям протеста, переросшим в погромы.