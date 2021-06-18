Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон открывает свой центр раннего развития для детей Centre for Early Childhood, чтобы повысить осведомленность о важности ранних лет и помочь «изменить жизни», об этом она заявила в социальных сетях.

Royal.uk Кейт Миддлтон

«Герцогиня сделала наблюдение, что чем больше мы изучаем науку о раннем детстве, будь то развитие мозга, социальные науки, и что это значит для психического здоровья взрослых, тем больше понимаем, что это является эквивалентом изменению климата. Но это не обсуждается со всей серьезностью и стратегической важностью проблемы», — сообщают помощники королевской семьи.

Целью центра Кейт назвала построение более счастливого, психически здорового и заботливого общества. Центр сосредоточится на проведении исследований, работая с людьми из частного, государственного и добровольческого секторов, над новыми решениями и проведении кампаний по повышению осведомленности.

Большая часть пользователей поддержала открытие центра, так как они считают детское развитие одним из важнейших социальных вопросов.

«Я изучала раннее детство, затем получила степень в психологии. Я страдаю от сложного посттравматического расстройства. Работа, которую проделывает Кэтрин, намного более значимая, чем многие себе представляют. У нее есть потенциал повлиять на траекторию жизни многих детей. Я не могу быть более восхищенной», — написала @HonestGirl76.

Цитата из видео YouTube-канала @The Royal Family Channel Кейт Миддлтон объявляет об открытии центра раннего развития для детей Centre for Early Childhood

«Это так необходимо, промежуток времени между рождением ребенка и возрастом, когда он идет в школу, очень значимый. После того как правительство отняло детские центры Sure Start, самое время найти способ помочь детям, три четверти детей приходят в школу, отставая в развитии в том или ином аспекте. Мы можем сделать лучше!» — отметила @KaylaAdams__.

«Важность ранних лет не может быть преувеличена, и на этот период не обращали внимания многие годы. Давайте надеяться, что у Кэтрин есть необходимое влияние, чтобы продвинуть исследование, улучшения и вложения в наших самых маленьких детей», — написала @linholden.

«Я лишь недавно получила квалификацию работника по поддержке учащихся. Надеюсь скоро устроиться на работу, но я не могу не согласиться со словами герцогини. Нам надо поддерживать детей с самого рождения. Мы в долгу перед ними и перед будущими поколениями», — написала @LindaCrabbe1.

Ряд комментаторов вспомнили о книге Меган Маркл «Скамейка» и предложили включить ее в содержание программ, проводимых в центре.

Пользователи также отметили, что необходимо помнить о включении в исследование представителей различных этнических групп.

«Это легендарная идея до тех пор, пока она будет включать в себя представителей всех рас и национальностей, и ко всем детям будут относиться вне зависимости от того, насколько они тёмные! Книга Меган «Скамейка» будет реальным счастьем в этих условиях», — считает @DarlingM777

Royal.uk Кейт Миддлтон

Некоторые пользователи считают, что, несмотря на важность программы, которой занимается Кейт, проблема не решится из-за нехватки денег.

«Проблема не в отсутствии исследований, а в отсутствии спонсирования. С закрытием центов Sure Start обеспечение ранних лет сознательно не получает достаточного финансироания от правительства, и бедность среди детей быстро растёт, еще несколько исследований не сделают погоды. Социальное неравенство — корень проблемы, а монархия — его часть. Может ли Королевский фонд предложить реальные решения, если они (герцог и герцогиня Кембриджские — прим. Д.С.) должны быть политически нейтральными? Может ли она обратиться к правительству, чтобы те увеличили финансирование в определённых сферах? Поменять некоторые аспекты образовательной системы, например, обязательный возраст начала обучения в школе, учебную программу. Это политическое минное поле», — прокомментировала @SvitYarm.

«У нее есть средства для проведения этих изменений, не политических, но она может многое сделать со своей командой. Вы видели, насколько большая награда герцога Эдинбургского, или фонд принца… они меняют жизни каждый день. Герцогиня сделает то же самое. Она поддерживает и является покровителем многих благотворительностей, на большое число которых рассчитывает правительство. Если она сможет внести изменения с помощью благотворительности, она добилась перемен внутри правительства без необходимости вступления в политику. Это возможно, и нам всем нужно надеяться, что это будет успешно. Ради наших детей», — ответила @KaylaAdams__.

«Центр также будет заниматься решением вопросов, не только исследованиями», — добавила @KaylaAdams__.

Многие пользователи вспомнили о ранее существовавших детских центрах Sure Start, которые давали детям «лучшее из возможных начал в жизни».

«Всего один? Были тысячи таких центров до того, как тори их закрыли. Они назывались Sure Start», — написал @salliemonkey.

Royal.uk

Среди пользователей есть и те, кто считает открытие центра очередным пиар-ходом для королевской семьи, потому что ничего нового Кейт не придумала, похожие центры уже существуют, например Национальный центр Анны Фрейд для детей и семей.

«Хотелось бы узнать количество денег, которое идет на маркетинг, PR и как они собираются включать детей со специальными потребностями, детей с другим цветом кожи и детей разного социально-экономического происхождения или они планируют продолжать быть дискриминирующей королевской семьей?» — поинтересовался @SallyStar7.

«Центр Анны Фрейд был на первой линии в этой сфере на протяжении десятилетий. Исходя из того, что цели почти одинаковые, будут ли какие-либо коллаборации, чтобы уже долго действующая организация бесплатно пропиарилась за счет королевской семьи?» — спросила @cunningham_mads.

Напомним, Кейт Миддлтон присоединилась к первой леди США Джилл Байден в школе в Корнуолле, чтобы обсудить развитие детей в ранние годы жизни.